„Rezultatele finale înregistrate la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat din prima sesiune a anului 2026 au fost afișate astăzi, 12 iulie, pe site-ul dedicat. Analiza acestora relevă faptul că, după soluționarea contestațiilor, rata de succes a crescut cu 2,1% – de la 74,8% la 76,9% – pe ansamblul tuturor promoțiilor”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației.

Din totalul candidaților promovați, 92.502 provin din promoția curentă, având o rată de promovare de 81,6%. Restul de 4.518 candidați provin din promoții anterioare, cu o rată de succes de 35,1%. Cele mai multe medii obținute s-au situat între 9 și 9,49, iar 70 de elevi au reușit să încheie examenul cu media generală 10.

În ceea ce privește notele maxime pe discipline, situația este următoarea: Limba și literatura română – 499, Limba și literatura maternă – 35, Proba obligatorie a profilului – 3.832 (Matematică: 2.455, Istorie: 1.377), Proba la alegere a profilului și a specializării – 3.312. Dintre acestea, cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina Logică și argumentare, cu 886 de lucrări notate maxim.

Pe de altă parte, 29.084 de candidați nu au promovat examenul, iar 69 au fost eliminați pentru tentative de fraudă. „Precizăm că rata de succes/promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 55.454, reprezentând 15,02% din numărul total de lucrări”, au mai declarat reprezentanții Ministerului Educației.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat este programată între 3 și 24 august, iar înscrierile pentru această etapă vor avea loc în perioada 14-21 iulie. Comparativ, în prima sesiune din 2025, rata de promovare a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, după soluționarea contestațiilor.

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost afișate astăzi, 12 iulie, cu o zi mai devreme decât era programat inițial. Este vorba despre rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor depuse de elevii care nu au fost mulțumiți de primele note.



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