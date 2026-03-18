Ministerul Educației pregătește o nouă simulare a Evaluării Naționale pentru elevii afectați de boicot

Mihai Dimian: „Punem la dispoziție subiectele, platforma și evaluatorii”

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va organiza o nouă simulare a examenului de Evaluare Națională pentru elevii din școlile unde testarea nu a avut loc din cauza boicotului cadrelor didactice. Ministrul Mihai Dimian a precizat că instituția va pune la dispoziție toate resursele necesare – de la subiecte până la platforma de evaluare și evaluatori – pentru ca elevii să beneficieze de această experiență esențială.

Potrivit acestuia, simularea ar urma să fie organizată la o dată comună stabilită ulterior, în colaborare cu unitățile de învățământ afectate.

Simularea Evaluării Naționale a fost organizată în peste 97% dintre școli. Foto: Shutterstock

„Ministerul pune la dispoziţia acestor şcoli subiectele necesare, pune la dispoziţie platforma de evaluare şi evaluatori, astfel încât împreună cred că vom putea organiza în perioada următoare, la o dată comună, şi acest exerciţiu de simulare şi pentru aceşti elevi. Dar 97,7% dintre unităţile şcolare au organizat acest exerciţiu şi prezenţa totală cred că este undeva pe la 90% din total“, a declarat ministrul Educației, Mihai Dimian, la TVR Info.

„Nu a fost un boicot generalizat”

Oficiali din cadrul Ministerului Educației au transmis că „după cum s-a văzut, nu a fost un haos la simulare, nu a fost un un boicot generalizat, ci s-au organizat, și elevii au avut parte de această experiență în peste 97,9% din unitățile școlare și vom colabora în continuare cu celelalte unități pentru a organiza integral”.

Autoritățile subliniază că, în ciuda dificultăților, simularea s-a desfășurat în majoritatea școlilor din țară. Aproximativ 97,7% dintre unitățile de învățământ au organizat testarea, iar rata de participare a elevilor a fost estimată la circa 90%.

Ministerul respinge ideea unui blocaj generalizat, insistând că nu a existat „haos” în organizare. Cu toate acestea, datele oficiale arată că 104 școli nu au putut organiza simularea, afectând peste 5.200 de elevi.

Bogdan Cristescu, director CNCE: „Va fi o muncă în plus, dar e o măsură necesară”

Reprezentanții Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare au transmis că sunt pregătiți să sprijine organizarea unei noi simulări. Directorul instituției, Bogdan Cristescu, a declarat că, deși ar presupune un efort suplimentar, această măsură este necesară din responsabilitate față de elevi și profesori.