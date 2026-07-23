„Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine”

Într-un comunicat citat de Agerpres, sindicaliștii explică motivul boicotului și acuză Guvernul că a transmis deja un mesaj tranșant privind marja de negociere.

„Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine. Cele trei federații și-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat și detaliat, în cadrul discuțiilor anterioare. Nu putem valida soluții conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate.”

Potrivit comunicatului, reprezentanții Guvernului le-ar fi transmis că nu există posibilitatea unor modificări suplimentare.

„În contextul în care Guvernul și ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec și cinic, că ‘mai mult de atât nu se poate’, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanților.”, precizează sindicaliștii.

Sindicatele acuză încălcarea angajamentelor asumate după greva din 2023

Cele trei organizații sindicale afirmă că actualul proiect al legii salarizării contravine angajamentelor asumate de Executiv după greva generală din învățământ din 2023.

„Atragem atenția că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de Executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023. Este o dovadă de ipocrizie și o desconsiderare totală a angajamentelor luate în fața societății.”, spun sindicaliștii.

În opinia acestora, situația demonstrează că educația nu reprezintă o prioritate pentru actualul Guvern.

„Ceea ce face Guvernul astăzi nu este doar o încălcare a legii, ci o abandonare directă a întregului sistem educațional, dovedind încă o dată că pentru actualul Executiv educația nu reprezintă o prioritate. Nu putem sta la masa unor negocieri false, menite doar să bifeze o acțiune pe agenda publică a ministerului. Mimarea consultării publice nu va diminua revolta legitimă a colegilor și nu poate substitui responsabilitatea reală pe care autoritățile trebuie să o manifeste față de educație.”

Ce cer sindicatele de la Parlament

Sindicaliștii din educație transmit că, în această fază, decizia trece în responsabilitatea legislativului. În opinia lor, parlamentarii trebuie să aleagă între două variante:

să refuze inițierea acestui „pseudo-proiect” al legii salarizării;

să promoveze o lege sănătoasă, în care salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii depuse, așa cum a fost proiectul elaborat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale, în anul 2024.

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