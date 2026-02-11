Admiterea la École Polytechnique este considerată una dintre cele mai dificile din Europa, iar succesul elevei este rezultatul unei pregătiri academice intense, desfășurate sub coordonarea profesorului Ursărescu Marian și cu sprijinul colectivului didactic al liceului.

Instituția franceză, cu o tradiție de peste 200 de ani, formează elite în inginerie, științe exacte, economie și industrie.

„Suntem foarte mândri de faptul că eleva noastră a trecut de un proces de admitere printre cele mai riguroase din Europa. Este, fără îndoială, o validare a muncii depuse de elevă și a nivelului ridicat de pregătire oferit de profesorii coordonatori. FELICITĂRI!”, au scris reprezentanții Colegiului Național „Roman Vodă”, pe pagina de Facebook.

Pasiunea adolescentei pentru matematică vine de la fratele ei mai mare, care a studiat la Facultatea de Automatizări și Calculatoare din București, și care a fost olimpic în anii de liceu, potrivit Monitorul de Roman.

Tatăl fetei lucrează în Italia, iar mama este casnică, potrivit sursei citate anterior.

Și o elevă din Timiș a fost admisă în 2024 la École Polytechnique din Paris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE