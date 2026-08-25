Vedeta este nevoită să se opereze la aproape două luni de când a fost externată, iar recent a făcut declarații despre problemele cu care se confruntă.

Deși credea că infecția din picior a trecut, iată că vedeta este nevoită să treacă printr-o altă intervenție, după ce starea ei s-a agravat.

„Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru toate mesajele voastre pe care mi le-ați trimis și pentru toate rugăciunile voastre. Vreau să vă rugați pentru mine, pentru că în următoarele două ore voi intra din nou în sala de operație. Merg încrezătoare că totul va fi bine și că Dumnezeu mă va ține strâns de mână”, a declarat Laurette, pe TikTok.

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„Rugați-vă pentru mine și ne vedem cu bine după operație. Trebuie să mă fac bine, să mă vindec și să mă întorc acasă, pentru că acolo mă așteaptă fetița mea și pisoiul meu. Vă iubesc mult de tot și vă rog din suflet să fiți alături de mine printr-o rugăciune”, a declarat Laurette, în mediul online.

Luni, 24 august, Laurette a anunțat că s-a întors din nou la spital, pentru alte investigații. „Sunt din nou la spital și am nevoie de rugăciunile voastre. Nu vreau să cred că am ajuns la capătul puterilor, pentru că încă lupt cu toată forța mea să mă vindec. Parcă acest coșmar nu se mai termină, dar aleg să nu renunț și să cred până la capăt.

Cred cu tărie că Dumnezeu îmi va da putere și că, prin mâinile medicilor, mă va ajuta să mă recuperez. Rugați-vă pentru mine, vă rog. Am nevoie de toate gândurile bune și de fiecare rugăciune. Doamne, dă-mi putere să trec și peste această încercare.

Nu mă lăsa să renunț”, a declarat Laurette. Laurette a trecut printr-o perioadă extrem de grea, a stat imobilizată la pat, din cauza unor intervenții estetice suferite în urmă cu mai mulți ani și a suferit mai multe operații, pentru ca medicii să-i salveze viața.

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