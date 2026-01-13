Deși a demisionat, Daniel David conduce, în continuare, Ministerul Educației

În prezent, Ministerul Educației este condus în continuare de ministrul demisionar Daniel David. Acesta și-a înaintat demisia în data de 22 decembrie 2025, însă premierul Bolojan, deși a acceptat-o, nu a semnat documentul. Prin urmare, decizia nu a fost înaintată către președintele României, așa cum prevede legea: după ce un ministru își prezintă demisia, premierul o aprobă și o transmite către președinte. Acesta din urmă semnează decretul și, astfel, demisia devine oficială. În același timp, până la numirea unui nou ministru, premierul propune președintelui un ministru interimar. 

Ce s-a întâmplat în cazul lui Daniel David? „Oficial, Guvernul nu a luat act de demisia lui Daniel David. Momentan, discutam despre un act unilateral, neformalizat la nivelul Guvernului”, au explicat pentru Libertatea reprezentanții pe comunicare din cadrul Ministerului Educației. 

Într-o intervenție pentru Observator, Sorin Costreie, consilierul pe Educație și cercetare al președintelui Nicușor Dan, a confirmat această informație, spunând că demisia ministrului David „nu a fost contrasemnată de președinte. Știți că numirile și «deznumirile» trebuie semnate de președinte”. Motivul? Premierul nu a făcut nicio mișcare în acest sens. Prin urmare, Nicușor Dan nu a avut ce să semneze. 

România ar putea avea două Ministere ale Educației, conduse de doi miniștri: Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară
Ministerul Educației, o instituție care își așteaptă noul lider de mai bine de trei săptămâni. Foto: edu.ro

Ministerul Educației ar putea intra în incapacitate de funcționare: „Dar nu este cazul acum”

Și Daniel David așteaptă o decizie din partea premierului Bolojan. „Eu mi-am depus demisia în 22 decembrie, aşa cum am anunţat şi public, de atunci aştept numirea unui nou ministru. Sper însă ca numirea să se facă cât mai repede, deocamdată eu sunt ministru, în această perioadă semnăturile pe ordinele de ministru sau pe alte acte sunt acoperite de către secretarii de stat”, a declarat ministrul demisionar pentru Observator.

„Dl. ministru David își exercită atribuțiile”, a precizat pentru HotNews inclusiv purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu care a precizat că numirea mult-așteptată va fi făcută în această lună.

Până atunci, în cadrul instituției se desfășoară doar procesele care țin de funcționarea obișnuită a sistemului şi proiectele care se află deja în derulare. „Din punct de vedere tehnic, ministerul poate funcționa fără ministru aproximativ două luni. După care, riscă să intre în incapacitate de funcționare. Însă, nu este cazul să ne gândim la asta acum”, au precizat pentru Libertatea reprezentanții biroului de presă din cadrul ministerului. 

România ar putea avea două Ministere ale Educației, conduse de doi miniștri: Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară
Marius Nistor (dreapta), liderul Federației Sindicale „Spiru Haret”. Foto: Shutterstock

Sindicalistul Marius Nistor: „Două ministere cu doi miniștri”

Într-un interviu acordat ziarului Libertatea, Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret” a declarat că un astfel de blocaj ar putea avea o singură soluție: împărțirea Ministerului Educației în două. „Să avem două ministere. Unul care care să se ocupe de învățământul preuniversitar, și unul de învățământul universitar și cercetare, adică de învățământul superior.  Oricum funcționăm pe două legi diferite și atunci ar fi bine să avem și persoane cu responsabilități diferite. Asta ar putea fi o soluție: să ai un ministru propriu-zis și un ministru delegat care se ocupe strict de învățământul preuniversitar, care să empatizeze cu sutele de mii de lucrători din domeniu”.

România ar putea avea două Ministere ale Educației, conduse de doi miniștri: Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară
Sorin Costreie, consilier prezidențial pe Educație speră să avem un nou ministru în câteva zile. Foto: Facebook

Ideea a fost lansată și de Sorin Costreie, consilierul pe Educație al lui Nicușor Dan. „Nouă ni s-ar potrivi modelul francez, polonez, suedez, care au două ministere separate, au un minister al educației și un minister al universităților și cercetării. Spania are trei trei ministere diferite: preuniversitar, universitar și cercetare. Eu cred că universitarul și cercetarea ar trebui să fie împreună și să se ajute, să colaboreze reciproc. Pentru că am văzut-o în urma lucrului la firul ierbii în minister. Sunt lumi diferite, nu total diferite, că toți facem educație, dar practici diferite, tot felul de provocări diferite”, a explicat el pentru educatieprivata.ro

Marilen Pirtea, un posibil ministru controversat

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și Luciana Antoci, consiliera pe Educație a premierului Bolojan, sunt cei doi candidați care au primit propunerea de a prelua portofoliul rămas liber. Însă, nici unul dintre ei nu a acceptat, deocamdată, să preia ștafeta.

