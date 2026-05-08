Calendarul complet al înscrierilor

Cursa pentru ocuparea unui loc la catedră a început oficial la Brăila din 6 mai și durează până pe 13 mai, potrivit Obiectiv Vocea Brăilei. Conform graficului oficial, procesul de înscriere include mai multe etape importante: 6–13 mai 2026 – depunerea dosarelor la Colegiul „Ana Aslan” din Brăila; 14–18 mai 2026 – verificarea dosarelor de către comisia județeană, completarea documentelor lipsă și introducerea datelor candidaților în aplicația informatică; 18–21 mai 2026 – validarea înscrierilor prin semnătura candidaților sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original; 13–16 iulie 2026 – validarea finală pentru absolvenții promoției curente.

Documente obligatorii pentru înscriere

Candidații trebuie să pregătească un dosar complex, care să includă următoarele acte: carte de identitate; diplome de studii și atestate profesionale; adeverințe medicale și certificate de integritate comportamentală; cazier judiciar; declarații pe propria răspundere privind incompatibilitățile.

Absolvenții promoției 2026 sunt obligați să aducă adeverințe care să confirme că se află în ultimul an de studiu, detalii despre specializarea urmată și participarea la modulul psihopedagogic. Pentru cei care au participat la Titularizare în ultimii trei ani, este necesară depunerea unui nou dosar, conform cerințelor actuale.

În acest an, au fost introduse cerințe noi legate de starea de sănătate a candidaților. Conform ordinului comun al miniștrilor Educației și Sănătății nr. 55/3.335/2026, toți participanții la concurs – inclusiv personalul didactic auxiliar și administrativ – trebuie să treacă printr-o evaluare psihiatrică. La înscriere, candidații pot prezenta doar un document medical emis de un medic de medicina muncii, urmând să aducă certificatul medical complet la momentul semnării contractului individual de muncă.

Pentru a facilita procesul de înscriere, ISJ Brăila a publicat pe site-ul său oficial formularele și documentele necesare, disponibile în secțiunea „Mobilitate/Titularizare”. Printre acestea se numără cererea de înscriere, fișa de înscriere și declarația pe propria răspundere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Libertateapentrufemei.ro
Așa arată o femeie normală! Iubita lui Cristiano Ronaldo, cu celulită, "colăcei" și "aripioare", la plajă. Cum au prins-o paparazzi pe Georgina Rodriguez
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Au început forajele pentru autostrada Ploiești - Brașov: unde au intrat primele utilaje pe teren
Știri România 18:53
Au început forajele pentru autostrada Ploiești – Brașov: unde au intrat primele utilaje pe teren
Doar patru state din UE au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici. România se află printre ele
Știri România 18:03
Doar patru state din UE au crescut prețurile la gaze pentru consumatorii non-casnici. România se află printre ele
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
Stiri Mondene 18:13
Ce s-a întâmplat cu Lucian Viziru după ce a făcut un live cu Nicoleta Luciu. Fanii s-au panicat imediat: „Am fost la camera de gardă”
„Survivor România” 8 mai 2026. Anunțul făcut de Adi Vasile după Unificare. „A început o săptămână mai diferită”
Stiri Mondene 17:45
„Survivor România” 8 mai 2026. Anunțul făcut de Adi Vasile după Unificare. „A început o săptămână mai diferită”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
ObservatorNews.ro
Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Mediafax.ro
Care este stadiul contractului prin care Romgaz ar urma să preia combinatul Azomureș?
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
„Mi-a executat fiica!” Tatăl fetei care a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor face declarații șocante. Ce a făcut victima în dimineața crimei
KanalD.ro
„Mi-a executat fiica!” Tatăl fetei care a fost găsită moartă pe un câmp din Bihor face declarații șocante. Ce a făcut victima în dimineața crimei

Politic

Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Politică 15:40
Dominic Fritz, despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, de către PNL și USR: „O ironie mare a sorții”
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Fanatik.ro
Starul unei echipe de Champions League din Anglia, exclus din lot pentru mesaje deocheate date unei eleve de doar 15 ani!
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea