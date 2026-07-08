În 32 de licee niciun elev nu a luat Bacalaureatul. Cele mai multe sunt licee tehnologice din rural sau orașe mici

Aproape toate liceele cu promovabilitate zero la Bacalaureat sunt tehnologice din mediul rural

Dintre cele 32 de unități de învățământ care nu au avut niciun elev promovat la sesiunea de Bacalaureat 2026 înainte de contestații, 28 sunt licee tehnologice. Celelalte patru sunt un liceu teoretic, două școli speciale și un liceu tehnologic special. Distribuția geografică arată că problema este concentrată în comunitățile mici. Astfel, 23 dintre cele 28 de licee tehnologice funcționează în mediul rural sau în orașe mici, în timp ce doar cinci sunt situate în orașe medii și mari: Baia Mare, Craiova, Curtea de Argeș, Iași și Târgu Mureș.

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În multe dintre aceste licee, numărul elevilor care au ajuns să susțină examenul de Bacalaureat a fost foarte redus. Șase dintre cele 32 de unități au avut câte un singur candidat, iar alte 21 au avut cel mult zece elevi înscriși la examen. Doar trei unități de învățământ au avut peste 20 de candidați, cel mai mare efectiv fiind raportat la un liceu din Corabia, unde s-au înscris 33 de absolvenți.

Numărul liceelor cu promovare zero rămâne sub nivelul ultimilor ani

Datele BacPlus.ro arată că numărul liceelor cu promovare zero s-a menținut la același nivel ca în 2024, însă este mai redus comparativ cu majoritatea ultimilor ani, potrivit edupedu.

Evoluția din perioada 2021–2026 este următoarea:

2026 – 32 de licee;

2025 – 49 de licee;

2024 – 32 de licee;

2023 – 48 de licee;

2022 – 64 de licee;

2021 – 50 de licee.

Pe lângă cele 32 de licee fără niciun candidat promovat, alte 15 unități de învățământ au înregistrat o rată de promovare de maximum 10%. Toate acestea sunt licee tehnologice. În total, 102 licee din România au avut o rată de promovare cuprinsă între 0 și 20%. Dintre acestea, 96 sunt licee tehnologice, trei sunt licee teoretice, două sunt școli speciale, iar unul este liceu tehnologic special.

Cea mai scăzută rată de promovare s-a înregistrat în rândul elevilor din promoția curentă care au urmat ruta tehnologică în mediul rural. Foto: Shutterstock

Elevii din ruta tehnologică, cele mai slabe rezultate la nivel național

Rezultatele publicate de Ministerul Educației și Cercetării înainte de contestații confirmă decalajele dintre filierele de liceu. Cea mai scăzută rată de promovare s-a înregistrat în rândul elevilor din promoția curentă care au urmat ruta tehnologică în mediul rural, unde doar 53,4% au promovat examenul. Pe locul al doilea se află elevii de la liceele tehnologice din mediul urban, cu o rată de promovare de 64,8%, mult sub media națională de 79,7% pentru absolvenții promoției curente și de 74,8% pentru totalul candidaților.

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Rezultatele readuc în atenție concluziile unei analize publicate la începutul acestui an de Centrul Român de Politici Europene (CRPE), care susține că rata de promovare la Bacalaureat nu reflectă misiunea reală a liceelor tehnologice.

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Potrivit autorilor, aceste unități ar trebui evaluate și prin indicatori specifici formării profesionale, precum rata de inserție pe piața muncii, ponderea elevilor care desfășoară stagii de practică sau numărul absolvenților care obțin certificări profesionale recunoscute. În această perspectivă, performanța liceelor tehnologice nu ar trebui măsurată exclusiv prin rezultatele la un examen cu profil predominant academic.

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