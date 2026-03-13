Ministerul Educației: simularea Evaluării Naționale 2026, boicotată în aproape 130 de școli

Aproape 10.000 de profesori, înscriși pentru evaluarea lucrărilor

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, simularea examenului de Evaluare Națională, care începe luni, 16 martie, va fi organizată în 4.527 de școli din București și țară. În procente, este vorba despre 97.27% de unități de învățământ unde testările vor avea loc atât la Limba română, cât și la matematică.

La polul opus, se află școlile unde aceste testări vor fi boicotate. Este vorba despre 127 de unități școlare, acolo unde profesorii au refuzat să participe la supraveghere, dar și corectare.

Miniterul Educației a anunțat într-o informare că, în ceea ce privește numărul profesorilor evaluatori acesta se ridică la 5.000 pentru Limba română, 4.500 pentru matematică și aproximativ 300 pentru Limba maternă.

Sediul Ministerului Educației și Cercetării.

Mesajul integral primit din partea Ministerului Educației:

„Date primite de la inspectorate școlare județene:

Ziua de referință: 13 martie.

Unități de învățământ în care se organizează simularea: 4527 (97.27%)

Unități de învățământ în care nu se organizează simularea: 127 (2.73%)

Număr evaluatori înscriși pe platformă – circa 5.000 limba română/ circa 4.500 matematică/circa 300, limba maternă

Numărul estimativ de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel de județ este de aproximativ 77.000, amai anunțat ministerul.

Calendar simulare Evaluare Națională 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 începe pe 16 martie cu proba la Limba și literatura română, conform calendarului oficial. Marți, 17 martie are loc proba la Matematică, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 ale lunii.

16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026: Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română;

24 martie 2026: Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului;

25 martie 2026: Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării;

26 martie 2026: Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă;

16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor.

