Conform acestora, cadrele didactice au fost forţate să petreacă până la opt ore în şcoli încercând să încarce lucrările scanate ale elevilor într-o platformă informatică ce a funcţionat cu sincope majore.

„Incompetenţa crasă a celor care gestionează infrastructura digitală a Ministerului Educaţiei şi Cercetării a dus la blocaje majore ale platformei destinate încărcării lucrărilor scanate. Din cauza acestui eşec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost ţinute ostatice în unităţile de învăţământ până la 8 ore! Este absolut inadmisibil ca într-o eră a «digitalizării», profesorii să fie puşi în situaţia de a sta ore în şir în faţa unor ecrane, dând continuu «refresh» şi încercând cu disperare să urce lucrările elevilor, într-un mediu de stres şi epuizare fizică extremă”, au transmis Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, într-un comunicat de presă.

Ministerul Educaţiei a recunoscut că platforma utilizată pentru procesarea lucrărilor nu a funcţionat „în parametri normali”, dar a evitat să ofere explicaţii detaliate despre problemele tehnice apărute.

Pe de altă parte, sindicaliştii consideră că oficialii au minimalizat gravitatea situaţiei şi au arătat „o ruptură totală faţă de realitatea din şcoli”.

În plus, liderii sindicali denunţă ceea ce consideră a fi o acţiune abuzivă de excludere a unor profesori din comisiile de evaluare de la Limba română.

„Mai mult decât atât, atragem atenţia asupra unui abuz intolerabil: campania de pedepsire la care sunt supuşi profesorii evaluatori. Am primit numeroase sesizări din teritoriu conform cărora multe inspectorate şcolare judeţene (ISJ) au refuzat intenţionat şi abuziv înscrierea în comisiile de evaluare a acelor colegi care au ales să boicoteze simularea examenelor naţionale din primăvară. Faptul că Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare exclud şi marginalizează astăzi profesori cu experienţă, ghidându-se strict pe criterii de răzbunare şi vendete mărunte, este o practică ce subminează grav calitatea procesului de evaluare”, afirmă aceştia.

Sindicaliştii subliniază că astfel de practici afectează grav sistemul educaţional românesc şi cer intervenţia urgentă a autorităţilor pentru remedierea problemelor.

„Profesorii din România nu sunt nici cobaii pe care Ministerul Educaţiei şi Cercetării să îşi testeze experimentele eşuate, nici «prizonierii» de serviciu în centrele de examen şi nici victimele orgoliilor unor conducători vremelnici!”, conchide comunicatul celor două organizaţii sindicale.

Claudia Chiru, învățătoare: E noaptea minții!

Și o învățătoare de la o școlă din București, Claudia Chiru, povestește pe pagina de Facebook cum a decurs întregul proces al profesorilor de ieri, de la Evaluarea Naţională.

Ea spune că a fost asistentul doi în clasă, la proba de Limba şi literatura română, serverul s-a blocat și au stat toți profesorii să aștepte. Cadrul didactic a spus și cu cât este plătită pe zi pentru această muncă.

„S-a blocat serverul, asa că nu putem încărca pe platformă lucrările elevilor din cadrul Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, stăm și așteptăm (…) nu știm exact ce (…). Eu sunt asistentul 2 în sală, deci nu scanez, așa cum face colega mea, asistentul 1. Eu sunt plătită cu 150 de lei brut pe zi, ea cu 180 de lei brut pe zi. Deci eu pot să mă ridic acum și s-o las singură, pentru că nu intră în atribuțiunile mele să aștept, fiind asistentul 2 și fiind plătită mai puțin. (…) Vă dați seama la ce suntem supuși?”, susține Claudia Chiru.

După mai bine de o oră, învățătoarea a precizat că au reușit să încarce lucrările pe server.

„Am reușit să încărcăm, acum trebuie să descărcăm. E noaptea minții! Nu aveți pic de rușine, informaticienii și politicienii”, mai spune învățătoarea din București.

După încă o oră și jumătate, „au reușit și restul colegilor să încarce și să descarce”, a concluzionat Claudia Chiru.

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