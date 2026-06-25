România se confruntă cu un nou val de caniculă și disconfort termic

Aproape toată România se află joi, 25 iunie 2026, sub avertizare cod galben de caniculă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Temperaturile maxime vor ajunge la 35 de grade Celsius în vest și nord-vest, iar disconfortul termic va fi accentuat.

În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, avertizează meteorologii.

Valorile maxime vor varia între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai ridicate temperaturi în vestul și nord-vestul țării, unde izolat va fi caniculă.

Meteorologii anunță disconfort termic accentuat pentru zonele de câmpie

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va fi semnificativ în zonele de câmpie, acolo unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Avertizarea cod galben este valabilă între orele 12.00 și 21.00, pentru majoritatea regiunilor țării.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi caniculară, cu temperaturi maxime între 31 și 33 de grade Celsius. „Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, conform ANM.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Locuitorii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.

Valul de căldură extremă afectează Europa: temperaturi record și alerte roșii

Europa se confruntă cu un val de căldură fără precedent, care a adus temperaturi record și alerte meteorologice maxime în mai multe țări, inclusiv Franța, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie.

Meteorologii avertizează că astfel de fenomene vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, potrivit AFP.

Codul roșu de caniculă a fost emis pentru 16 orașe

În Italia, Ministerul Sănătății a emis marți cod roșu de caniculă pentru 15 orașe, printre care Milano și Roma.

Miercuri, numărul localităților aflate sub această alertă a crescut la 16. Autoritățile au emis recomandări pentru populație, printre care evitarea expunerii la soare în orele de vârf, consumul de alimente ușoare și hidratarea corespunzătoare.

Franța a fost paralizată de temperaturile extreme

Franța se confruntă cu un val de caniculă extremă și s-au înregistrat temperaturi-record, de până la 44 de grade Celsius. Agenția Meteo-France a extins marți alerta roșie de caniculă la 54 din cele 96 de departamente din Franța continentală, afectând aproximativ 39 de milioane de locuitori. Temperatura medie zilnică a ajuns la 29,2 grade Celsius, doborând recordul pentru luna iunie stabilit pe 30 iunie 2025.

Situația a forțat închiderea a peste 1.350 de școli, iar premierul Sébastien Lecornu a convocat o reuniune de criză pentru a gestiona efectele valului de căldură.

Pe lângă impactul asupra populației, temperaturile extreme au dus la oprirea unui reactor de la centrala nucleară Golfech din sud-vestul țării, din cauza încălzirii apei râului Garonne peste limita de siguranță de 28 de grade Celsius.

Miercuri, Franța s-a confruntat și cu o pană majoră de curent, reamintim că peste 10.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza temperaturilor extreme.

Mai mulți oameni au murit din cauza caniculei, în Franța

Canicula a fost fatală pentru mai multe persoane din Franța. Marina Ferrari, ministrul sportului și tineretului, a confirmat că 20 de persoane s-au înecat în încercarea de a se răcori, doar de la începutul weekendului trecut.

De asemenea, luni, doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață într-o mașină în sud-estul țării, tragedie cauzată de temperaturile extreme.

Autoritățile investighează circumstanțele incidentului. Valérie Pécresse, președinta regiunii Île-de-France, a declarat că infrastructura de transport este grav afectată: „Rețeaua de transport este supusă unei presiuni enorme în perioadele de caniculă extremă. Căile ferate nu pot rezista la temperaturi de peste 50 de grade Celsius”.

Populației vulnerabile i s-a recomandat să evite călătoriile, iar celor care pot lucra de acasă să opteze pentru telemuncă.

Canicula a închis școlile și a paralizat traficul feroviar în Regatul Unit

În Marea Britanie, Serviciul Meteorologic (Met Office) a emis cel mai ridicat nivel de avertizare pentru sudul și centrul Regatului Unit. Meteorologii estimează că temperaturile ar putea atinge 40 de grade Celsius miercuri și joi, depășind recordul anterior pentru luna iunie de 35,6 grade Celsius, înregistrat în 1976 și 1957.

„Este probabil ca actualul record de temperatură pentru luna iunie să fie depășit”, a transmis Met Office.

Belgia și Germania resimt valul extrem de căldură

În Belgia, specialiștii avertizează că se confruntă cu cel mai intens val de căldură înregistrat vreodată. Din cauza temperaturilor ridicate, unele școli au fost nevoite să scurteze programul de cursuri. În Germania, autoritățile monitorizează cu atenție situația, în special în zonele urbane dens populate, unde căldura extremă poate avea efecte deosebit de severe.

Experții climatologi subliniază că frecvența și intensitatea acestor valuri de căldură sunt în creștere din cauza schimbărilor climatice.



„Aceste fenomene devin din ce în ce mai frecvente și vor continua să afecteze Europa în anii ce vin”, avertizează specialiștii citați de AFP. Populația este îndemnată să respecte recomandările autorităților pentru a preveni incidentele grave și pentru a-și proteja sănătatea.

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