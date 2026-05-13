Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Elevii au 45 de minute să rezolve testul

Potrivit metodologiei oficiale, fiecare test administrat în cadrul Evaluării Naționale 2026 de clasa a II-a are o durată de 45 de minute și se desfășoară în timpul programului obișnuit de cursuri.

Evaluările sunt organizate, de regulă, în sălile în care elevii își desfășoară activitatea zilnică. Înainte de începerea probelor, clasele sunt pregătite prin îndepărtarea materialelor didactice care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Administratorii de test au obligația să le prezinte elevilor instrucțiunile într-o manieră motivantă și să monitorizeze timpul de lucru, fără a interveni în rezolvarea subiectelor. Metodologia interzice profesorilor să ofere indicații sau să modifice răspunsurile elevilor.

Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Structura examenului

Pentru elevii care studiază în limba română, Evaluarea Națională include trei teste distincte:

evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise;

evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite;

evaluarea competențelor de matematică și explorarea mediului.

În cazul elevilor care învață în limbile minorităților naționale, structura este diferită și cuprinde patru probe:

producere și receptare a mesajelor scrise-citite în limba română;

matematică și explorarea mediului;

receptarea mesajelor citite în limba maternă;

producerea mesajelor scrise în limba maternă.

De asemenea, acești elevi primesc testele la matematică atât în limba în care studiază, cât și în limba română.

Cine corectează lucrările

Lucrările sunt evaluate în cadrul unităților de învățământ, de către profesorii școlii. Fiecare test de la clasa a II-a este corectat de doi evaluatori, dintre care unul poate fi chiar învățătorul de la clasă.

Înaintea procesului de corectare, profesorii participă la sesiuni de instruire pentru aplicarea unitară a criteriilor de evaluare. Potrivit metodologiei, evaluarea trebuie finalizată în cel mult șapte zile de la susținerea ultimei probe.

Rezultatele individuale nu sunt afișate public și nu sunt trecute automat în catalog. Totuși, la solicitarea scrisă a părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative sau note.

Rezultatele vor fi folosite pentru planuri individualizate de învățare

Ministerul Educației precizează că scopul principal al acestor evaluări este orientarea procesului educațional și identificarea nevoilor fiecărui elev.

Rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2026 de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt incluse în portofoliul educațional al elevului și sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare.

Învățătorii vor analiza fișele de evaluare pentru a stabili măsuri de remediere a lacunelor, de consolidare a competențelor, de aprofundare și extindere a cunoștințelor, dar și de dezvoltare a competențelor-cheie, precum comunicarea, colaborarea și utilizarea resurselor digitale.

Metodologia mai prevede că rezultatele trebuie valorificate inclusiv prin feedback individual oferit elevilor și părinților, astfel încât activitatea de învățare să fie adaptată nivelului fiecărui copil.

