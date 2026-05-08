Calendarul complet al înscrierilor

Cursa pentru ocuparea unui loc la catedră a început oficial la Brăila din 6 mai și durează până pe 13 mai, potrivit Obiectiv Vocea Brăilei. Conform graficului oficial, procesul de înscriere include mai multe etape importante: 6–13 mai 2026 – depunerea dosarelor la Colegiul „Ana Aslan” din Brăila; 14–18 mai 2026 – verificarea dosarelor de către comisia județeană, completarea documentelor lipsă și introducerea datelor candidaților în aplicația informatică; 18–21 mai 2026 – validarea înscrierilor prin semnătura candidaților sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original; 13–16 iulie 2026 – validarea finală pentru absolvenții promoției curente.

Documente obligatorii pentru înscriere

Candidații trebuie să pregătească un dosar complex, care să includă următoarele acte: carte de identitate; diplome de studii și atestate profesionale; adeverințe medicale și certificate de integritate comportamentală; cazier judiciar; declarații pe propria răspundere privind incompatibilitățile.

Absolvenții promoției 2026 sunt obligați să aducă adeverințe care să confirme că se află în ultimul an de studiu, detalii despre specializarea urmată și participarea la modulul psihopedagogic. Pentru cei care au participat la Titularizare în ultimii trei ani, este necesară depunerea unui nou dosar, conform cerințelor actuale.

În acest an, au fost introduse cerințe noi legate de starea de sănătate a candidaților. Conform ordinului comun al miniștrilor Educației și Sănătății nr. 55/3.335/2026, toți participanții la concurs – inclusiv personalul didactic auxiliar și administrativ – trebuie să treacă printr-o evaluare psihiatrică. La înscriere, candidații pot prezenta doar un document medical emis de un medic de medicina muncii, urmând să aducă certificatul medical complet la momentul semnării contractului individual de muncă.

Pentru a facilita procesul de înscriere, ISJ Brăila a publicat pe site-ul său oficial formularele și documentele necesare, disponibile în secțiunea „Mobilitate/Titularizare”. Printre acestea se numără cererea de înscriere, fișa de înscriere și declarația pe propria răspundere.

