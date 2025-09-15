Fără telefon la școală

„Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru. Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, de aceea ai și agent de pază la școală, poți să îl chemi”, a declarat Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, pe 11 septembrie la Radio Guerrilla.

Ministrul a subliniat că problema nu este lipsa reglementărilor, ci aplicarea lor.

„Erau presiuni pe mine, critici: domnule ministru, nu faceți nimic pentru utilizarea telefoanelor în școală. Copiii la ore se uită pe telefon, filmează profesorul. Și eu le spuneam: avem interdicția de a utiliza telefonul în sala de clasă în timpul orelor, cu excepția situației în care îți permite profesorul, pentru că folosește telefonul în scop educațional. Este interdicție și prin lege, și prin hotărâre de guvern, și prin ordin de ministru, dar trebuie să implementezi acel lucru.”

Nici în sălile de examen elevii nu au voie cu telefonul.

Cum pot fi sancționați elevii

Întrebat ce sancțiuni pot fi aplicate, Daniel David a explicat:

„Depinde. Poți să-l scoți din sala de clasă, să-l duci în sala de izolare. Poți să chemi părinții. Poți să chemi agentul de pază, dacă este nevoie. Nu ai ce alte măsuri să iei decât cele care există deja în lege, doar că trebuie gândite gradual.”

Ministrul a adăugat că regulile sunt suficiente, dar trebuie cunoscute și aplicate.

„Cred că sunt suficiente, doar că trebuie duse în mintea părinților, a copiilor și a profesorilor. Degeaba rămân scrise în legi, hotărâri de guvern.”

Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”
Recomandări
Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”

Daniel David a dat și un exemplul unor școli din România: „Am văzut școli în care lucrurile funcționează. În fiecare sală de clasă era un mic dulăpior. Când copiii intră, își lasă telefonul frumos acolo.”

„Dacă un elev își lasă telefonul, dar în timpul orei mai are un telefon, profesorul poate solicita să predea acel telefon”, a spus ministrul Educației în martie, conform Edupedu.

Nemulțumirea părinților: „Profesorii se bazează pe înțelegere, bun-simț și cele 10 porunci”

O mamă din Ilfov, cu copii în clasele primare și gimnaziale, spune că legea nu este respectată în toate școlile.

„În acest moment asistăm la o degradare rapidă a relațiilor dintre școală, elev și părinte. Pe de o parte din cauza eșecului tot mai evident a învățământului românesc, pe de altă parte din cauza părinților tot mai toleranți. Câtă vreme avem o lege care interzice accesul elevilor cu telefonul în școli, nu văd de ce nu se respectă.”, a declarat părintele pentru Libertatea.

Patru elevi folosesc telefoane mobile, în timp ce sun așezați la o masă acoperită de cărți și caiete deschise, in spatele lor se vede o bibliotecă
Fără telefoane în școli. Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Profimedia

În viziunea ei, elevii care nu respectă regulile ar trebui pedepsiți mai aspru.

„Ar trebui sancțiuni clare, de exemplu la fiecare abatere, elevul să primească un avertisment. La trei astfel de avertismente, scăzută nota la purtare cu un punct. La 10 avertismente (nr. poate varia, evident) elevul va fi exmatriculat. La fel se întâmplă și în trafic, când șoferii primesc puncte de penalizare și ajung să își piardă permisul.”, propune mama.

În schimb, elevii sunt menajați pentru că profesorii trăiesc cu „frică” de unii părinți.

„Profesorii se tem să aplice astfel de măsuri de teama părinților care își susțin copiii și încalcă legea. În schimb ce fac profesorii pentru părinții care respectă legea și își trimit copiii fără telefon? Nimic. Acești copii se simt nedreptățiți, marginalizați și stigmatizați drept tocilarii clasei. Plus că ajung să fie expuși unor ‘informații’ la care în mod firesc ar trebui să aibă acces doar adulții. Acești copii au, de cele mai multe ori, instalată pe telefon o aplicație de control parental.”, adaugă mama.

„Câtă vreme legea nu se aplică, iar profesorii se bazează pe înțelegere, bun-simț, educație și cele 10 porunci, atunci nu vom schimba nimic pentru acești copii.”

Responsabilitatea profesorilor și a directorilor

În februarie, Daniel David declara că elevii care stau pe TikTok sau Facebook în timpul orelor reprezintă o responsabilitate comună a profesorului și a directorului.

Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Recomandări
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO

„Ministrul nu poate să meargă și să monteze dulapuri în sălile de clasă și să adune telefoanele copiilor când intră în clasă.”

Tot atunci, ministerul a cerut inspectorilor școlari și directorilor să verifice dacă regulile legate de telefoane sunt respectate, iar directorii care nu aplică aceste reguli vor fi sancționați.

„Când voi mai vedea astfel de cazuri, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, directorul de școală va trebui sancționat.”, spunea la acea vreme Daniel David.

Reglementări legale 

Conform ROFUIP 2024-2025, elevul nu are voie să folosească telefonul decât la solicitarea profesorului sau dacă are cerințe educaționale speciale (CES). 

Articolul 182 prevede: „Nerespectarea prevederilor referitoare la utilizarea telefoanelor/a altor echipamente de comunicații electronice poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/reprezentanți legali.”

Statutul Elevului 2024 confirmă aceste reguli și subliniază: „Pe tot parcursul programului școlar, telefoanele mobile ale elevilor sunt depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă.”

Legea învățământului preuniversitar mai precizează la Art. 106 (4): „Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor  din învățământul preșcolar, primar și gimnazial\[…] cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit.”

Mai multe țări au adoptat interdicții similare:

  • în Grecia: elevii care vin cu telefoane sunt suspendați sau chiar exmatriculați.
  • în Anglia: telefoanele sunt interzise inclusiv în pauze.
  • în Ungaria: elevii predau telefoanele profesorilor la intrarea în școală.
  • În Olanda: telefoanele sunt interzise din ianuarie 2024, iar acest lucru a avut un impact pozitiv asupra mediului educațional.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Unica.ro
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Știri România 14:04
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Tichete de masă de până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă: cum arată planul PSD de relansare economică
Știri România 14:02
Tichete de masă de până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă: cum arată planul PSD de relansare economică
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața
Stiri Mondene 14:45
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața
Moment neașteptat la MasterChef 2025. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor: „Nu mai gustăm! Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”
Stiri Mondene 14:15
Moment neașteptat la MasterChef 2025. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor: „Nu mai gustăm! Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
TVMania.ro
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
ObservatorNews.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Mediafax.ro
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
La mulți ani, David Popovici! Campionul mondial la 200 de metri liber împlinește 21 de ani: „De ziua mea nu vreau cadouri”
KanalD.ro
La mulți ani, David Popovici! Campionul mondial la 200 de metri liber împlinește 21 de ani: „De ziua mea nu vreau cadouri”

Politic

Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice