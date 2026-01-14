Directoarea liceului: „Copilul este puțin speriat, dar e bine”

O bucată din tavanul unei clase aflate în corpul B al Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Botoșani s-a prăbușit, în această dimineață, peste catedră și peste prima bancă. Un elev a fost lovit în zona capului. Conducerea unității a contactat părinții care au venit la școală, au luat copilul și l-au dus la spital. Din fericire, acesta se află în afara oricărui pericol.

„A fost în timpul pauzei, nu în timpul orei. Noi trebuia să fim la o ședință cu directorii, am fost imediat anunțată și am venit imediat în școală și am constatat. Cel mai important este faptul că elevul este bine. Copilul a fost lovit de o bucată din tavan, restul a căzut pe bănci. Elevul a fost văzut de asistenta medicală a școlii, părinții au venit și l-au luat acasă”, a declarat pentru Cristina Chiriac, directoarea liceului.

„Copilul este puțin speriat, ceea ce este și normal în asemenea situații. Astăzi va sta acasă sau, probabil, se va adresa Serviciului de Urgențe pentru alte investigații ca să fie sigur că nu vor fi alte urmări. Acesta este cel mai important lucru din acest incident, că elevul este bine”, a mai adăugat directoarea.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani. Foto: Facebook

Inspectoratul Scolar Județean: „Lucrarea de reabilitare nu a fost predată beneficiarului. Nu știm ce s-a întâmplat”

Constructorul care a efectuat lucrările a fost înștiințat și s-a deplasat la liceu pentru a remedia problema. „Constructorul a fost anunțat, este în clasa respectivă și remediază problema. Clasa respectivă am mutat-o în altă sală de clasă disponibilă pentru a termina cursurile până la ora 14:00 în siguranță”, a mai spus Cristina Chiriac.

O reacție a venit și din partea Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Bogdan Suruciuc, inspector școlar general a precizat pentru presa locală că lucrarea de reabilitare efectuată în incinta liceului nu a fost predată. Prin urmare, deocamdată, nu știe din ce cauze s-a produs incidentul.

„Școala va face demersurile către primărie. Vom face și noi adrese pentru verificarea lucrărilor de reabilitare atât la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, cât și la celelalte unități de învățământ care au fost în acest program de reabilitare. Până acum nu am mai avut astfel de probleme în niciuna dintre școli. Ei, adică unitatea de învățământ, sunt beneficiarii lucrării, dar care nu a fost încă predată. Trebuie să stabilească cu constructorul. Ei trebuie să cerceteze de acum”, a declarat inspectorul.

Poliția a deschis o anchetă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat că poliţiştii s-au deplasat la unitatea de învăţământ şi au demarat verificări, potrivit news.ro.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, în momentul producerii incidentului, în interior se aflau elevi, iar unul dintre aceştia a fost condus la o unitate spitalicească pentru a primi îngrijiri medicale, iar în acest moment este în afara oricărui pericol”, au precizat poliţiştii.

Ei continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani au transmis că nu au fost solicitaţi să intervină după acest incident.







