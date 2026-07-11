Bucăți din gazonul finalei Cupei Mondiale 2026, scoase la vânzare

Pe măsură ce Campionatul Mondial de fotbal se apropie de marea finală, programată duminică, 19 iulie, pe stadionul New York New Jersey Stadium, FIFA pregătește nu doar spectacolul din pauza meciului, ci și o inițiativă specială legată de suprafața de joc.

Forul mondial, condus de Gianni Infantino, a început comercializarea unor bucăți autentice din gazonul pe care se va disputa finala. Fanii care le vor achiziționa vor primi fragmentul de teren abia după fluierul final al partidei, pentru ca acesta să provină efectiv de pe suprafața de joc folosită în meciul decisiv.

Oferta de bază are un preț de 450 de dolari (aproximativ 390 de euro) și este disponibilă pentru cumpărătorii din Statele Unite, Europa și Regatul Unit. Fiecare suvenir va fi livrat într-o cutie din acril gravată cu logo-ul Cupei Mondiale 2026, data finalei, stadionul și scorul meciului. Pachetul va include și un stick USB cu un videoclip care certifică autenticitatea produsului.

Ediții limitate de până la 3.000 de dolari

Potrivit publicației The New York Times, producția a fost încredințată companiei britanice Keep Stub, care oferă trei variante superioare, cu prețuri de 900, 1.200 și 3.000 de dolari (aproximativ 788, 1.000 și 2.600 de euro). Fiecare dintre cele patru variante disponibile este realizată într-o serie limitată de 2.026 de exemplare, număr ales în legătură cu anul desfășurării turneului.

În cazul în care toate piesele ar fi vândute, FIFA ar putea obține venituri de peste 11,2 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 9,8 milioane de euro.

Dimensiunea standard a bucății de gazon rămâne aceeași pentru aproape toate variantele: 6,35 centimetri pe 6,35 centimetri. Diferențele dintre pachete sunt date de ambalaj și de accesoriile incluse.

Excepție face ediția exclusivă, denumită Hero Edition, care costă 3.000 de dolari. Aceasta oferă o bucată mai mare de gazon, cu dimensiuni de 7,62 pe 7,62 centimetri, precum și mai multe obiecte de colecție.

Pachetul premium include o plăcuță metalică gravată cu detalii aurii, o replică în miniatură cu mingea folosită în finală și o reproducere din cristal a trofeului Cupei Mondiale.

O practică deja populară în sportul american

Pentru FIFA, această inițiativă reprezintă o premieră, însă comercializarea unor obiecte provenite de pe terenurile de joc este deja o practică răspândită în sportul american.

Universitatea Boise State, de exemplu, vinde bucăți din celebrul său teren albastru de fotbal american la prețuri cuprinse între 40 de dolari și 25.000 de dolari. Cea mai scumpă variantă include chiar instalarea profesională a fragmentului de teren la domiciliul cumpărătorului. Și Major League Baseball a comercializat recipiente cu pământ de pe terenul utilizat în meciul 7 al World Series 2025, la un preț de 50 de dolari fiecare. De asemenea, casa de licitații Sothebys a vândut recent două porțiuni de parchet din Madison Square Garden, folosite în finalele NBA, pentru mai mult de 100.000 de dolari fiecare.

Aseară, Spania s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial din 2026, unde va întâlni Franța, după ce a învins dramatic Belgia cu scorul de 2-1 într-un sfert de finală de foc disputat la Los Angeles.

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Norvegia – Anglia » ora 00.00, Antena 1

(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Franța – (Spania / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

(Norvegia / Anglia) – [(Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia)] » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2

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