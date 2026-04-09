 „Societatea bate pasul pe loc, dar școala trebuie să meargă înainte”

Cu o experiență de aproape 30 de ani în învățământ, Varvara Mititean ne-a mărturisit că, în general, rezistența la schimbare a societății își are rădăcinile în mentalități învechite, formate înainte de 1989. „Oamenii sunt, mulți dintre ei, refractari, sceptici la schimbare. Și asta se observă cam peste tot, nu numai în învățământ. Cel mai probabil, de vină sunt sechelele cu care am rămas din comunism. Eram obișnuiți cu o anumită stabilitate, pe atunci lucrurile nu evoluau așa rapid, schimbările nu se produceau așa de brusc, lucrurile erau previzibile. Viața însăși avea un curs prestabilit. Iar după acest principiu al stabilității, al comodității, al confortului mental și emoțional, au crescut generații întregi”. 

Profesoara, deși consideră că o mentalitate construită în zeci de ani nu poate fi remodelată în doar câțiva, este, totuși, optimistă. „Vom reuși să scăpăm de această teamă de schimbare, dar avem nevoie de timp”.

Dascălul recunoaște că profesorii sunt, poate, mai reticenți decât alte categorii socioprofesionale, iar asta și pentru faptul că ei adoptă anumite metode de predare pe care și le perfecționează de-a lungul întregii cariere.

„Este foarte greu, după ce ai predat 40 de ani într-un anumit fel, să vină cineva și să-ți spună că ar fi mai bine să faci altfel. Însă elevii trăiesc într-o lume digitală, iar noi, vrem, nu vrem, trebuie să ținem pasul cu modernizarea, cu tehnica, cu tehnologia, cu inteligența artificială. Avem datoria morală față de copiii care stau în fața noastră să ieșim din zona de confort, să privim spre viitor și să ne adaptăm vremurilor. Nu trebuie să știm tot, dar trebuie să ne actualizăm constant cunoștințele”, subliniază directoarea.

Liceul Solomon Haliță, din Sângeorz-Băi, județul Bistrița. Foto: Facebook

Cum a ajuns inteligența artificială să transforme un liceu de provincie într-un hub educațional

De mai bine de o lună și jumătate, profesorii liceului teoretic din Sângeorz-Băi pilotează o platformă digitală – EditAI – care se folosește și în alte școli europene și cu ajutorul căreia își regândesc lecțiile. Predarea clasică a dispărut, iar manualele par acum desuete. „Am zis să încercăm, să vedem cum merge. Și oamenii au fost deschiși”, povestește directoarea Varvara Mititean. 

Platforma permite profesorilor să creeze lecții pornind de la propriile idei. „Îți faci un cont, te autentifici, alegi din tabloul de bord materia pe care o predai, clasa la care predai și tema pe care dorești s-o dezbați cu elevii. Sistemul generează un proiect de lecție, însă profesorul este cel care îi furnizează informațiile de bază. Poți încărca, de exemplu, imagini, statistici, tabele, prezentări în Powerpoint, fișe de lucru, materiale video, etc. Pentru că nu poate platforma să facă tot și tu să stai degeaba, să te uiți”, explică directoarea. 

EditAi este o platformă intuitivă, simplă, lecțiile generate pot fi adaptate în funcție de nevoile fiecărui profesor, în funcție de vârsta copiilor, de nivelul clasei, de programa școlară, de interesele elevilor. „Profesorul are posibilitatea de a modifica proiectul, de a-i da o nouă abordare, de a introduce idei noi, concepte noi etc”. Un alt avantaj major este faptul că lecțiile pot fi adaptate inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, ne-a mai spus Varvara Mititean.

La liceul din Sângeorz-Băi nu se lucrează zilnic cu ajutorul acestei platforme, însă tehnologia AI este un ajutor constant, un asistent de nădejde al profesorilor, indiferent de materia pe care o predau. „La noi în școală, aproape toți profesorii au adoptat acest mod de predare asistat de AI. Poate lipsesc doar cei de educație fizică deși, dacă ar încerca, s-ar putea să fie surprinși de planurile de lecție generate”.

Metodele de predare și de evaluare a elevilor trebuie să țină pasul cu prezentul, consideră directoarea Varvara Mititean. Foto: Shutterstock

„Vorbim pe înțelesul copiilor, pe limba lor”

Varvara Mititean ne-a mărturisit că platforma AI pe care o folosesc profesorii îi ajută să se apropie de copii, să vorbească pe înțelesul lor, să ajungă la ei, să le atragă atenția, să le stârnească interesul. „Este o soluție modernă, simplă, intuitivă, se câștigă foarte mult timp, iar lecțiile generate țin pasul cu actualitatea, cu vremurile, cu prezentul în care copiii noștri sunt atât de ancorați”. 

Dascălul a explicat că platforma AI este gândită în așa fel încât să nu diminueze rolul profesorului în actul de predare efectivă a lecțiilor. „Nu-ți generează planuri de lecții prestabilite. Nu iei de acolo lecții cu copy paste, iar apoi le reproduci în clasă. Nu. Tu, ca profesor, trebuie să ajuți tehnologia pentru ca ea, mai apoi, să lucreze pentru tine și în beneficiul elevilor. Felul în care este generată lecția depinde de ideile profesorului. Nu sunt lecții gata făcute”, subliniază Mititean.

Tehnologia oferă variante și sugestii, dar decizia finală aparține cadrului didactic, în funcție de obiectivele și specificul clasei, ne-a mai spus profesoara. 

Cât despre feedback-ul elevilor, copiii au apreciat încă de la început structura clară și modul în care le sunt prezentate informațiile. „Ne-au spus că lecțiile sunt bine organizate, ușor de urmărit, ideile sunt explicate simplu, concret. În plus, au apreciat faptul că multe lecții includ întrebări de reflecție și elemente interactive, ceea ce le face mai interesante”.

Eminescu, Big Bang și lecțiile interdisciplinare

Directoarea ne-a mărturisit că platforma generează lecții interdisciplinare, ceea ce profesorii, mulți dintre ei, nu concep și nu gândesc.

„De obicei, fiecare predă materia lui, se limitează la informațiile care țin de matematică, fizică, gramatică, istorie etc. Puțini sunt cei care fac referire și la alte domenii. Cum ar fi, de exemplu, să-l predai pe Eminescu introducând concepte din fizică? Pentru majoritatea, imposibil, de neconceput. Pentru asistenul nostru AI nu este doar o normalitate, ci chiar ceva obligatoriu”.

Varvara Mititean a folosit această abordare când a predat Eminescu. „Pornind de la tema „geniul eminescian”, platforma a generat conexiuni surprinzătoare cu fizica și cosmogonia, cu nașterea și stingerea universului. După ce am predat Scrisoarea I și poezia „La steaua”, am ajuns să vorbim despre teoria Big Bang, am făcut legătura cu teoria relativității și cu alte concepte pe care elevii le studiază la fizică și filosofie” , explică profesoara. 

Aceasta ne-a mărturisit că programa școlară, așa cum este ea gândită, nu permite elevilor să facă conexiuni între două sau mai multe materii. „Această platformă reușește ceea ce mulți profesori ori nu pot, ori nu vor: să genereze o abordare holistică, să integreze informații din două sau mai multe materii în așa fel încât să ofere elevului toate perspectivele asupra unui concept, fenomen, etc”. 

Profesoara ne-a povestit și despre alte experiențe trăite cu copiii la clasă, experiențe care i-au ajutat să învețe în același timp și literatură, și istorie. „Când au studiat „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, a lui Camil Petrescu, am discutat despre Primul Război Mondial, despre influența nefastă a acestui conflict asupra societății, am vorbit despre impactul războiului asupra oamenilor, asupra personajului principal, copiii au scris eseuri care au trecut în zona de istorie a României. A fost o lecție aparte, inedită”.

Impactul, măsurat în timp

Deși entuziasmul tuturor este cât se poate de vizibil, directoarea liceului din Sângeorz-Băi a precizat că beneficiile reale ale acestui nou mod de predare urmează să fie analizate în detaliu abia la anul.

„În prezent, ne aflăm în faza de pilotare a unui mod diferit de predare a lecțiilor. Iar acum este prea devreme să tragem vreo concluzie. Nu putem, deocamdată, evalua impactul asupra elevilor. Este prematur. Abia la anul vom putea evalua corect rezultatele reale ale utilizării inteligenței artificiale cu care lucrăm. Progresul elevilor va fi analizat în urma unor testări inițiale, care vor avea loc în această toamnă, și finale, în vară. Atunci vom vedea dacă platforma EditAi ne-a fost sau nu de ajutor”, a mai precizat Varvara Mititean.

Andreea Nistor, membru în boardul EditAI. Foto: arhivă personală

Andreea Nistor: „EditAI se numără printre câștigătorii World Summit Award 2025“

EditAI, un asistent bazat pe inteligență artificială, premiat de Organizația Națiunilor Unite, poate genera în doar câteva minute lecții complete, adaptate programei școlare. Aplicația se numără printre câștigătorii World Summit Award 2025, la categoria „Învățare și educație”, și este deja utilizată în cinci țări europene.

În România, platforma a început să fie implementată în mai multe unități de învățământ, unde profesorii o folosesc pentru a crea conținut didactic personalizat. „Este ca și când profesorii ar avea un nou coleg în cancelarie. Nu bea cafea, nu obosește, nu cere catedră. Dar ajută profesorii să creeze lecții interdisciplinare captivante, conectate la lumea reală, în câteva minute”, a declarat Andreea Nistor, membru în boardul EditAI.

EditAI este deja utilizat de peste 8.000 de profesori din România, Lituania, Estonia, Polonia și Olanda. În România, 19 școli — atât din mediul urban, cât și rural — au implementat platforma, iar 604 profesori o folosesc zilnic la clasă. În doar o lună, aceștia au generat peste 1.000 de lecții.

Pentru anul 2026, dezvoltatorii își propun extinderea rețelei la încă 50 de școli din România. Unitățile de învățământ interesate pot beneficia de acces la platformă, programe de formare pentru competențe digitale și comunități de practică dedicate schimbului de experiență între profesori.

