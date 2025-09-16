Meditațiile, între siguranță și presiune

Părinții aleg pregătirea suplimentară pentru a crește șansele copiilor la examene. 

Ionuț, admis în 2025 la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu din București, a făcut meditații la română și matematică, deși era olimpic la fizică.

„A făcut meditații ca să fim siguri că intrăm aici, la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu. A făcut meditații și la Matematică, deși nu trebuia să facă. (..)  Dacă la licee nu s-ar fi intrat cu medii de minim 9,60 – nouă, o astfel de medie ni s-a părut foarte mult – eu consider că nu trebuia să facem meditații. Dar am făcut de frică ca nu cumva să ajungem în altă parte”, a explicat mama adolescentului, conform sursei citate.

Datele arată că în București, incidența meditațiilor este cea mai ridicată, doi elevi din trei fac meditații, cu 20% mai mult decât în restul țării.

Costuri tot mai mari pentru familii

Potrivit raportului, o familie plătește în medie 6.234 de lei pe an pentru meditații, mult peste nivelul din 2021 (2.471 de lei).

Această sumă a crescut semnificativ față de anii anteriori, reflectând o creștere de aproape 45% față de 2021 și triplându-se față de 2018.

Pentru meditațiile individuale, prețurile pot varia între 150 și 500 de lei pe ședință, în funcție de materie și experiența profesorului.

Dar există și centre de meditații care oferă, de exemplu, diverse pachete pentru pregătirea examenului de Bacalaureat. Pachetele pentru meditații la româna și la matematică o dată pe săptămână pornesc de la 300 de lei, pentru ședințe de grup (2-3 elevi) și pot ajunge până la 1.000 de lei pe săptămână, în funcție de numărul de ședințe.

În cazul Irinei, părinții au achitat 150 de lei pentru fiecare ședință săptămânală la română și matematică.

„Nu numai că dacă faci meditații îți crește nivelul de pregătire, dar îți dă încredere”, a spus mama fetei.

Motivele pentru care părinții aleg meditațiile

Conform datelor Salvați Copiii:

  • 58% dintre părinți spun că apelează la meditații pentru ca elevii să fie mai bine pregătiți la examene;
  • 36% – pentru recuperarea materiei pierdute;
  • 32% – pentru îmbunătățirea performanțelor.

„Grav este că o treime dintre părinți plătesc meditații pentru ca elevii să recupereze materia pe care nu reușesc să o parcurgă la clasă”, a subliniat Liliana Bibac-Moșneguțu, coordonatoare la Salvați Copiii.

O piață în continuă expansiune

Numărul profesorilor care declară venituri din meditații a crescut la 12.450 în 2024, aproape dublu față de 2021. 

Totodată, doar în ultimul an și jumătate au fost înființate aproape 5.600 de firme educaționale și 280 de centre de îngrijire zilnică pentru copii.

Conform datelor ANAF, în 2024 profesorii au declarat venituri de 316 milioane de lei, echivalentul a peste 63 de milioane de euro, aproape dublu față de suma raportată în 2022, de 170 de milioane de lei.

Asta și datorită examenelor naționale.

Una dintre cele mai criticate consecințe ale Bacalaureatului este boom-ul artificial al meditațiilor private. 

Marian Staș, expert în educație, a subliniat anterior pentru Libertatea că peste 80% din acest mecanism a devenit o industrie în sine, fără valoare educațională autentică: „Spirit de turmă, asta este. Profesorilor le convine pentru că își iau bănuțul. E un fel de chestie sexy, de fiță, ca elevii să se ducă la meditație”.

România rămâne însă țara din UE cu cel mai mare abandon școlar și cei mai mulți tineri care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație.

Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale"
BREAKING NEWS
Știri România 11:20
Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată pentru „acțiuni împotriva ordinii constituționale"
Doi cetățeni bulgari reprezintă interfața unui grup de firme-căpușă mufate la banii unităților militare din România
Exclusiv
Știri România 10:00
Doi cetățeni bulgari reprezintă interfața unui grup de firme-căpușă mufate la banii unităților militare din România
Mesajul pe care îl au comedianții pentru Carmen Tănase, înainte să o ia la roast: „De la mine sunt doar din inimă"
Exclusiv
Stiri Mondene 11:06
Mesajul pe care îl au comedianții pentru Carmen Tănase, înainte să o ia la roast: „De la mine sunt doar din inimă"
TJ Miles și Francisca vor deveni părinți. Primele imagini cu burtica de gravidă a artistei
Stiri Mondene 10:53
TJ Miles și Francisca vor deveni părinți. Primele imagini cu burtica de gravidă a artistei
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
GSP.ro
Mașina ce poate fi cumpărată cu bani puțini » Un expert din Spania o compară cu Dacia Sandero
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă"
Politică 00:06
Cum funcționează armata de tiktok-eri din noul departament de propagandă al AUR: „Trebuie scoase multe cu George care se roagă"
