Cine poate primi cei 2.000 de lei

Primăria a reamintit sâmbătă, 11 iulie, condițiile în care poate fi obținut premiul destinat centenarilor. Formularul este disponibil și în registratura electronică a municipalității. Pentru a primi diploma și premiul financiar, beneficiarul trebuie să fi împlinit vârsta de 100 de ani până în ziua în care este depusă cererea.

O altă condiție este ca persoana să aibă domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Prin urmare, simplul fapt că locuiește temporar în oraș sau că are rude în Cluj-Napoca nu este suficient. Regulamentul mai prevede că beneficiarul trebuie să fie în viață în momentul în care are loc premierea. Suma acordată este de 2.000 de lei net și provine din bugetul local, potrivit regulamentului publicat de Primăria Cluj-Napoca.

Unde se depune cererea

Cererea poate fi trimisă online, prin registratura electronică a Primăriei Cluj-Napoca. Pe platforma municipalității există un formular separat, intitulat „Cerere acordare premiu 100 de ani de viață”. Documentul poate fi depus și fizic, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, aflat pe Calea Moților nr. 5.

Primăria nu a anunțat un termen-limită general pentru depunerea solicitărilor. Condiția esențială este ca persoana să fi împlinit deja 100 de ani la data înregistrării cererii.

Cluj-Napoca își premiază centenarii de mai mulți ani

Premierea clujenilor care ajung la vârsta de 100 de ani nu este o măsură introdusă în 2026. Municipalitatea are această tradiție de mai mulți ani. Documentele oficiale ale Primăriei arată că și în 2013 au fost oferite diplome și premii de câte 2.000 de lei unor locuitori care împliniseră un secol de viață. Alți doi clujeni, care ajunseseră la 105 ani, au primit atunci câte 2.500 de lei.

În anul 2015, Primăria Cluj-Napoca a premiat șapte persoane care împliniseră 100 de ani, potrivit bilanțului publicat ulterior de municipalitate. În prezent, regulamentul stabilește un premiu net de 2.000 de lei, însoțit de o diplomă aniversară, pentru persoanele care îndeplinesc toate condițiile și depun cerere.