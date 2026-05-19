Profesorii trebuie să rămână între 3 și 5 ani în Găgăuzia

Prima de instalare va fi acordată profesorilor care acceptă să se transfere în unități de învățământ din Găgăuzia. Cei care primesc banii vor trebui să predea acolo pentru o perioadă de cel puțin trei până la cinci ani.

Autoritățile de la Chișinău nu vorbesc, pentru început, despre un număr foarte mare de cadre didactice. Dan Perciun spune că proiectul ar putea începe cu 30 până la 50 de profesori.

„Trebuie să rezolvăm problema cazării. Din raioanele adiacente Găgăuziei pot face naveta, eventual. Nu ne gândim la un număr foarte mare, vorbim de 30-50 de oameni. Ar fi mai mult decât suficient pentru început. Ar trebui anul acesta să creăm stimulentele şi să punem în aplicare proiectul”, a declarat ministrul Educației din Republica Moldova.

Chișinăul caută profesori care au studiat în limba română

Profesorii care vor merge în Găgăuzia trebuie să aibă studii finalizate în limba română. Ministrul Educației spune că autoritățile și-ar dori ca printre cei selectați să fie și vorbitori nativi de limba română.

„Trebuie să aibă studii finalizate în limba română, dar, dincolo de asta, în mod normal, ne-am dori inclusiv vorbitori nativi de limba română”, a spus Dan Perciun.

De ce oferă Republica Moldova aceste prime

Măsura are două obiective principale. Pe de o parte, Chișinăul vrea să extindă educația în limba română în Găgăuzia. Pe de altă parte, autoritățile speră să reducă lipsa de profesori din școlile și grădinițele din regiune.

Dan Perciun susține că transferul unor cadre didactice vorbitoare de limba română ar putea ajuta și la creșterea calității predării. Programul ar urma să fie pus în aplicare chiar din acest an, după ce autoritățile stabilesc stimulentele și găsesc soluții pentru cazarea profesorilor care nu pot face naveta.

Regiunea autonomă Găgăuzia este locuită majoritar de găgăuzi, populație turcică ortodoxă, iar limba rusă este folosită frecvent în administrație și în sistemul educațional. În ultimii ani, Chișinăul a încercat să crească accesul la educația în limba română în regiune, inclusiv prin atragerea de profesori din alte raioane. Pentru început, Ministerul Educației mizează pe un grup restrâns de cadre didactice, dar suficient, spune Dan Perciun, pentru a porni proiectul.

