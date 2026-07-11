Cine poate ieși la pensie cu până la 20 de ani mai devreme, fără să ia mai puțini bani. Lista meseriilor din lege

Vârsta standard de pensionare ajunge la 65 de ani

Regulile sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și explicate de Casa Națională de Pensii Publice.

Legea stabilește o vârstă standard de pensionare de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei și un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani. Pentru femei, trecerea la vârsta de 65 de ani și la stagiul complet de 35 de ani se face treptat. Din acest motiv, data exactă a pensionării se stabilește în funcție de luna și anul nașterii, conform calendarului din lege. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani pentru ambele sexe.

Pensionarea mai devreme nu înseamnă întotdeauna pensie anticipată

Reducerea vârstei standard pentru munca în condiții grele nu trebuie confundată cu pensia anticipată. Persoana care îndeplinește condițiile pentru reducerea vârstei primește pensie pentru limită de vârstă. Prin urmare, pensia nu este penalizată pentru lunile cu care angajatul se retrage mai devreme.

Pensia anticipată este un drept diferit. Aceasta poate fi cerută cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard, dar suma primită este diminuată pentru fiecare lună de anticipare. Procentul lunar de reducere este cuprins între 0,20% și 0,40%, în funcție de perioada lucrată peste stagiul complet de cotizare.

Mai există o variantă fără penalizare pentru persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare. Acestea pot cere pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme. Reducerea nu poate fi însă combinată cu alte reduceri prevăzute de lege.

Cât se scade pentru munca în condiții deosebite

Pentru fiecare an întreg lucrat în condiții deosebite, vârsta standard de pensionare se reduce cu patru luni. Un angajat cu trei ani lucrați în aceste condiții poate primi o reducere de un an. Pentru nouă ani, reducerea ajunge la trei ani, iar pentru 15 ani, la cinci ani. Reducerea maximă este de șapte ani și se acordă pentru cel puțin 21 de ani lucrați în condiții deosebite.

În mod obișnuit, beneficiarul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Nu este suficient ca munca să fi fost dificilă sau solicitantă. Locul de muncă trebuie să fi fost încadrat oficial în condiții deosebite. În această categorie sunt incluse și anumite activități din serviciile de anatomie patologică, prosectură și medicină legală, precum și unele locuri de muncă din aviația civilă, în condițiile exacte stabilite prin lege.

Cât se scade pentru condiții speciale și fosta grupă I

Pentru fiecare an întreg lucrat în fosta grupă I sau în condiții speciale, vârsta standard de pensionare se reduce cu șase luni. Doi ani lucrați în aceste condiții aduc o reducere de un an, zece ani înseamnă cinci ani mai puțin, iar pentru 20 de ani sau mai mult reducerea ajunge la maximum zece ani. Și în această situație este necesară, ca regulă generală, realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Legea prevede însă excepții pentru oamenii care au acumulat perioade lungi în anumite activități speciale. Pentru ei, reducerea poate fi de 11, 13, 18 sau 20 de ani, fără să mai fie cerut stagiul complet obișnuit.

Minerii pot ieși la pensie cu 20 de ani mai devreme

Cea mai mare reducere se aplică personalului care a lucrat în subteran în unități miniere cel puțin jumătate din programul normal de lucru. Cei care au acumulat cel puțin 20 de ani în aceste condiții beneficiază de o reducere de 20 de ani a vârstei standard de pensionare.

Pragul scade la 15 ani de activitate în cazul minelor închise ca urmare a obligațiilor asumate de România în negocierile cu Comisia Europeană. Pentru această facilitate nu este necesar stagiul complet de cotizare contributiv, însă reducerea nu poate fi adăugată altor reduceri.

Dacă persoana nu a strâns cei 20 de ani sau, după caz, cei 15 ani ceruți, perioada lucrată poate aduce o reducere proporțională. În acest caz trebuie însă îndeplinit stagiul complet de cotizare.

Reduceri de până la 20 de ani pentru expunerea la radiații

O reducere foarte mare este prevăzută și pentru persoanele care au lucrat în cercetarea, explorarea, exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare, în zonele de expunere la radiații stabilite prin lege.

Pentru cel puțin 22 de ani lucrați în zona I, vârsta standard se reduce cu 20 de ani.

Cine poate ieși la pensie cu până la 20 de ani mai devreme, fără să ia mai puțini bani. Lista meseriilor din lege
Legea permite unor români să iasă la pensie cu până la 20 de ani mai devreme, fără diminuarea pensiei. Imagine generată cu AI

Pentru cel puțin 25 de ani lucrați în zona a II-a, reducerea este de 18 ani.

Chiar și după aplicarea reducerii, vârsta de pensionare nu poate coborî sub 45 de ani. Nici în aceste cazuri nu este necesară realizarea stagiului complet obișnuit de cotizare.

Cine poate ieși la pensie cu 13 ani mai devreme

Balerinii, soliștii de balet, acrobații, soliștii vocali de operă și operetă și instrumentiștii la instrumente de suflat pot primi o reducere de 13 ani. Condiția este să fi realizat cel puțin 20 de ani de stagiu de cotizare în aceste profesii încadrate în condiții speciale. Reducerea de 13 ani se aplică și unor angajați care au lucrat cel puțin 25 de ani în activitățile și unitățile nominalizate expres în anexele legii.

Aici intră, în funcție de locul de muncă și de existența avizelor, activități cu explozibili, muniție și substanțe periculoase, unele activități din domeniul nuclear, lucrări în tuneluri și galerii subterane, activități desfășurate integral în subteran la metrou, exploatare portuară, lucrări permanente sub apă, munca pe platforme marine, foraj petrolier, industria sticlei, cocserii, metalurgie și siderurgie.

Nu este suficient ca o persoană să fi lucrat într-o fabrică, într-un port sau într-o companie dintr-un asemenea domeniu. Activitatea și unitatea trebuie să se regăsească între cele încadrate oficial în condiții speciale.

Tot de o reducere de 13 ani pot beneficia angajații care au acumulat 25 de ani în producerea energiei electrice în termocentralele pe cărbune și în extracția cărbunelui, dacă au fost implicați direct în procesul tehnologic.

Piloții și însoțitorii de bord pot ieși la pensie cu 11 ani mai devreme

Personalul navigant din aviația civilă poate beneficia de o reducere de 11 ani dacă a realizat cel puțin 25 de ani în condiții speciale. Legea include piloții de avioane și elicoptere, echipajele care fac recepția aeronavelor în zbor, personalul de încercare și control în zbor, instructorii, tehnicienii care efectuează controlul în zbor, parașutiștii profesioniști și însoțitorii de bord.

Pentru anumite categorii trebuie îndeplinite și baremele minime de ore de zbor, salturi sau starturi prevăzute de legislație.

Angajații din industria de armament

Reducerea de 11 ani poate fi acordată și persoanelor cu cel puțin 25 de ani în anumite activități din industria de armament. Sunt vizate operațiunile care presupun contact direct cu nitroglicerină, explozibili, pulberi, produse pirotehnice și substanțe folosite la producerea muniției.

Tot aici intră fabricarea munițiilor și componentelor încărcate cu explozivi, distrugerea muniției, precum și demontarea munițiilor și a elementelor pirotehnice care conțin substanțe explozive sau incendiare. Facilitatea nu se acordă tuturor salariaților unei uzine de armament, ci numai celor ale căror locuri de muncă și activități sunt încadrate în condiții speciale.

Construcții navale și construcții de mașini

În industria construcțiilor navale, reducerea poate fi acordată personalului care a lucrat în activități precum controlul cu radiații ionizante, izolarea cu vată minerală, galvanizarea, sablarea, zincarea, vopsirea, sudura, montarea schelelor, lăcătușeria, tubulatura, polizarea și lucrările mecanice sau electrice de montaj.

În construcțiile de mașini sunt vizate anumite activități din turnătoriile de oțel, fontă și aliaje neferoase, forjarea pieselor cu utilaje grele și turnarea unor componente din aliaje. Legea îi poate include și pe inginerii și tehnicienii care lucrează în secțiile respective. Pentru reducerea de 11 ani trebuie realizat un stagiu de cel puțin 25 de ani în condițiile speciale prevăzute de lege.

Exploatări forestiere, mine de minereuri și siguranță feroviară

Tot cu până la 11 ani mai devreme se pot pensiona anumite persoane care au lucrat cel puțin 25 de ani în exploatarea minereurilor, în exploatări forestiere sau în activități privind siguranța circulației feroviare. În exploatările forestiere sunt vizate activitățile de exploatare, sortare și transport al materialului lemnos, în condițiile prevăzute de lege.

În domeniul feroviar, simpla angajare la o companie de transport nu este suficientă. Activitatea trebuie să fie una care privește siguranța circulației și să fie încadrată legal în condiții speciale. Dacă un angajat din aceste domenii nu a acumulat 25 de ani în condiții speciale, reducerea poate fi calculată proporțional, cu câte șase luni pentru fiecare an întreg. În această situație, este necesară realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Reducerile nu se adună întotdeauna

Reducerile fixe de 11, 13 sau 20 de ani prevăzute la articolul 49 pentru mineri, artiști, personal navigant, angajați din industria de armament și celelalte activități speciale enumerate de lege nu pot fi cumulate cu nicio altă reducere.

Pentru sistemul general, în care sunt adunate perioadele din condiții deosebite, speciale și anumite alte drepturi, reducerea totală nu poate depăși 11 ani. În asemenea situații, vârsta redusă de pensionare nu poate coborî sub 52 de ani pentru femei și 54 de ani pentru bărbați.

Femeile cu copii pot ieși mai devreme la pensie

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani primesc o reducere de șase luni pentru fiecare copil.

Pentru un copil, reducerea este de șase luni, pentru doi copii ajunge la un an, iar pentru șapte copii sau mai mulți este de trei ani și șase luni. Regula se aplică și copiilor adoptați, dacă au fost crescuți de persoana respectivă timp de cel puțin 13 ani.

Reduceri pentru persoanele cu handicap

Persoanele care au lucrat în condiții de handicap pot primi, de asemenea, pensie pentru limită de vârstă mai devreme. Pentru handicap grav, reducerea este de 15 ani, dacă persoana a realizat în aceste condiții cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare.

Pentru handicap accentuat, reducerea este de 10 ani, dacă a fost realizată cel puțin două treimi din stagiul complet. Tot o reducere de 10 ani este prevăzută pentru handicapul mediu, însă trebuie realizat stagiul complet de cotizare în condiții de handicap.

Persoanele cu deficiență vizuală gravă pot primi pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, dacă au realizat în aceste condiții cel puțin o treime din stagiul complet contributiv.

Cum se dovedește munca în condiții speciale

Reducerea nu se acordă numai pe baza denumirii profesiei. Casa de Pensii verifică perioada lucrată, procentul din program desfășurat în condițiile respective, încadrarea legală a locului de muncă și contribuțiile declarate.

Pentru perioadele care nu apar complet în bazele de date pot fi necesare adeverințe eliberate de angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator autorizat să păstreze și să certifice documentele fostului angajator. Data exactă la care o persoană poate cere pensionarea depinde de luna și anul nașterii, de stagiul total și de numărul anilor recunoscuți oficial în condiții deosebite sau speciale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
GSP.RO
Interviu spectaculos! De lângă Pan Zhanle, David Popovici face un anunț care ZGUDUIE sportul
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.RO
A fost căsătorită cu Ioan Timofte, s-a iubit cu Adrian Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
Va ataca Rusia România? Expert în studii de război: „Pe termen scurt nu, dar există un scenariu îngrijorător”
Adevarul.ro
Va ataca Rusia România? Expert în studii de război: „Pe termen scurt nu, dar există un scenariu îngrijorător”
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
Fanatik.ro
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Moment tensionat la TV. Mara Bănică a oprit conversația cu o artistă după ce a spus că își lovește copiii: „Vă rog să mi-o scoateți din direct”
Stiri Mondene 08:29
Moment tensionat la TV. Mara Bănică a oprit conversația cu o artistă după ce a spus că își lovește copiii: „Vă rog să mi-o scoateți din direct”
Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, și-a ales viitorul la tăierea moțului. Obiectul care l-a făcut mândru pe fostul antrenor al FCSB
Stiri Mondene 07:36
Landon, fiul lui Laurențiu Reghecampf, și-a ales viitorul la tăierea moțului. Obiectul care l-a făcut mândru pe fostul antrenor al FCSB
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
ObservatorNews.ro
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
GSP.ro
Iubita lui Yamal, mesaj viral înainte de Spania - Belgia » Vrea să vadă un alt bărbat pe gazon, nu pe starul Barcelonei: „Fă tot ce poți! Auzi? Absolut totul”
Parteneri
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Mediafax.ro
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
Redactia.ro
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella
KanalD.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de a contacta bacteria Legionella

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 10 iul.
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Fanatik.ro
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare