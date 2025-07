A învățat cu ajutorul fișierelor audio și al memoriei

Cristina și-a pierdut vederea după ce s-a lovit grav la cap în urma unui accident cu bicicleta. Impactul a fost atât de puternic, încât nu își amintește nimic din acel moment, iar accidentul i-a afectat nervul optic și coloana. Ce a urmat a fost o luptă constantă cu noua realitate.

„Mi-au pus la dispoziție un laptop de la școală, mi-au pregătit materiale audio. Mi-a fost foarte greu să învăț, să memorez sute de pagini doar după auz. Nu m-am lăsat bătută, deși într-adevăr, câteodată, aveam momente când îmi venea să renunț”, a povestit fata pentru sursa citată.

Cristina nu a avut timp să învețe alfabetul Braille. Așa că nu a susținut Bacalaureatul în condiții speciale pentru elevii nevăzători. A dictat toate răspunsurile unei persoane din comisia de examinare, în timp ce o altă persoană o supraveghea.

„Eu la examen am dictat totul. Mi-au pus la dispoziție două persoane din comisie: una care îmi scria ce dictam, iar cealaltă care mă supraveghea.”

A trecut de la șocul accidentului la o victorie personală

„Atunci când m-a sunat mătușa, spunându-mi că am reușit, nici nu îmi venea să cred. Am avut așa mari emoții, încât am izbucnit în plâns”, a povestit Cristina, citată de Observator.

Recomandări Dorin Tudora, directorul CONPET, plătit cu 14.000 de euro lunar. Și-a prelungit mandatul printr-un șiretlic legal: „Nici n-am reușit să procesez informația”

Rezultatul obținut de Cristina a impresionat cadrele didactice care i-au fost alături în toată această perioadă dificilă.

„Mă bucur foarte mult de rezultatul ei. A ajuns de la probabilitatea să-și piardă viața, la situația de a-și lua examenul de Bac”, a spus Cătălin Roatiș, dirigintele fetei.

Sprijinită de familie și învățând totul de la zero

Cristina a fost crescută de bunica și mătușa ei, cele care au susținut-o permanent, inclusiv după accident. A fost nevoie de timp și răbdare ca tânăra să se adapteze și să devină cât mai independentă.

„Nu e în totalitate recuperată. Ea învață din mers. Abia acum a reușit să se gospodărească în casă singură. Pentru coloană încă mai are nevoie de recuperare. Sperăm că și pentru vedere, dar fiind nervul optic afectat, nu prea sunt șanse… dar cine știe”, a declarat Elena Pintea, mătușa Cristinei.

A mulțumit personal Episcopului Iustin pentru sprijinul acordat

Cristina, elevă a Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, a mers la Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, unde i-a mulțumit personal Preasfințitului Părinte Iustin pentru tot sprijinul oferit în perioada de recuperare.

Recomandări Rețeaua „Salvador”. Grupul de firme fantomă care a obținut contracte pe bandă rulantă cu o unitate militară din Constanța în plin război la graniță

Episcopia s-a implicat activ, atât instituțional, cât și personal, pentru ca fata să beneficieze de intervenții chirurgicale și îngrijire medicală la cel mai înalt nivel. Eforturile combinate ale familiei, ale profesorilor, ale Bisericii și ale oamenilor de bine au contribuit nu doar la o recuperare fizică remarcabilă, dar și la un rezultat școlar excepțional.

Preasfințitul Iustin a promis că va sprijini în continuare atât recuperarea, cât și parcursul profesional al Cristinei.

Vrea să devină psiholog pentru copiii cu probleme

Cristina nu se oprește aici. Din toamnă, va urma cursuri de psihopedagogie la o facultate din Cluj, la forma de învățământ fără frecvență. Visul ei este să devină psiholog școlar și să sprijine alți copii care trec prin greutăți, așa cum a trecut și ea.

Cristina este o dovadă vie că voința și perseverența pot învinge orice obstacol. Povestea ei arată cât de important este sprijinul celor din jur și curajul de a merge mai departe, indiferent cât de greu pare drumul.