Diana Munteanu are 47 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Vedeta a slăbit mult, după ce și-a schimbat alimentația și a făcut sport zilnic. Vedeta nu ezită să-și expună abdomenul perfect ori de câte ori are ocazia, așa cum a făcut și acum.

Diana Munteanu s-a fotografiat alături de David, căruia i-a transmis un mesaj de ziua lui de naștere, pe 24 iunie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Plaja Navagio și Shipreck, uimitoare! Și la mulți ani minunați pentru tine, cel mai iubit David!”, a fost mesajul scris de Diana Munteanu pentru fiul ei, în mediul online.

Dieta Dianei Munteanu la 47 de ani

Diana Munteanu are 47 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Vedeta nu ține diete drastice pentru a-și menține silueta, însă face sport, are o alimentație echilibrată și a renunțat la un aliment care îi afectează organismul.

„Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor.

Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a declarat Diana Munteanu.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE