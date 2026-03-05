Marius Nistor, lider sindical: „Simulările examenelor naționale vor fi boicotate”

Majoritatea profesorilor refuză participarea la simulările examenelor naționale

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a declarat că rezultatele centralizate până în prezent arată că cei mai mulți dintre profesori se opun participării la simulările examenelor naționale. „Marea majoritate înclină către neparticipare. Oricum, atât greva, cât și neparticiparea, până la urmă, ne conduc către exact același lucru, adică boicotarea simulărilor”, a explicat liderul sindical.

Potrivit acestuia, datele definitive vor fi prezentate în zilele următoare, însă trendul este clar: profesorii vor refuza implicarea în simulări, fie prin grevă, fie prin neparticipare.

Sindicatele din educație cer profesorilor să nu se lase intimidați de inspectorate sau de minister. Foto: Shutterstock

Nistor: „Ministerul Educației face presiuni asupra cadrelor didactice”

Marius Nistor a atras atenția asupra procedurilor Ministerului Educației, care solicită inspectoratelor școlare să ceară unităților de învățământ documente privind participarea profesorilor la simulări. „Le cer colegilor mei să-și respecte semnăturile date pe referendumul în cauză și să nu tacă, să spună exact ceea ce îi deranjează, să fie uniți și solidari. Presiunile venite din partea ministerului, prin inspectorate sau chiar prin conducerile unităților școlare, nu trebuie să îi determine să participe împotriva voinței lor”, a subliniat liderul sindical.

De asemenea, acesta le recomandă profesorilor să nu semneze niciun document prin care își asumă participarea la simulările din luna martie, până la finalizarea referendumului intern și stabilirea unei poziții comune.

Profesorii, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse prin Legea Bolojan. Foto: Libertatea

Aproape 80% dintre profesorii din Iași susțin boicotul: „Ne prezentăm la ore în mod normal”

Potrivit datelor centralizate de sindicate, aproape 80% dintre profesorii consultați din județul Iași au decis să nu participe la simulările pentru Evaluare Națională și Bacalaureat 2026. Potrivit liderului sindical Laviniu Lăcustă, profesorii care aleg să boicoteze simulările nu vor absenta de la școală, ci vor continua să țină orele de curs normale. „Ne prezentăm la ore în mod normal, pentru că trebuie să ne facem orele pe care le avem în programă, dar nu participăm la simulările examenelor naționale”, a precizat acesta pentru Radio Iași.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

17 martie 2026: Matematică – probă scrisă

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Calendar simulare Bacalaureat 2026 

23 martie 2026: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română 

24 martie 2026: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului 

25 martie 2026: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării 

26 martie 2026: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă 

16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Exclusiv
Știri România 17:00
Dezvăluiri în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Pontul de 3 milioane de euro și misterul persoanei care oferea detalii din spital
Bolojan anunță ce face Guvernul în legătură cu mărirea prețului la benzină și motorină
Știri România 16:28
Bolojan anunță ce face Guvernul în legătură cu mărirea prețului la benzină și motorină
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:30
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva": „Nu trebuia dezbinat acel juriu"
Stiri Mondene 17:17
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii"
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase" din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
