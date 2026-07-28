Titularizare 2026. Peste 2.000 de retrageri și 20 de candidați eliminați pentru fraudă

Din totalul celor 39.996 de candidați care au avut dreptul de a susține examenul, la proba scrisă s-au prezentat 33.881 de persoane, rata de participare fiind de 84,71%.

În timpul desfășurării probei scrise, 2.187 de candidați s-au retras din examen: 2.101 din motive personale și 86 din motive medicale. Totodată, 52 de candidați au fost eliminați, dintre care 20 pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

La centrele de evaluare au fost transmise 31.641 de lucrări. Dintre acestea, 18 au fost anulate în centrele respective, în conformitate cu prevederile metodologice. În final, în sistemul de evaluare digitalizată au fost introduse și procesate notele pentru 31.623 de candidați, dintre care 6.523 au fost absolvenți ai promoției curente.

Titularizare 2026, rezultate inițiale. Doar 28 de profesori au obținut nota 10

Un număr de 16.140 de candidați (reprezentând 51,04% din totalul celor evaluați) au obținut note egale sau mai mari de 7,00 — pragul minim necesar pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare). Procentul înregistrează o creștere de 7,52% față de prima afișare din sesiunea 2025, când rata notelor peste 7 a fost de 43,52%. La nivel național, 28 de candidați au obținut nota maximă 10. Distribuția notelor pe categorii arată astfel:

Nota 10.00: 28 de candidați.

Note între 7,00 și 9,99: 16.112 candidați (50,95%).

Note între 5,00 și 6,99: 10.874 de candidați (34,39%) — categorie care permite angajarea pe perioadă determinată (suplinire).

Note între 1,00 și 4,99: 4.609 candidați (14,57%) — categorie fără posibilitate de angajare în anul școlar 2026-2027.

Performanța absolvenților din promoția curentă

Analiza datelor pentru absolvenții din seria curentă (promoția 2026) indică o rată de promovare superioară celei de anul trecut, menținându-se însă o diferență față de media generală. Din cele 6.523 de lucrări ale absolvenților de anul acesta:

2.945 de candidați (45,15%) au obținut note peste 7,00, rată superioară cu aproape 5% față de sesiunea 2025 (când s-a înregistrat un procent de 40,11%).

2.385 de candidați (36,56%) au obținut note între 5,00 și 6,99.

1.193 de candidați (18,29%) au obținut note sub 5,00.

Din totalul celor 28 de note de 10 pe țară, 6 aparțin absolvenților din seria curentă.

Distribuția teritorială: Note de 10 și diferențele dintre județe

Cele 28 de note de 10 sunt repartizate în mai multe județe și în Capitală. Municipiul București a înregistrat 3 note de 10 (cu 658 de candidați având note peste 7, adică o rată de 54,24%). Câte 3 note maxime s-au înregistrat și în județele Bihor (639 candidați cu note ≥ 7; rată 53,70%), Mureș (483 candidați cu note ≥ 7; rată 45,40%) și Harghita (396 candidați cu note ≥ 7; rată 51,40%).

În județul Cluj s-au consemnat 2 note de 10 și 1.015 candidați cu note peste 7 (o rată de 59,50%), în Timiș 2 note de 10 și 687 de candidați cu note peste 7 (46,30%), iar în Olt 2 note de 10 și 217 candidați cu note de cel puțin 7 (46,40%).

Rata notelor peste 7 variază semnificativ la nivel teritorial:

Județul Dolj înregistrează cea mai mare rată din țară, cu 60,10% dintre candidați (466 de persoane) obținând note de cel puțin 7.

Județul Călărași înregistrează cea mai mică rată din țară, unde 27,40% dintre candidați (72 de persoane) au obținut note peste 7.

Procente reduse s-au consemnat și în județele Tulcea (32,90%) și Teleorman (38,30%).

Titularizare 2026. Calendarul etapelor următoare

Procedura de organizare a concursului continuă conform calendarului stabilit de Ministerul Educației:

28 iulie: Depunerea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice, până la ora 21:00.

29 iulie: Depunerea contestațiilor până la ora 12:00.

4 august: Comunicarea rezultatelor finale (online și la sediile inspectoratelor școlare).

5 – 6 august: Ședințele publice de repartizare organizate de inspectoratele școlare pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

Potrivit metodologiei în vigoare, pentru a obține statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), este necesară nota minimă 5 la ambele probe.

Deși un număr de 16.140 de candidați au îndeplinit condiția de a avea note peste 7 la proba scrisă, numărul final al celor care se vor titulariza depinde direct de numărul posturilor didactice vacante cu o viabilitate de cel puțin 4 ani scoase la concurs de unitățile de învățământ. Candidații care nu vor găsi posturi titularizabile disponibile vor intra în etapele ulterioare de repartizare pe posturi temporare sau rezervate, în funcție de mediile obținute.

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