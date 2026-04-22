Matematica, terenul de joacă al unui copil genial

Într-un interviu-maraton de peste două ore, Mălina ne-a povestit cum s-a născut pasiunea ei pentru matematică, ce drum greu și sinuos a ales pentru a-și îndeplini visele, ne-a vorbit despre școală, profesori, prieteni, dezamăgiri și succese. Cât despre viitor, tânăra ne-a spus că și-ar dori o carieră în inteligență artificială, o tehnologie pe care ar vrea s-o implementeze și s-o dezvolte apoi în România. Până atunci însă, trebuie să termine o facultate, cel mai probabil în afară și, evident, trebuie să termine liceul. „La vară mă apuc să învăț materia de a XII-a”, ne-a mărturisit ea, zâmbind.

Și va fi simplu, căci pentru Mălina cifrele nu mai au niciun secret. „Matematica este un sport al minții, este terenul meu de joacă. Este pasiune, relaxare, când lucrez simt liniște și bucurie. Și nu, nu obosesc, indiferent cât de mult aș lucra. Pentru că atunci când faci ceva cu pasiune, nu simți cum trece timpul, nu simți nici foame, nici somn, nici epuizare sau plictis. Sunt copii care fac sport, alții pictează, alții cântă sau dansează. Eu mă joc cu cifrele”.

Și o face tare bine. Dovadă stau toate medaliile câștigate de-a lungul timpului, dar mai ales cea de aur obținută la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete organizată acum 10 zile la Bordeaux, în Franța. „Pentru competiția asta m-am pregătit încă de mică, de când am pus prima data mâna pe creion. Căci tot ce am învățat în acești ani m-a ajutat să ajung unde sunt”.

„O voce în capul meu nu-mi dădea pace: «Hai, că poți” Hai că poți!»”

La Olimpiada din Franța, Mălina s-a calificat după ce a câștigat medalia de argint la Olimpiada națională. „Apoi, Societatea de Științe Matematice din România a anunțat înscrierea la testele de selecție pentru lotul olimpic de fete. Se puteau înscrie cele care au obținut la națională, în ultimii doi ani, medalia de argint sau au primit o medalie la o competiție internațională”, ne-a explicat Mălina.

„Au fost două zile de testări, în fiecare zi am primit câte patru probleme, iar primele patru concurente care au obținut cele mai mari punctaje au intrat în lot. A fost o mândrie și o onoare să mă regăsesc printre ele”.

Mălina recunoaște că nu s-a dus la Olimpiada din Franța cu gândul că va câștiga aurul european. „M-am dus cu gândul să fac tot ce-mi stă în putință, să dau tot ce e mai bun din mine. Îmi spuneam: hai că poți, hai că poți! Și am putut! Nu credeam că voi reuși dar s-a întâmplat și pentru asta sunt recunoscătoare”.

Dintre cele patru eleve românce care fac parte din lotul național al României, Mălina a obținut cel mai mare punctaj: 30 de puncte. Ea este și singura care locuiește într-un oraș de provincie și învață la un liceu de stat.

„Competiția din Franța a avut loc în perioada 9-15 aprilie, iar testările le-am dat în acel weekend, sâmbătă și duminică, chiar de Paște. Au fost câte trei probleme în fiecare zi, notate cu 7 puncte fiecare. Cât despre timpul alocat rezolvării, am avut la dispoziție patru ore jumătate”.

Mălina Pavel îmbrățișează steagul României în fața întregii Europe. Foto: arhivă personală

Sâmbătă, prima zi de concurs. „Nu am simțit decât bucuria de a face matematică”

Dacă în vinerea de dinaintea concursului pe Mălina o copleșiseră emoțiile, sâmbătă tânăra a reușit să se relaxeze și să se concentreze pe lucrare. „Eram doar eu, în fața foii de hârtie, cu cele trei probleme de rezolvat și doar atât. Nu m-a interesat nimic altceva, m-am concentrat doar pe ce aveam de făcut, iar emoțiile s-au topit. Nu am mai simțit decât bucuria de a face matematică”.

În prima zi de examen, Mălina a intrat într-o sală unde se mai aflau 25 de concurente, fiecare singură la masa ei. „Am putut intra doar cu o sticlă de apă – recipientul trebuia să fie transparent, să se vadă ce anume bei – și cu ustensilele de scris puse într-o pungă și ea transparentă. Ne-au lăsat și cu mâncare, însă totul trebuia să fie la vedere. În timpul concursului au fost doi profesori supraveghetori. Însă, dacă cineva dorea să meagă la toaletă, unul dintre ei însoțea candidatul respectiv, în timp ce în sală intra un alt supraveghetor. Organizarea a fost foarte riguroasă, cu camere de supraveghere, cum este și normal. La un astfel de nivel nu-ți permiți să te joci”.

În prima zi a competiției, concurenții au primit o problemă combinatorică, a doua a fost din teoria numerelor, iar a treia din algebră. Însă, după ce a rezolvat primul subiect, Mălina fost pusă în fața unei alegeri grele.

„Pierdusem destul de mult timp la prima problemă și nu mai aveam cum să rezolv toata lucrarea. Așa că, din cele două subiecte rămase, am ales să rezolv doar unul singur”. Tânăra ne-a mărturisit că algebra a pus-o în încurcătură. „Eu sunt bună la geometrie. Dacă primesc subiecte din geometrie sunt deja în avantaj. Numai că în prima zi de concurs n-a fost să fie”.

Duminică, a doua zi de concurs. „La nivelul acesta de dificultate nu poți vorbi despre simple greșeli”

Duminică, în a doua zi de concurs, Mălina a rezolvat complet primele două subiecte, dar a câștigat puncte prețioase și la ultimul. „În a doua zi am avut prima problemă din algebră, a doua din geometrie și a treia din teoria numerelor. Din nou, nu le-am făcut pe toate dar, chiar și așa, am obținut cel mai mare punctaj din Europa. Am prins pe problema a treia două puncte, ceea ce a contat foarte mult”.

Am întrebat-o pe Mălina unde a greșit, ce anume a încurcat-o însă, ne-a răspuns fata, la acest nivel atât de ridicat nu este vorba despre greșeli.

„Subiectele sunt atât de grele încât, efectiv, nu știi să le faci. Ori nu-ți vin idei, ori îți vin, dar nu progresezi. Iar timpul trece, tu te-ai blocat, ceasul ticăie, minutele curg, timpul se scurge, îți dai seama că nu mai ai mult și trebuie să pui creionul jos. E ușor să intri în panică, să te pierzi”. Prin urmare, gestionarea timpului este crucială, ne-a mărturisit fata.

„Dacă nu știi să ți dozezi timpul cât mai bine, poți rata competiția. Trebuie să știi când să te oprești, ce anume să alegi să rezolvi pentru a obține un punctaj cât mai mare, trebuie să știi cât anume să aloci fiecărui subiect. Patru ore jumătate poate părea mult, dar la nivelul acesta de dificultate nu este deloc așa”.

Fetele de aur ale României au adus țara noastră pe primul loc în Europa la Olimpiada de Matematică. Foto: Mălina Pavel

Șapte puncte cu noroc. „Aproape că am plâns de fericire”

Tensiunea, emoțiile, stresul au continuat și în ziua de luni, când concurenții și-au aflat rezultatele. „Coordonatorii lotului ne-au spus punctajele în timp real, citindu-le de pe o platformă chiar în timp ce se afișau. Am avut cu toții inima cât un purice. Era, practic, momentul adevărului, momentul pentru care ne pregătisem în toți acești ani. Și acum aud vocea profesorilor noștri spunând 7, 7, 7, referindu-se la punctele maxime obținute de fiecare dintre noi. Iar la fiecare 7 izbucneam în urale și aplauze. Echipa României țintea sus, asta era clar tuturor. Acum, trebuia să vedem cât de sus vom ajunge”.

Fetele noastre și-au aflat rezultatele, și-au făcut calculele și au bănuit că vor bifa o performanță „Când am văzut clasamentul final, aproape că am plâns de fericire. Lotul olimpic al României a primit trei medalii de aur și una de bronz, eram clasate pe primul loc în Europa și pe al doilea în lume după China – o țară invitată la competiție”.

Dintre cele patru eleve românce care au participat la Olimpiadă, Mălina a obținut cel mai mare punctaj: 30 de puncte. „Marți după-amiază a fost premierea. Un moment unic, pe care nu l-am mai trăit niciodată. Am urcat pe scenă, ne-am primit medaliile și trofeul, iar apoi am deschis steagul României în fața întregii Europe. A fost magic!”

„Mi-aș fi dorit să iau trofeul acasă. Deja îi găsisem un loc în vitrină la mine în cameră”

Mălina spera să ia acasă trofeul câștigat. „Am trăit cu impresia că putem lua acea farfurie acasă la noi. Chiar vorbisem cu colegele mele despre asta și stabilisem s-o iau eu, pentru că am obținut cel mai mare punctaj din lot. Mă gândeam s-o așez în vitrină, la mine în cameră. Când intri s-o vezi, să-ți sară în ochi. Dar a ajuns la Societatea Română de Matematică, acolo unde trofeul va fi gravat”. La anul, echipa României îl va oferi următorilor câștigători. „Poate cine știe, vor fi tot români, poate vom fi tot noi“.

Chiar dacă pentru Mălina matematica pare simplă, pentru a atinge performanțe tânăra lucrează foarte mult. „Dacă ar fi sa fac o medie, pe zi lucrez în jur de 5, 6 ore, iar înaintea competițiilor ajung și la 10 ore pe zi”.

Mălina învață la școală de dimineață, de la ora 8.00 la ora 14.00, iar apoi își dedică aproape tot timpul exercițiilor și problemelor de matematică. Dar, ține ea să ne spună, nu este pasionată doar de cifre „Îmi place să ascult muzică clasică, îmi place să mă uit la filme și la Formula 1. Și ador clatitele pe care le face bunica”.

Într-adevăr, Mălina nu excelează doar la matematică. „Anul acesta am fost și la Olimpiada națională de informatică, am participat și la un concurs de business, unde am luat cu echipa locul 4, am participat și la Olimpiada de statistică”.

Mălina Pavel, medaliată cu aur la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete 2026. Foto: arhivă personală

Matematica, frumusețe în stare pură

Dacă ar fi să dea un sfat elevilor care doresc să facă performanță, Mălina le-ar spune să aibă încredere în ei, în șansa lor, să muncească pentru rezultate, dar rezultatele să nu fie singurul lor scop.

„Să te duci la concurs cu bucurie, cu încredere, să lucrezi la matematică pentru frumusețea matematicii și abia apoi pentru medalii, cupe sau diplome. Să nu te îndepărtezi de scopul tău inițial, acela de a învăța matematică din plăcere, din pasiune și nu pentru a-i mulțumi pe părinți sau profesori. Nu pentru a da bine în ochii prietenilor sau ai colegilor. Trebuie să faci matematică pentru că îți place și pentru că te bucură lucrul ăsta, nu pentru a câștiga ceva special. Evident, dacă vei câștiga un premiu, cu atât mai bine, dar nu asta este important. Aici nu-și au locul încrâncenarea, lupta, orgoliile. Aici totul ține de pasiune, libertate, bucurie. Le-aș transmite copiilor care fac performanță să caute frumusețea și bucuria în starea lor pură și să nu se lase prinși în lupte care, de cele mai multe ori, nici măcar nu sunt ale lor”.

„Voi studia în afară, iar apoi mă voi întoarce în România”

În clasa a XII, tânăra ne-a spus că va participa din nou la olimpiade. „La anul, la Olimpiada națională vreau să iau aurul. Va fi ultima mea olimpiadă și vreau să mă bucur de școală, de liceu, de colegi, de viața aceasta de elev”. Pentru asta, însă, va trebui să nu lase nicio clipă garda jos și să continue să muncească. „Acum, în zilele acestea care au mai rămas până la vacanța de vară, îmi voi lua o pauză. Adică, mă voi reîntoarce la școală, unde va trebui să recuperez din materia pierdută, mă voi reîntâlni cu colegii și profesorii mei. Chiar mi-e dor de școală. Nu credeam că o să spun asta vreodată, dar când mâ gândesc la școală mi se face dor”.

