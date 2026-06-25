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Rezultatele loto din 25 iunie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 34,79 milioane de lei la tragerea Loto 6 din 49 din 25 iunie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,79 milioane de lei (peste 6,64 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,30 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 668.500 de lei (peste 127.600 de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 136.000 de lei și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 45.600 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 319.200 de lei (peste 60.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 65.400 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 280.100 de lei (peste 53.400 de euro).

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei. Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat iar marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro). Biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar prețul a fost de 12 lei.

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