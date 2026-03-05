Marius Nistor, lider sindical: „Simulările examenelor naționale vor fi boicotate”

Majoritatea profesorilor refuză participarea la simulările examenelor naționale

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că rezultatele centralizate până în prezent arată că cei mai mulți dintre profesori se opun participării la simulările examenelor naționale. „Marea majoritate înclină către neparticipare. Oricum, atât greva, cât și neparticiparea, până la urmă, ne conduc către exact același lucru, adică boicotarea simulărilor”, a explicat liderul sindical.

Potrivit acestuia, datele definitive vor fi prezentate în zilele următoare, însă trendul este clar: profesorii vor refuza implicarea în simulări, fie prin grevă, fie prin neparticipare.

Sindicatele din educație cer profesorilor să nu se lase intimidați de inspectorate sau de minister. Foto: Shutterstock

Nistor: „Ministerul Educației face presiuni asupra cadrelor didactice”

Marius Nistor a atras atenția asupra procedurilor Ministerului Educației, care solicită inspectoratelor școlare să ceară unităților de învățământ documente privind participarea profesorilor la simulări. „Le cer colegilor mei să-și respecte semnăturile date pe referendumul în cauză și să nu tacă, să spună exact ceea ce îi deranjează, să fie uniți și solidari. Presiunile venite din partea ministerului, prin inspectorate sau chiar prin conducerile unităților școlare, nu trebuie să îi determine să participe împotriva voinței lor”, a subliniat liderul sindical.

De asemenea, acesta le recomandă profesorilor să nu semneze niciun document prin care își asumă participarea la simulările din luna martie, până la finalizarea referendumului intern și stabilirea unei poziții comune.

Profesorii, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse prin Legea Bolojan. Foto: Libertatea

Aproape 80% dintre profesorii din Iași susțin boicotul: „Ne prezentăm la ore în mod normal”

Potrivit datelor centralizate de sindicate, aproape 80% dintre profesorii consultați din județul Iași au decis să nu participe la simulările pentru Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Potrivit liderului sindical Laviniu Lăcustă, profesorii care aleg să boicoteze simulările nu vor absenta de la școală, ci vor continua să țină orele de curs normale. „Ne prezentăm la ore în mod normal, pentru că trebuie să ne facem orele pe care le avem în programă, dar nu participăm la simulările examenelor naționale”, a precizat acesta pentru Radio Iași.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

24 martie 2026: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

25 martie 2026: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării

26 martie 2026: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

