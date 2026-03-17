Simulare Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au primit elevii la matematică

Simulare Evaluare națională 2026. Tetraedru, la subiectul al treilea

Primul subiect. Subiectele au fost concepute după modelul cunoscut al examenului, cu o structură care pornește de la cerințe accesibile și avansează către exerciții mai complexe. Potrivit Edupedu, primul subiect a inclus cinci itemi de tip grilă și un exercițiu în care elevii au trebuit să stabilească dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul II. Subiectul al doilea la matematică a fost integral grilă, majoritatea exercițiilor fiind din sfera geometriei, în timp ce subiectul al treilea a presupus redactarea completă a rezolvărilor.

Subiectul III. La ultima problemă, elevii au avut de lucrat cu un tetraedru regulat, ceea ce a ridicat gradul de dificultate și a testat capacitatea de aplicare a cunoștințelor în spațiu.

Simularea are loc în peste 4.500 de școli

Simularea s-a desfășurat simultan în peste 4.500 de unități de învățământ din țară, deși în 127 dintre acestea nu a fost organizată. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, iar elevii au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor.

Accesul în săli a fost permis până la ora 8:30, iar proba a început la ora 9:00. Elevii care au terminat mai devreme au putut preda lucrările înainte de expirarea timpului, însă au avut voie să părăsească sala doar după trecerea a cel puțin o oră de la începerea examenului. În situații excepționale, timpul de lucru poate fi prelungit, dacă lucrarea trebuie refăcută.

Simulare Evaluare Națională 2026, matematică. Subiectele și baremele, publicate la ora 15.00

Subiectele și baremele de corectare sunt publicate în ziua probei, la ora 15:00, pe platforma oficială dedicată examenelor. Elevii au astfel posibilitatea de a-și verifica răspunsurile și de a înțelege modul de punctare.

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 30 martie și vor fi analizate la nivelul fiecărei școli, în cadrul unor discuții cu elevii, întâlniri cu părinții și ședințe ale consiliilor profesorale. Notele nu vor fi trecute în catalog decât la solicitarea expresă a elevilor sau a părinților.

Reguli stricte în sala de examen

Simularea s-a desfășurat în condiții stricte, similare celor din examenul propriu-zis. Elevilor le-a fost interzis să introducă în sală ghiozdane, telefoane sau orice alte obiecte personale, acestea fiind depozitate într-un spațiu special amenajat.

De asemenea, orice formă de comunicare între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale ori tentativa de copiere au fost interzise. Încălcarea acestor reguli este considerată fraudă și atrage eliminarea din examen, precum și acordarea notei 1.

Simularea examenului de Evaluare Națională 2026 continuă miercuri, 18 martie, cu proba la Limba maternă.

