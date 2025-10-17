Cât de importantă este excelența academică a Universității Harvard

Universitatea Harvard, cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior din lume, se confruntă cu provocări semnificative în urma alegerilor prezidențiale din Statele Unite. Modelul de afaceri al universității, bazat pe excelență academică și o rețea vastă de absolvenți, este pus sub semnul întrebării de noua administrație.

Harvard domină clasamentul Shanghai al universităților mondiale datorită performanțelor sale științifice remarcabile. Potrivit unui articol publicat de The Conversation, în ultimii cinci ani, cercetătorii Harvard au produs 204.560 de publicații, dintre care 16.873 în reviste cu comitet de lectură. Acest volum impresionant de cercetare plasează Harvard în fruntea producției științifice globale.

Universitatea se mândrește cu 2.445 de profesori și 3.048 de cercetători afiliați, dedicați în principal generării de cunoștințe noi. Excelența lor este recunoscută prin numeroase premii prestigioase, inclusiv premii Nobel, medalii Fields și premii Pulitzer. Universitatea Harvard rămâne una dintre cele mai importante, în ciuda afirmațiilor și criticilor lui Donald Trump, potrivit cărora ar fi „o glumă”.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Cum este caracterizat modelul economic al Universității Harvard

Succesul Harvard se bazează pe un model economic complex, analizat prin prisma „teoriei capitalurilor” a lui Pierre Bourdieu. Acest model implică acumularea și conversia a patru tipuri de capital: economic, social, cultural și simbolic.

Capitalul economic al universității este impresionant. Fundația Harvard gestionează active în valoare de 53,2 miliarde de dolari, cel mai mare fond de dotare universitară din lume. În 2024, rentabilitatea investițiilor fundației a fost de 9,6%, generând 2,4 miliarde de dolari pentru finanțarea proiectelor de cercetare.

La toate acestea se adaugă și veniturile provenite din taxele de școlarizare. Pentru anul academic 2025, taxa anuală pentru programul de licență este de 61.670 de dolari, în timp ce pentru MBA ajunge la 81.500 de dolari.

Ce rol joacă rețeaua de absolvenți de la Harvard în prestigiul universității

Harvard Alumni Association reunește o rețea de 420.000 de absolvenți, reprezentând un capital social imens. Aceștia ocupă poziții de top în diverse domenii, de la politică și afaceri până la artă și știință.

Kenneth Griffin, absolvent Harvard și fondatorul Citadel LLC, ilustrează perfect acest mecanism. El a donat 450 de milioane de dolari universității pentru a sprijini cercetarea și studenții din medii defavorizate, potrivit sursei citate mai sus.

Ce provocări întâmpină Universitatea Harvard odată cu revenirea lui Trump în funcția de președinte

Administrația Trump a deschis o perioadă de ostilitate față de Harvard, amenințând modelul său economic. Modelul de afaceri al Universității Harvard, bazat pe excelență academică și o rețea puternică de absolvenți, se confruntă cu provocări semnificative în contextul politic actual.

Capacitatea instituției de a-și menține poziția de lider mondial în educație și cercetare va depinde de adaptabilitatea sa la noile realități politice și economice. Principalele provocări includ:

Aspecte fiscale: Posibila revocare a avantajelor fiscale pentru donatori și fundație ar putea reduce semnificativ fondurile disponibile pentru cercetare.

Finanțarea federală: O eventuală tăiere a celor 686 de milioane de dolari primite anual de la guvernul federal ar afecta capacitatea de cercetare a universității. În luna mai, Guvernul SUA a redus finanțarea pentru Harvard și a tăiat 450 de milioane de dolari.

Acuzații de discriminare: Investigațiile administrației Trump privind presupuse practici discriminatorii pot afecta reputația Harvard și pot descuraja donatorii și studenții potențiali.

Restricții pentru studenții străini: Limitarea accesului studenților internaționali ar putea reduce diversitatea și contribuția la cercetare, având în vedere că 27,2% din studenții Harvard sunt străini. Totodată, Universitatea Harvard l-a dat în judecată pe Donald Trump pentru că i-a interzis să mai primească studenți străini.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE