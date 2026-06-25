„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat cu privire la măsurile de represalii pentru închiderea consulatului general din Constanța”, a declarat diplomatul.

La sfârșitul lunii mai, Ministerul Apărării din România a raportat că o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de apartamente din Galați. Bucureștiul a dat vina pe Rusia pentru incident. Ambasadorul rus a fost chemat la Ministerul de Externe al României pentru a fi informat cu privire la măsurile care urmează să fie luate la nivel diplomatic.

În urma unei reuniuni a Consiliului Suprem de Apărare, președintele Nișor Dan a anunțat decizia de a închide Consulatul General al Rusiei la Constanța și de a-l declara pe consul persona non grata.

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