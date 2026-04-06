Simularea Bacalaureatului 2026, organizată în peste 1.300 de școli 

Într-un comunicat transmis vineri, 3 aprilie, Ministerul Educației a anunțat că simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ.

Participarea candidaților, pe probe, a fost următoarea:

  • Limba și literatura română: peste 114.600 (peste 101.000 în 2025)
  • Proba obligatorie a profilului: peste 113.100 (peste 99.900 în 2025)
  • Proba la alegere a profilului/specializării: peste 111.100 (peste 98.300 în 2025)
  • Proba la limba și literatura maternă: peste 6.100 (peste 5.500 în 2025)

În total, până vineri, 3 aprilie, au fost realizate 763.750 de evaluări (o lucrare având minimum 2 evaluări, maximum 4, în cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între cei doi evaluatori inițiali), cu aproximativ 11% mai mult decât la simulările probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2025 (când au fost realizate, în total, 688.808 de evaluări în context similar).

La momentul extragerii din platforma de evaluare a datelor pentru prezenta sinteză, în ziua de vineri, 3 aprilie, ora 13.30, fuseseră evaluate 96.88% dintre lucrări. Rezultatele au fost comunicate către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București până la ora 14.00.

Ministerul Educației și Cercetării a decis extinderea perioadei pentru comunicarea rezultatelor până pe 9 aprilie, prin modificarea Calendarului privind simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026. În anul 2025, data comunicării rezultatelor a fost 8 aprilie.

Simulare Bacalaureat 2026. Lucrările, evaluate de 11.000 de profesori 

În cadrul celor 1.364 de unități de învățământ, scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică au fost asigurate de peste 15.000 de profesori asistenți. Evaluarea este asigurată de aproximativ 11.000 de profesori evaluatori. Platforma a funcționat în parametri optimi pe întreaga durată a desfășurării proceselor.

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la Limba română

Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică până vineri, 3 aprilie, la Limba și literatura română au fost evaluate 111.447 de lucări, reprezentând 97.2% din totalul lucrărilor. Anul trecut fuseseră evaluate  101.433 de lucrări. În acest an, peste 75% dintre elevi au luat note mai mari sau egale cu 5. Anul trecut, doar 66,85% dintre elevi au obținut note de trecere. 

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba obligatorie a profilului (matematică/istorie)

Până la 3 aprilie 2026, ora 13.30, au fost evaluate 111.800 de lucrări, reprezentând 98.87% din totalul lucrărilor de evaluat. În 2025 fuseseră evaluate 99.958 de lucrări. La această probă obligatorie a profilului aproape 65% dintre elevi au obținut note mai mari sau egale cu 5. Anul trecut, procentul a fost puțin peste 63%. 

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, proba la alegere a profilului

La această probă elevii au dat simularea examenului la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie. 

Vineri, 3 aprilie, ora 13.30, numărul lucrărilor evaluate s-a ridicat la 105.093, reprezentând 94.64% din totalul acestora. Anul trecut fuseseră evaluate 98.347 de lucrări. La proba la alegere a profilului procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost de 73%. Anul trecut, doar 69,46% dintre elevi au obținut note de promovare. 

Rezultate simulare Bacalaureat 2026, Limba maternă

La limba maternă, până vineri, 3 aprilie, au fost corectate 5.829, reprezentând 94.58% din totalul lucrărilor de evaluat. În aceeași zi a anului trecut, numărul lucrărilor evaluate s-a ridicat la 5.554.  Procentul notelor mai mari sau egale cu 5 a fost anul acesta de 86.46%, comparativ cu anul trecut când elevii cu note peste 5 au fost în proporție de 82,5%. 

Ministerul Educație a mai transmis următoarele: 

  • Lucrările elevilor se află în unitățile de învățământ în care aceștia au susținut probele scrise. 
  • Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau. 
  • Conducerile unităților de învățământ vor pune la dispoziția cadrelor didactice borderourile de evaluare transmise de la nivelul Ministerului Educației prin inspectoratele școlare, pentru a fi folosite în procesul de vizualizare a lucrărilor de către candidați.

În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației și Cercetării va face publice, până pe 20 aprilie, statistici privind gradul de reușită pe fiecare item, pe tipuri de probă, la nivel național.

Mihai Dimian, ministrul Educației. Foto: presidency.ro

Mihai Dimian: „Vă mulțumesc pentru efort”

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian a mulțumit tuturor celor implicați  în organizarea simulărilor examenelor naționale subliniind importanța acestor testări. 

„Le mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea simulărilor și în evaluarea lucrărilor elevilor. Într-un interval de timp mai scurt decât anul trecut au fost evaluate mai multe lucrări, deci efortul a fost mai mare. Evidențiez acest efort, mai ales pentru că știu că este o perioadă aglomerată în școli, dat fiind că sunt în desfășurare și etape ale olimpiadelor școlare. Transmit aprecierea mea tuturor celor care au făcut posibilă desfășurarea acestor simulări – importante pentru elevi nu doar pentru că îi ajută să se familiarizeze cu condițiile de desfășurare a unui examen, ci și pentru evaluarea nivelului actual de pregătire și pentru identificarea a ceea ce mai au de îmbunătățit în perioada rămasă până la probele scrise din vară. Îi încurajez pe elevi să depună eforturile necesare pentru pregătirea examenelor care vor urma și să trateze cu responsabilitate această perioadă importantă pentru parcursul lor academic și profesional”, a transmis ministrul. 

Notele obținute de elevii claselor a XII-a la simularea Bacalaureatului 2026 sunt mai mari decât cele înregistrate anul trecut. 

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: Facebook

Sorin Ion: „Simulările, un exerciţiu util, nu o evaluare definitivă”

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, a explicat în cadrul emisiunii „Viitor pentru România”, de la Prima News că rezultatele mai slabe de la simulări sunt fireşti, având în vedere că elevii nu tratează întotdeauna aceste testări cu aceeaşi seriozitate ca la examenele finale, iar presiunea este diferită. Totuşi, rolul simulărilor rămâne unul esenţial. „Este un exerciţiu tehnic atât pentru elevi, cât şi pentru profesori”, a punctat oficialul, subliniind că acestea îi ajută pe elevi să se obişnuiască cu atmosfera de examen şi să îşi evalueze nivelul real de pregătire.

În plus, utilizarea platformei naţionale de evaluare permite analize detaliate, de la nivel naţional până la nivel individual, fiecare elev primind un feedback clar despre punctele forte şi zonele care necesită îmbunătăţire.