Marilen Pirtea a declarat în decembrie anul trecut că i s-a propus această funcție, dar se mai gândește. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educaţiei şi Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care sunt aşteptările în ceea ce priveşte măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educaţie vor părea mai mult coerciţii decât investiţii”, a afirmat Marilen Pirtea. 

România ar putea avea două Ministere ale Educației, conduse de doi miniștri: Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară
Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, candidat la funcția de ministru al Educației, a spus că se mai gândește dacă să accepte sau nu portofoliul. Foto: Facebook

Acesta se află la al patrulea mandat în funcția de rector al Universității de Vest și este membru PNL.  Imaginea sa nu este însă una fără pată, căci Pirtea a fost implicat în anul 2016 într-un scandal de plagiat. El a fost acuzat într-o investigație publicată de Emilia Șercan pe PressOne.ro. că între anii 2008 și 2015 a copiat din alți autori pasaje întregi pe care le-a publicat, apoi, în mai multe articole științifice.

În apărarea sa, câțiva ani mai târziu, într-un interviu pentru Revista 22, Pirtea a declarat că două dintre articolele suspecte „au ieșit din sfera plagiatului” în urma unei analize de specialitate, iar problemele din alte două lucrări ar fi fost cauzate de colaboratori. 

România ar putea avea două Ministere ale Educației, conduse de doi miniștri: Marilen Pirtea, pe învățământul superior, și Luciana Antoci, pe zona preuniversitară
Luciana Antoci, unul dintre cei doi candidați vehiculați pentru funcția de ministru al Educației, este profesoară de Limba și literatura română. Foto: Facebook

Marian Staș, expert în educație, despre candidatura Lucianei Antoci: „O prefer. Cunoaște foarte bine sistemul preuniversitar”

Luciana Antoci este profesoară de limba română și fost Inspector Școlar General la Inspectoratul Școlar Județean Iași. Într-un interviu acordat pentru Libertatea, expertul în educație Marian Staș a precizat că, dacă ar fi să aleagă între cei doi candidați, în ideea în care am rămâne în continuare cu un singur minister, cu siguranță ar opta pentru Luciana Antoci.

„Îi cunosc, într-un fel, mai mult sau mai puțin, pe fiecare dintre ei. Preferința mea ar înclina către doamna Luciana Antoci pentru că, în momentul de față, zona cea mai critică de gestionat, de rezolvat și de transformat este zona preuniversitară. Iar diferența dintre cei doi este că Marilen Pirtea nu știe preuniversitar, iar doamna Antoci știe foarte bine. În același timp, am văzut că are deschidere și curaj. Este un om din sistem, care cunoaște foarte bine sistemul, care înțelege foarte bine necesitatea schimbării de paradigmă și nevoia de transformare a sistemului”, a spus Marian Staș.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șoferii se plâng că mașinile electrice chinezești se transformă în „sicrie pe roți” la frig extrem, din cauza ușilor care se blochează, în Rusia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Știri România 14:42
O femeie disperată din București le-a scris lui Nicușor Dan, Ilie Bolojan, conducerii Termoenergetica și Primăriei: „Am apucat să fac două dușuri”
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Știri România 14:28
Un român a cheltuit bani falși în Olanda, în bancnote de 50 de euro: „A scos în mod repetat sunete ciudate de animale”
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
Fanatik.ro
E vestea începutului de an! Peste 1 milion de români sunt vizați direct: „Va asigura 1 la sută din PIB-ul României”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Stiri Mondene 15:00
Saveta Bogdan, nevoită să se încălzească prin magazine din cauza frigului din casă. Ce spune despre Ilie Bolojan: „Crede că strânge acum banii”
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Stiri Mondene 14:55
Secretul unei vieți împlinite, dezvăluit de Ion Țiriac. Cum vede el relația dintre bani și fericire: „Niciodată nu există doar zile cu soare”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
ObservatorNews.ro
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Parteneri
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax.ro
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Politică 14:18
Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Politică 12 ian.
Guvernul Bolojan crește vârsta de pensionare în MAI, MApN, SRI și SPP ca să nu taie salariile și numărul de angajați: „Proiectul, până săptămâna viitoare”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026