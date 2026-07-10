Centura de siguranță i-a salvat viața

Potrivit martorilor, după ce geamul avionului s-a crăpat, presiunea din cabină a scăzut brusc, generând o situație de pericol extrem. „Corpul lui ajungea aproape până la umeri în afara avionului”, a declarat un pasager pentru „Radio Salonic”. Pasagerii din jurul bărbatului au intervenit prompt, reușind să-l tragă înapoi în cabină. Centura de siguranță a jucat un rol crucial în salvarea acestuia.

Pilotul a decis să întoarcă avionul la Salonic, unde toți pasagerii au fost debarcați. Oficialii companiei aeriene au precizat că fuselajul avionului nu a fost afectat. Bărbatul rănit a fost transportat de urgență la spital, suferind de leziuni la nivelul gâtului și arsuri provocate de frecare.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Intervenția pasagerilor a evitat o tragedie

Președintele sindicatului grec al lucrătorilor din sănătatea publică, Michalis Yanakos, a subliniat că tragedia a fost evitată datorită intervenției rapide a pasagerilor. „Soția lui și alți călători au făcut tot ce au putut să-l readucă în cabină”, a declarat Yanakos. De asemenea, o femeie însărcinată aflată la bord a fost transportată la spital pentru investigații.

A Ryanair passenger was saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine reportedly… — Massimo (@Rainmaker1973) July 10, 2026

Primele imagini și videoclipuri de la bordul avionului au apărut pe rețelele de socializare, surprinzând momentele de panică. Măștile de oxigen erau activate, iar geamul spart era vizibil, accentuând gravitatea incidentului. Ancheta autorităților continuă pentru a stabili cauzele exacte ale avariei motorului, care ar fi dus la spargerea geamului.

Centura de siguranță a făcut diferența

Incidentul petrecut la bordul unui Boeing 737-800NG al companiei Ryanair readuce în prim-plan importanța purtării centurii de siguranță pe toată durata zborului. După ce un geam al aeronavei s-a spart în timpul decolării, un pasager a fost aspirat parțial în afara avionului, fiind salvat datorită centurii și intervenției rapide a celorlalți călători.

Într-o postare publicată pe Facebook, BoardingPass a subliniat că centura de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte, atât în avion, cât și în trafic.





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