Cum se desfășoară proba orală la Limba străină BAC 2026

Această probă reprezintă proba C, care verifică abilitățile de comunicare într-o limbă de circulație internațională, desfășurându-se în trei etape.

a) proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului audiat;

b) proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit şi producerea de mesaje scrise;

c) proba orală, cu durată de 10-15 minute pentru fiecare candidat, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind producerea de mesaje orale şi interactiunea orală.

În prima zi are loc proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă, iar proba orală se organizează conform programării stabilite de fiecare centru de examen. În timpul audierii textelor nu se admit întreruperi. Candidații ascultă de două ori înregistrările.

În conformitate cu prevederile calendarului examenului național de bacalaureat – 2026, aprobat prin OMEC nr. 6059/29.08.2025 și în conformitate cu Procedura CNCE nr. 668/21.04.2026, proba C din cadrul examenului național de bacalaureat – 2026, se desfășoară astfel:

11 iunie 2026 – proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă: limba engleză, limba spaniolă, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba ebraică, limba japoneză, limba chineză, limba rusă, limba portugheză și limba turcă (cf. înscrierilor);

-proba orală – limba engleză;

12 iunie 2026 – proba orală: limba engleză, limba spaniolă, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba ebraică, limba japoneză, limba chineză, limba rusă, limba portugheză și limba turcă (cf. înscrierilor), conform Edupedu.

În funcție de punctajul obținut, candidații primesc un nivel de competență lingvistică recunoscut la nivel european: A1, A2, B1, B2. Nivelul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulație internaţională studiată pe parcursul învățământului liceal este înscris pe verso-ul Diplomei de bacalaureat şi pe Certificatul de competenţă lingvistică.

Prezența este strict obligatorie. Un elev care refuză să răspundă sau absentează de la o probă este declarat „neprezentat” și pierde dreptul de a susține probele scrise.

Reguli pentru candidați la proba orală la Limba străină BAC 2026

Ministerul Educației a reafirmat setul de reguli de siguranță pentru desfășurarea examenului. Toate sălile de examen sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Fără bagaje personale: Este strict interzis accesul în săli cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Candidații au obligația de a le lăsa în sala de depozitare stabilită de comisia de examen.

Fără tehnologie: Elevii nu pot avea asupra lor (în haine, încălțăminte, penare sau bănci) telefoane mobile, căști audio, dispozitive de tip IoT sau orice alte mijloace electronice de calcul sau comunicare conectate la internet ori la rețelele de socializare.

Toleranță zero la comunicare și copiat: Sunt interzise copiatul, schimbul de ciorne, notițe sau lucrări, precum și comunicarea între candidați sau cu exteriorul.

Sancțiunile sunt drastice și nu lasă loc de interpretări.

Probele de competențe (orale și digitale)

8 – 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) 10 – 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) 11 – 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) 15 – 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Probele scrise ale acestei sesiuni vor începe luni, 29 iunie, cu testarea la Limba și literatura română.

Calendarul probelor scrise

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)

– Limba și literatura română (proba E.a – scris) 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)

– Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris) 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)

– Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris) 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)

– Limba și literatura maternă (proba E.b – scris) 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

– Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00) 8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE