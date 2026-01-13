Deși a demisionat, Daniel David conduce, în continuare, Ministerul Educației

În prezent, Ministerul Educației este condus în continuare de ministrul demisionar Daniel David. Acesta și-a înaintat demisia în data de 22 decembrie 2025, însă premierul Bolojan, deși a acceptat-o, nu a semnat documentul. Prin urmare, decizia nu a fost înaintată către președintele României, așa cum prevede legea: după ce un ministru își prezintă demisia, premierul o aprobă și o transmite către președinte. Acesta din urmă semnează decretul și, astfel, demisia devine oficială. În același timp, până la numirea unui nou ministru, premierul propune președintelui un ministru interimar.

Ce s-a întâmplat în cazul lui Daniel David? „Oficial, Guvernul nu a luat act de demisia lui Daniel David. Momentan, discutam despre un act unilateral, neformalizat la nivelul Guvernului”, au explicat pentru Libertatea reprezentanții pe comunicare din cadrul Ministerului Educației.

Într-o intervenție pentru Observator, Sorin Costreie, consilierul pe Educație și cercetare al președintelui Nicușor Dan, a confirmat această informație, spunând că demisia ministrului David „nu a fost contrasemnată de președinte. Știți că numirile și «deznumirile» trebuie semnate de președinte”. Motivul? Premierul nu a făcut nicio mișcare în acest sens. Prin urmare, Nicușor Dan nu a avut ce să semneze.

Ministerul Educației, o instituție care își așteaptă noul lider de mai bine de trei săptămâni. Foto: edu.ro

Ministerul Educației ar putea intra în incapacitate de funcționare: „Dar nu este cazul acum”

Și Daniel David așteaptă o decizie din partea premierului Bolojan. „Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie, aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru, în această perioadă semnăturile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de către secretarii de stat”, a declarat ministrul demisionar pentru Observator.

„Dl. ministru David își exercită atribuțiile”, a precizat pentru HotNews inclusiv purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu care a precizat că numirea mult-așteptată va fi făcută în această lună.

Până atunci, în cadrul instituției se desfășoară doar procesele care țin de funcționarea obișnuită a sistemului şi proiectele care se află deja în derulare. „Din punct de vedere tehnic, ministerul poate funcționa fără ministru aproximativ două luni. După care, riscă să intre în incapacitate de funcționare. Însă, nu este cazul să ne gândim la asta acum”, au precizat pentru Libertatea reprezentanții biroului de presă din cadrul ministerului.

Marius Nistor (dreapta), liderul Federației Sindicale „Spiru Haret”. Foto: Shutterstock

Sindicalistul Marius Nistor: „Două ministere cu doi miniștri”

Într-un interviu acordat ziarului Libertatea, Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret” a declarat că un astfel de blocaj ar putea avea o singură soluție: împărțirea Ministerului Educației în două. „Să avem două ministere. Unul care care să se ocupe de învățământul preuniversitar, și unul de învățământul universitar și cercetare, adică de învățământul superior. Oricum funcționăm pe două legi diferite și atunci ar fi bine să avem și persoane cu responsabilități diferite. Asta ar putea fi o soluție: să ai un ministru propriu-zis și un ministru delegat care se ocupe strict de învățământul preuniversitar, care să empatizeze cu sutele de mii de lucrători din domeniu”.

Sorin Costreie, consilier prezidențial pe Educație speră să avem un nou ministru în câteva zile. Foto: Facebook

Ideea a fost lansată și de Sorin Costreie, consilierul pe Educație al lui Nicușor Dan. „Nouă ni s-ar potrivi modelul francez, polonez, suedez, care au două ministere separate, au un minister al educației și un minister al universităților și cercetării. Spania are trei trei ministere diferite: preuniversitar, universitar și cercetare. Eu cred că universitarul și cercetarea ar trebui să fie împreună și să se ajute, să colaboreze reciproc. Pentru că am văzut-o în urma lucrului la firul ierbii în minister. Sunt lumi diferite, nu total diferite, că toți facem educație, dar practici diferite, tot felul de provocări diferite”, a explicat el pentru educatieprivata.ro.

Marilen Pirtea, un posibil ministru controversat

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și Luciana Antoci, consiliera pe Educație a premierului Bolojan, sunt cei doi candidați care au primit propunerea de a prelua portofoliul rămas liber. Însă, nici unul dintre ei nu a acceptat, deocamdată, să preia ștafeta.

Marilen Pirtea a declarat în decembrie anul trecut că i s-a propus această funcție, dar se mai gândește. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care sunt aşteptările în ceea ce priveşte măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educaţie vor părea mai mult coerciţii decât investiţii”, a afirmat Marilen Pirtea.

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, candidat la funcția de ministru al Educației, a spus că se mai gândește dacă să accepte sau nu portofoliul. Foto: Facebook

Acesta se află la al patrulea mandat în funcția de rector al Universității de Vest și este membru PNL. Imaginea sa nu este însă una fără pată, căci Pirtea a fost implicat în anul 2016 într-un scandal de plagiat. El a fost acuzat într-o investigație publicată de Emilia Șercan pe PressOne.ro. că între anii 2008 și 2015 a copiat din alți autori pasaje întregi pe care le-a publicat, apoi, în mai multe articole științifice.

În apărarea sa, câțiva ani mai târziu, într-un interviu pentru Revista 22, Pirtea a declarat că două dintre articolele suspecte „au ieșit din sfera plagiatului” în urma unei analize de specialitate, iar problemele din alte două lucrări ar fi fost cauzate de colaboratori.

Luciana Antoci, unul dintre cei doi candidați vehiculați pentru funcția de ministru al Educației, este profesoară de Limba și literatura română. Foto: Facebook

Marian Staș, expert în educație, despre candidatura Lucianei Antoci: „O prefer. Cunoaște foarte bine sistemul preuniversitar”

Luciana Antoci este profesoară de limba română și fost Inspector Școlar General la Inspectoratul Școlar Județean Iași. Într-un interviu acordat pentru Libertatea, expertul în educație Marian Staș a precizat că, dacă ar fi să aleagă între cei doi candidați, în ideea în care am rămâne în continuare cu un singur minister, cu siguranță ar opta pentru Luciana Antoci.

„Îi cunosc, într-un fel, mai mult sau mai puțin, pe fiecare dintre ei. Preferința mea ar înclina către doamna Luciana Antoci pentru că, în momentul de față, zona cea mai critică de gestionat, de rezolvat și de transformat este zona preuniversitară. Iar diferența dintre cei doi este că Marilen Pirtea nu știe preuniversitar, iar doamna Antoci știe foarte bine. În același timp, am văzut că are deschidere și curaj. Este un om din sistem, care cunoaște foarte bine sistemul, care înțelege foarte bine necesitatea schimbării de paradigmă și nevoia de transformare a sistemului”, a spus Marian Staș.