În vacanța de vară, când elevii pleacă în tabere, excursii, în vacanțe cu părinții, Mălina și-a propus să învețe toată matematica de clasa a XII-a.

Cât despre facultate, eleva din Pitești își dorește să ajungă studentă la Facultatea de matematică din București sau va alege o universitate din străinătate. „America sau Marea Britanie, acolo unde să mă axez pe studiul inteligenței artificiale. Iar apoi, mă voi întoarce în România să dezvolt această tehnologie la noi”.

Mălina speră la o facultate cu bursă, pentru că nu-și permite să-și plătească studiile în afară. „Este foarte scump, nu am de unde să plătesc atât de mult. Prin urmare, o bursă mi-ar fi de mare ajutor”.

„Aș schimba multe în sistemul de educație de la noi”

Am întrebat-o pe Mălina cum vede sistemul de educație din România, în contextul în care, de-a lungul anilor de liceu, s-a pregătit în tabere de matematică din China și America. Răspunsul? Un oftat prelung.

Tânăra ne-a spus că în comparație cu ce a văzut în afară, România mai are de recuperat la capitolul educație. „Pentru mulți elevi de la noi, matematica este o corvoadă, li se pare greoaie, dificilă, de neînțeles, este materia de care se împiedică încă din clasele mici. Și nu este vina lor. Ca să-ți placă, iar apoi s-o iubești, ca să lucrezi cu plăcere, trebuie să-ți fi fost bine predată la școală. Poate că unii profesori nu știu cum s-o facă interesantă, atractivă. Asta aș schimba în primul rând în sistem: modul în care este predată materia, în general”.

Mălina consideră că fiecare copil este bun la ceva, are un talent, o înclinație, însă, de multe ori, acestea nu sunt niciodată descoperite. Nici acasă, nici la școală. „Și iată cum se pierd copii cu potențial, copii valoroși care nu știu că sunt valoroși și nu vor ști niciodată”.

Un alt aspect punctat de campioana noastră: examenul de Bacalaureat pe care ea însăși va trebui să-l dea la anul. „Nu-mi place cum este gândită proba la Limba și literatura română pentru că încă se învață pe dinafară comentarii. Eseul, de exemplu, este un comentariu predat la clasă pe care îl memorezi, iar apoi îl reproduci”.

Tânăra ne-a spus că autorii români trebuie studiați, sunt valorile noastre naționale, însă modul în care sunt gândite subiectele lasă de dorit. „Nu înțeleg scopul acelui eseu. Pe care, repet, îl înveți de acasă. Asta, în ideea în care la Limba română ar trebui să se testeze abilitatea elevului de a înțelege un text, de a se exprima corect, de a scrie corect gramatical, de a gândi în limba română”.

Lotul României, la festivitatea de premiere, în timp ce fetelor noastre li se oferea marele trofeu. Foto: Mălina Pavel

La Olimpiada europeană de Matematică pentru fete au participat 67 de țări

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) s-a desfășurat anul acesta în Franța, la Bordeaux, în perioada 9-15 aprilie. Lotul României a fost coordonat de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Din echipa României au făcut parte Mălina-Carla Pavel, elevă la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești, medaliată cu aur, Aida Mitroi, Carina Maria Viespescu și Ioana Stroe, toate eleve la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medaliate cu aur și bronz.

Coordonarea științifică a fost realizată de Societatea de Științe Matematice din România (SSMR), iar organizarea a fost asigurată de Ministerul Educației. „Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care participă România în anul școlar 2025-2026. Felicitări elevelor participante, profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la această performanță!”, a transmis Ministerul pe pagina oficială de Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE