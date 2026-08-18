Cadrul didactic a obținut peste 9 la concursul de titularizare, însă nu a găsit un post pe perioadă nedeterminată.

Profesoara a povestit, într-un reportaj difuzat de Radio România Actualități, că situația din sistemul de educație i se pare mult mai dificilă decât în urmă cu un deceniu.

„Da, am luat titularizarea. Eu am mai lucrat în învățământ, am avut o pauză de 10 ani, acum m-am întors și e foarte dezamăgitor și vreau să zic că diferența între acum 10 ani și acuma… deci mi se pare tot mai greu și, deși am luat notă peste 9, nu am posturi”, a spus femeia.

Întrebată despre lipsa posturilor, profesoara a indicat și scăderea numărului de copii, dar și faptul că unii profesori rămân în sistem până la vârsta pensionării: „legea le permite până la 65 de ani. Tot mai mulți tineri preferă să plece în străinătate”.

Ea a spus că a studiat și în Germania și că a încercat să lucreze acolo tot în domeniul educației.

După un deceniu petrecut în Germania, femeia pune sub semnul întrebării decizia de a se întoarce în țară.

„Și acolo am studiat, am vrut să lucrez, tot așa, în domeniu. Să știți că acolo chiar am zis că probabil am făcut o greșeală. Mai bine rămâneam acolo și îmi găseam un loc de muncă în domeniu mult mai ușor în Germania decât aici”, a adăugat profesoara, conform sursei citate.

Situația apare în perioada repartizării posturilor pentru anul școlar 2026-2027. Obținerea unei note de peste 7 la Titularizare nu garantează automat un post pe perioadă nedeterminată, dacă nu există suficiente catedre vacante pentru disciplina și specializarea candidatului.

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