Alexandra Căpitănescu, surprinsă înainte de marele moment

Cu doar câteva ore înainte de prestația live din finala Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu a fost filmată la Viena de Iuliana Marciuc, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea publică. Artista apărea alături de colegii săi de trupă, într-o atmosferă încărcată de emoție și entuziasm.

În imaginile surprinse înainte de marea finală, reprezentanta României ținea în mână steagul țării și părea extrem de concentrată înaintea unuia dintre cele mai importante momente din cariera sa.

Mesajul transmis de artistă înainte de finală

Înainte de show, Alexandra Căpitănescu le-a transmis un mesaj emoționant celor care au susținut-o pe parcursul competiției. Artista a vorbit despre emoțiile uriașe pe care le trăiește și despre experiența Eurovision, pe care o descrie ca fiind „ruptă din altă realitate”.

„Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru încredere, pentru susținere, pentru faptul că sunteți alături de noi și ați fost alături de noi. Este o experiență incredibilă tot ce se întâmplă, parcă este rupt din altă realitate.

Vreau să vă spun că, dacă ar fi să vă dau un sfat, să aveți încredere în intuiția voastră și în vocea voastră, pentru că este important să spuneți ceea ce simțiți și să nu renunțați niciodată”, a declarat artista pe Instagram.

România urcă pe scenă aproape de finalul show-ului

Finala Eurovision 2026 a început la ora 22:00, ora României, iar Alexandra Căpitănescu intră în concurs din poziția 24, fiind penultima concurentă care urcă pe scena de la Viena.

Momentul României este programat puțin după miezul nopții, în jurul orei 00:05. Piesa „Choke Me” a atras atenția încă din semifinale prin influențele rock și show-ul intens pregătit pentru scenă.

În mod normal, finala Eurovision durează aproximativ patru ore, incluzând prestațiile concurenților, intervalele de vot și anunțarea marelui câștigător.

Cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora

Alexandra Căpitănescu nu poate fi votată de publicul din România, conform regulamentului competiției, însă poate primi susținere din partea românilor din diaspora, aflați în țările participante la Eurovision 2026, dar și din restul lumii. Artista poate fi votată prin apel telefonic, SMS sau online, în funcție de sistemul de vot disponibil în fiecare țară participantă.

Vezi mai jos modalitatea de vot pentru fiecare țară care o poate vota pe Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision 2026 (unele țări oferă doar posibilitatea votului online, în timp ce altele permit numai votul numai prin SMS și/sau apel telefonic):

Suedia: www.esc.vote | TEL 099 212 24 | SMS 72211/24

Germania: www.esc.vote | TEL 01371 36 36 24 | SMS 99599/24

Lituania: www.esc.vote

Albania: www.esc.vote | SMS 54345/24

Elveția: www.esc.vote | TEL 0901 54 49 24 | SMS 377/24

Cipru: www.esc.vote | TEL 900 318 24 | SMS 5511/24

Georgia: SMS 95100/24

Republica Moldova: www.esc.vote

Italia: www.esc.vote | TEL 894 001 24 | SMS 475 475 01 24

Polonia: www.esc.vote | SMS 74555/24

Armenia: SMS 1004/24

Ucraina: www.esc.vote | SMS 7576/24

Bulgaria: SMS 17500/24

Malta: SMS 5061 57/24

Israel: www.esc.vote

Grecia: www.esc.vote | TEL 901 901 40 | SMS 54222/24

Franța: www.esc.vote | TEL 3632 24 | SMS 7 21 21/24

Portugalia: www.esc.vote | TEL 760 200 1 24

Australia: www.esc.vote

Letonia: www.esc.vote | TEL 902013-24 | SMS 1897/24

Cehia: www.esc.vote | TEL 906 11 13/24

Serbia: www.esc.vote | SMS 1557/24

Finlanda: www.esc.vote | TEL 0700 79 1 24 | SMS 173005/24

Marea Britanie: www.esc.vote

Norvegia: www.esc.vote | SMS 26900/24

Azerbaidjan: www.esc.vote | SMS 9450/24

Estonia: www.esc.vote | TEL 900 70 24 | SMS 15415/24

Danemarca: SMS 1212/24

Croația: www.esc.vote | TEL 06155-24 | SMS 666777/24

Belgia: www.esc.vote | RTBF SMS 6015/24 | VRT SMS 6364/24

Austria: TEL 0901 050 25-24 | SMS 0901 050 25-24

Luxemburg: www.esc.vote

Muntenegru: www.esc.vote | SMS 14741/24

Restul lumii: www.esc.vote

Despre Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

