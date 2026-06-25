România a învins Germania, Marea Britanie și Suedia și a luat locul întâi la calitatea internetului fix

Cu acest scor, România se detașează de Regatul Unit, clasat pe locul doi cu 126.638 de puncte, și de Suedia, aflată pe poziția a treia cu 126.415 puncte, potrivit Profit.ro. Performanța rețelelor fixe din România oferă utilizatorilor o experiență online optimă, fie că este vorba despre videoconferințe fără întreruperi, streaming în rezoluție ultra-HD fără bufferizare sau navigare rapidă pe internet.

Un utilizator român beneficiază în medie de o conexiune mai stabilă pentru videoconferințe sau de o descărcare mai rapidă a fișierelor voluminoase decât un utilizator din Tunisia, unde limitările tehnice pot afecta experiența online, arată analiza realizată pe baza datelor nPerf, colectate între ianuarie și mai 2026.

Clasamentul include țări cu infrastructuri digitale recunoscute, însă România își păstrează avansul. Diferența de punctaj dintre România și următoarele clasate, Norvegia (123.768) și Polonia (116.784), este semnificativă. Germania, cu 112.635 de puncte, ocupă locul șase.

Clasamentul calității internetului fix

Studiul scoate în evidență disparități considerabile între cele 20 de țări, cu un decalaj de 68.160 de puncte între România și Tunisia, care încheie lista cu 60.427 de puncte.

Toate statele analizate au fost alese pe baza unei caracteristici comune: dimensiunea similară a suprafeței, un criteriu ce permite o comparație echitabilă a provocărilor în implementarea infrastructurii de rețea.

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