Simulare Bacalaureat 2026 la Limba şi literatura maternă

Examenul de bacalaureat este un pas important pentru elevii de liceu și pentru parcursul lor educațional. În vederea pregătirii și familiarizării elevilor cu examenul de Bacalaureat 2026 și cu condițiile unui examen național, Ministerul Educației organizează simularea examenului de Bacalaureat în perioada 23 martie-3 aprilie.

Proba scrisă la limba și literatura maternă este susținută de elevii care au urmat liceul la o secție cu predare în limbi precum maghiară, germană, sârbă, ucraineană, turcă sau alte limbi ale minorităților naționale.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie – Limba și literatura română (E.a)
  • 24 martie – Proba obligatorie a profilului (E.c)
  • 25 martie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)
  • 26 martie – Limba și literatura maternă (E.b)
  • 3 aprilie – Comunicarea rezultatelor

Simulare Bacalaureat 2026 la Limba şi literatura maternă – modele de subiecte

Modelele de subiecte urmăresc evaluarea competențelor dobândite de elevi pe parcursul celor patru ani de liceu, în conformitate cu programa stabilită de Ministerul Educației.

Proba are o durată de 3 ore, iar subiectele sunt structurate pe mai multe cerințe, punctajul total fiind de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba croată maternă

E_b_croata_materna_2026_var_modelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba germană maternă

E_b_germana_materna_2026_var_modelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba italiană maternă

E_b_italiana_materna_2026_var_ModelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba ucraineană maternă

E_b_ucraineana_materna_2026_var_modelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba sârbă maternă

E_b_sarba_materna_2026_var_modelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba slovacă maternă

E_b_slovaca_materna_2026_var_modelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba turcă maternă

E_b_turca_materna_2026_var_modelDescarcă

Modele de subiecte simulare Bacalaureat 2026 limba maghiară maternă

E_b_maghiara_materna_uman_ped_2026_var_modelDescarcă

Barem de corectare limba maternă Bacalaureat 2026

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba croată maternă

E_b_croata_materna_2026_bar_modelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba germană maternă

E_b_germana_materna_2026_bar_modelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba italiană maternă

E_b_italiana_materna_2026_bar_ModelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba ucraineană maternă

E_b_ucraineana_materna_2026_bar_modelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba sârbă maternă

E_b_sarba_materna_2026_bar_modelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba slovacă maternă

E_b_slovaca_materna_2026_bar_modelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba maghiară maternă

E_b_maghiara_materna_uman_ped_2026_bar_modelDescarcă

Barem de corectare simulare Bacalaureat 2026 limba turcă maternă

E_b_turca_materna_2026_bar_modelDescarcă

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea iunie-iulie

Potrivit calendarului de Bacalaureat 2026, probele scrise încep în dara de 29 iunie.

  • 2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
  • 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

  • 14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au
  • promovat examenele de corigențe
  • 3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
  • 11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
  • 12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
  • 13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
  • 18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise
  • și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Cum afli rezultatele la examenul de bacalaureat

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

”Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Cum se face vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Ca și anul trecut, elevii care susțin examenul de bacalaureat pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.

Reguli pentru a susține examenul de Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a publicat, de asemenea, regulamentul de organizare a examenului de bacalaureat 2026 pentru elevi:

  • (1)Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
  • (2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.
  • (3) Se interzice candidaților la examenul național de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
  • (5) Se interzice candidaților la examenul național de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • (6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)-(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.
  • (7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului național de bacalaureat.
  • (8) În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.
  • (9) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala de examen după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.
  • (10) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului național de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte/dispozitive tip IoT care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.
  • (11) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un remorcher s-a scufundat în Portul Midia din Constanța, după ce ar fi lovit o mină marină. Un marinar a murit, alți patru sunt dispăruți
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Alte știri

Monden

Politic

