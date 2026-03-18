Ministerul Educației pregătește o nouă simulare a Evaluării Naționale pentru elevii afectați de boicot

Mihai Dimian: „Punem la dispoziție subiectele, platforma și evaluatorii”
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va organiza o nouă simulare a examenului de Evaluare Națională pentru elevii din școlile unde testarea nu a avut loc din cauza boicotului cadrelor didactice. Ministrul Mihai Dimian a precizat că instituția va pune la dispoziție toate resursele necesare – de la subiecte până la platforma de evaluare și evaluatori – pentru ca elevii să beneficieze de această experiență esențială.
Potrivit acestuia, simularea ar urma să fie organizată la o dată comună stabilită ulterior, în colaborare cu unitățile de învățământ afectate.
„Ministerul pune la dispoziţia acestor şcoli subiectele necesare, pune la dispoziţie platforma de evaluare şi evaluatori, astfel încât împreună cred că vom putea organiza în perioada următoare, la o dată comună, şi acest exerciţiu de simulare şi pentru aceşti elevi. Dar 97,7% dintre unităţile şcolare au organizat acest exerciţiu şi prezenţa totală cred că este undeva pe la 90% din total“, a declarat ministrul Educației, Mihai Dimian, la TVR Info.
„Nu a fost un boicot generalizat”
Oficiali din cadrul Ministerului Educației au transmis că „după cum s-a văzut, nu a fost un haos la simulare, nu a fost un un boicot generalizat, ci s-au organizat, și elevii au avut parte de această experiență în peste 97,9% din unitățile școlare și vom colabora în continuare cu celelalte unități pentru a organiza integral”.
Autoritățile subliniază că, în ciuda dificultăților, simularea s-a desfășurat în majoritatea școlilor din țară. Aproximativ 97,7% dintre unitățile de învățământ au organizat testarea, iar rata de participare a elevilor a fost estimată la circa 90%.
Ministerul respinge ideea unui blocaj generalizat, insistând că nu a existat „haos” în organizare. Cu toate acestea, datele oficiale arată că 104 școli nu au putut organiza simularea, afectând peste 5.200 de elevi.
Bogdan Cristescu, director CNCE: „Va fi o muncă în plus, dar e o măsură necesară”
Reprezentanții Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare au transmis că sunt pregătiți să sprijine organizarea unei noi simulări. Directorul instituției, Bogdan Cristescu, a declarat că, deși ar presupune un efort suplimentar, această măsură este necesară din responsabilitate față de elevi și profesori.
„Dacă aceasta va fi decizia, pentru noi va fi o muncă în plus. Dar, așa cum am spus, este o formă de responsabilitate față de colegi. Nu este decizia mea, este decizia domnului ministru. Dar pentru copii și pentru colegii profesori care vor decide poate asta, sigur noi vom răspunde
Simulare Evaluare Națională 2026. Absențe masive în școlile care au organziat testarea
Decizia finală aparține Ministerului Educației, însă semnalele din sistem indică disponibilitatea de a asigura condiții echitabile pentru toți elevii.
Boicotul a fost anunțat de sindicatele din educație cu câteva zile înainte de începerea simulării, peste jumătate dintre profesorii membri alegând să nu participe la organizarea examenelor. Această formă de protest a dus la anularea testării 104 de unități școlare.
În unele cazuri, inspectoratele școlare au încercat soluții alternative. De exemplu, în județul Prahova, peste 100 de elevi au fost relocați în alte școli pentru a putea susține probele.
Dincolo de impactul direct al boicotului, un fenomen și mai îngrijorător este numărul ridicat de elevi care au ales să nu participe la simulare, deși aceasta s-a desfășurat în școlile lor.
La proba de Matematică, aproximativ 12.700 de elevi au absentat – de peste două ori mai mulți decât cei afectați direct de boicot. Situația este similară și la Limba și literatura română, unde s-au înregistrat peste 11.800 de absenți.
Aceste cifre ridică semne de întrebare privind motivația elevilor și relevanța percepută a simulărilor în pregătirea pentru examenul final.
