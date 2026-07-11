Cine poate ieși la pensie cu până la 20 de ani mai devreme, fără să ia mai puțini bani. Lista meseriilor din lege

Vârsta standard de pensionare ajunge la 65 de ani

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și explicate de Casa Națională de Pensii Publice.

Legea stabilește o vârstă standard de pensionare de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei și un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani. Pentru femei, trecerea la vârsta de 65 de ani și la stagiul complet de 35 de ani se face treptat. Din acest motiv, data exactă a pensionării se stabilește în funcție de luna și anul nașterii, conform calendarului din lege. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani pentru ambele sexe.

Pensionarea mai devreme nu înseamnă întotdeauna pensie anticipată

Reducerea vârstei standard pentru munca în condiții grele nu trebuie confundată cu pensia anticipată. Persoana care îndeplinește condițiile pentru reducerea vârstei primește pensie pentru limită de vârstă. Prin urmare, pensia nu este penalizată pentru lunile cu care angajatul se retrage mai devreme.

Pensia anticipată este un drept diferit. Aceasta poate fi cerută cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard, dar suma primită este diminuată pentru fiecare lună de anticipare. Procentul lunar de reducere este cuprins între 0,20% și 0,40%, în funcție de perioada lucrată peste stagiul complet de cotizare.

Mai există o variantă fără penalizare pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare. Acestea pot cere pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme. Reducerea nu poate fi însă combinată cu alte reduceri prevăzute de lege.

Cât se scade pentru munca în condiții deosebite

Pentru fiecare an întreg lucrat în condiții deosebite, vârsta standard de pensionare se reduce cu patru luni. Un angajat cu trei ani lucrați în aceste condiții poate primi o reducere de un an. Pentru nouă ani, reducerea ajunge la trei ani, iar pentru 15 ani, la cinci ani. Reducerea maximă este de șapte ani și se acordă pentru cel puțin 21 de ani lucrați în condiții deosebite.

În mod obișnuit, beneficiarul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Nu este suficient ca munca să fi fost dificilă sau solicitantă. Locul de muncă trebuie să fi fost încadrat oficial în condiții deosebite. În această categorie sunt incluse și anumite activități din serviciile de anatomie patologică, prosectură și medicină legală, precum și unele locuri de muncă din aviația civilă, în condițiile exacte stabilite prin lege.

Cât se scade pentru condiții speciale și fosta grupă I

Pentru fiecare an întreg lucrat în fosta grupă I sau în condiții speciale, vârsta standard de pensionare se reduce cu șase luni. Doi ani lucrați în aceste condiții aduc o reducere de un an, zece ani înseamnă cinci ani mai puțin, iar pentru 20 de ani sau mai mult reducerea ajunge la maximum zece ani. Și în această situație este necesară, ca regulă generală, realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Legea prevede însă excepții pentru oamenii care au acumulat perioade lungi în anumite activități speciale. Pentru ei, reducerea poate fi de 11, 13, 18 sau 20 de ani, fără să mai fie cerut stagiul complet obișnuit.

Minerii pot ieși la pensie cu 20 de ani mai devreme

Cea mai mare reducere se aplică personalului care a lucrat în subteran în unități miniere cel puțin jumătate din programul normal de lucru. Cei care au acumulat cel puțin 20 de ani în aceste condiții beneficiază de o reducere de 20 de ani a vârstei standard de pensionare.

Pragul scade la 15 ani de activitate în cazul minelor închise ca urmare a obligațiilor asumate de România în negocierile cu Comisia Europeană. Pentru această facilitate nu este necesar stagiul complet de cotizare contributiv, însă reducerea nu poate fi adăugată altor reduceri.

Dacă persoana nu a strâns cei 20 de ani sau, după caz, cei 15 ani ceruți, perioada lucrată poate aduce o reducere proporțională. În acest caz trebuie însă îndeplinit stagiul complet de cotizare.

Reduceri de până la 20 de ani pentru expunerea la radiații

O reducere foarte mare este prevăzută și pentru persoanele care au lucrat în cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, în zonele de expunere la radiații stabilite prin lege.

Pentru cel puțin 22 de ani lucrați în zona I, vârsta standard se reduce cu 20 de ani.

Legea permite unor români să iasă la pensie cu până la 20 de ani mai devreme, fără diminuarea pensiei. Imagine generată cu AI

Pentru cel puțin 25 de ani lucrați în zona a II-a, reducerea este de 18 ani.

Chiar și după aplicarea reducerii, vârsta de pensionare nu poate coborî sub 45 de ani. Nici în aceste cazuri nu este necesară realizarea stagiului complet obișnuit de cotizare.

Cine poate ieși la pensie cu 13 ani mai devreme

Balerinii, soliștii de balet, acrobații, soliștii vocali de operă și operetă și instrumentiștii la instrumente de suflat pot primi o reducere de 13 ani. Condiția este să fi realizat cel puțin 20 de ani de stagiu de cotizare în aceste profesii încadrate în condiții speciale. Reducerea de 13 ani se aplică și unor angajați care au lucrat cel puțin 25 de ani în activitățile și unitățile nominalizate expres în anexele legii.

Aici intră, în funcție de locul de muncă și de existența avizelor, activități cu explozibili, muniție și substanțe periculoase, unele activități din domeniul nuclear, lucrări în tuneluri și galerii subterane, activități desfășurate integral în subteran la metrou, exploatare portuară, lucrări permanente sub apă, munca pe platforme marine, foraj petrolier, industria sticlei, cocserii, metalurgie și siderurgie.

Nu este suficient ca o persoană să fi lucrat într-o fabrică, într-un port sau într-o companie dintr-un asemenea domeniu. Activitatea și unitatea trebuie să se regăsească între cele încadrate oficial în condiții speciale.

Tot de o reducere de 13 ani pot beneficia angajații care au acumulat 25 de ani în producerea energiei electrice în termocentralele pe cărbune și în extracția cărbunelui, dacă au fost implicați direct în procesul tehnologic.

Piloții și însoțitorii de bord pot ieși la pensie cu 11 ani mai devreme

Personalul navigant din aviația civilă poate beneficia de o reducere de 11 ani dacă a realizat cel puțin 25 de ani în condiții speciale. Legea include piloții de avioane și elicoptere, echipajele care fac recepția aeronavelor în zbor, personalul de încercare și control în zbor, instructorii, tehnicienii care efectuează controlul în zbor, parașutiștii profesioniști și însoțitorii de bord.

Pentru anumite categorii trebuie îndeplinite și baremele minime de ore de zbor, salturi sau starturi prevăzute de legislație.

Angajații din industria de armament

Reducerea de 11 ani poate fi acordată și persoanelor cu cel puțin 25 de ani în anumite activități din industria de armament. Sunt vizate operațiunile care presupun contact direct cu nitroglicerină, explozibili, pulberi, produse pirotehnice și substanțe folosite la producerea muniției.

Tot aici intră fabricarea munițiilor și componentelor încărcate cu explozivi, distrugerea muniției, precum și demontarea munițiilor și a elementelor pirotehnice care conțin substanțe explozive sau incendiare. Facilitatea nu se acordă tuturor salariaților unei uzine de armament, ci numai celor ale căror locuri de muncă și activități sunt încadrate în condiții speciale.

Construcții navale și construcții de mașini

În industria construcțiilor navale, reducerea poate fi acordată personalului care a lucrat în activități precum controlul cu radiații ionizante, izolarea cu vată minerală, galvanizarea, sablarea, zincarea, vopsirea, sudura, montarea schelelor, lăcătușeria, tubulatura, polizarea și lucrările mecanice sau electrice de montaj.

În construcțiile de mașini sunt vizate anumite activități din turnătoriile de oțel, fontă și aliaje neferoase, forjarea pieselor cu utilaje grele și turnarea unor componente din aliaje. Legea îi poate include și pe inginerii și tehnicienii care lucrează în secțiile respective. Pentru reducerea de 11 ani trebuie realizat un stagiu de cel puțin 25 de ani în condițiile speciale prevăzute de lege.

Exploatări forestiere, mine de minereuri și siguranță feroviară

Tot cu până la 11 ani mai devreme se pot pensiona anumite persoane care au lucrat cel puțin 25 de ani în exploatarea minereurilor, în exploatări forestiere sau în activități privind siguranța circulației feroviare. În exploatările forestiere sunt vizate activitățile de exploatare, sortare și transport al materialului lemnos, în condițiile prevăzute de lege.

În domeniul feroviar, simpla angajare la o companie de transport nu este suficientă. Activitatea trebuie să fie una care privește siguranța circulației și să fie încadrată legal în condiții speciale. Dacă un angajat din aceste domenii nu a acumulat 25 de ani în condiții speciale, reducerea poate fi calculată proporțional, cu câte șase luni pentru fiecare an întreg. În această situație, este necesară realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Reducerile nu se adună întotdeauna

Reducerile fixe de 11, 13 sau 20 de ani prevăzute la articolul 49 pentru mineri, artiști, personal navigant, angajați din industria de armament și celelalte activități speciale enumerate de lege nu pot fi cumulate cu nicio altă reducere.

Pentru sistemul general, în care sunt adunate perioadele din condiții deosebite, speciale și anumite alte drepturi, reducerea totală nu poate depăși 11 ani. În asemenea situații, vârsta redusă de pensionare nu poate coborî sub 52 de ani pentru femei și 54 de ani pentru bărbați.

Femeile cu copii pot ieși mai devreme la pensie

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani primesc o reducere de șase luni pentru fiecare copil.

Pentru un copil, reducerea este de șase luni, pentru doi copii ajunge la un an, iar pentru șapte copii sau mai mulți este de trei ani și șase luni. Regula se aplică și copiilor adoptați, dacă au fost crescuți de persoana respectivă timp de cel puțin 13 ani.

Reduceri pentru persoanele cu handicap

Persoanele care au lucrat în condiții de handicap pot primi, de asemenea, pensie pentru limită de vârstă mai devreme. Pentru handicap grav, reducerea este de 15 ani, dacă persoana a realizat în aceste condiții cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare.

Pentru handicap accentuat, reducerea este de 10 ani, dacă a fost realizată cel puțin două treimi din stagiul complet. Tot o reducere de 10 ani este prevăzută pentru handicapul mediu, însă trebuie realizat stagiul complet de cotizare în condiții de handicap.

Persoanele cu deficiență vizuală gravă pot primi pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă au realizat în aceste condiții cel puțin o treime din stagiul complet contributiv.

Cum se dovedește munca în condiții speciale

Reducerea nu se acordă numai pe baza denumirii profesiei. Casa de Pensii verifică perioada lucrată, procentul din program desfășurat în condițiile respective, încadrarea legală a locului de muncă și contribuțiile declarate.

Pentru perioadele care nu apar complet în bazele de date pot fi necesare adeverințe eliberate de angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator autorizat să păstreze și să certifice documentele fostului angajator. Data exactă la care o persoană poate cere pensionarea depinde de luna și anul nașterii, de stagiul total și de numărul anilor recunoscuți oficial în condiții deosebite sau speciale.