Fără telefon la școală

„Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și ordin de ministru. Dacă un elev folosește telefonul în timpul orelor, de aceea ai și agent de pază la școală, poți să îl chemi”, a declarat Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, pe 11 septembrie la Radio Guerrilla.

Ministrul a subliniat că problema nu este lipsa reglementărilor, ci aplicarea lor.

„Erau presiuni pe mine, critici: domnule ministru, nu faceți nimic pentru utilizarea telefoanelor în școală. Copiii la ore se uită pe telefon, filmează profesorul. Și eu le spuneam: avem interdicția de a utiliza telefonul în sala de clasă în timpul orelor, cu excepția situației în care îți permite profesorul, pentru că folosește telefonul în scop educațional. Este interdicție și prin lege, și prin hotărâre de guvern, și prin ordin de ministru, dar trebuie să implementezi acel lucru.”

Nici în sălile de examen elevii nu au voie cu telefonul.

Cum pot fi sancționați elevii

Întrebat ce sancțiuni pot fi aplicate, Daniel David a explicat:

„Depinde. Poți să-l scoți din sala de clasă, să-l duci în sala de izolare. Poți să chemi părinții. Poți să chemi agentul de pază, dacă este nevoie. Nu ai ce alte măsuri să iei decât cele care există deja în lege, doar că trebuie gândite gradual.”

Ministrul a adăugat că regulile sunt suficiente, dar trebuie cunoscute și aplicate.

„Cred că sunt suficiente, doar că trebuie duse în mintea părinților, a copiilor și a profesorilor. Degeaba rămân scrise în legi, hotărâri de guvern.”

Recomandări Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”

Daniel David a dat și un exemplul unor școli din România: „Am văzut școli în care lucrurile funcționează. În fiecare sală de clasă era un mic dulăpior. Când copiii intră, își lasă telefonul frumos acolo.”

„Dacă un elev își lasă telefonul, dar în timpul orei mai are un telefon, profesorul poate solicita să predea acel telefon”, a spus ministrul Educației în martie, conform Edupedu.

Nemulțumirea părinților: „Profesorii se bazează pe înțelegere, bun-simț și cele 10 porunci”

O mamă din Ilfov, cu copii în clasele primare și gimnaziale, spune că legea nu este respectată în toate școlile.

„În acest moment asistăm la o degradare rapidă a relațiilor dintre școală, elev și părinte. Pe de o parte din cauza eșecului tot mai evident a învățământului românesc, pe de altă parte din cauza părinților tot mai toleranți. Câtă vreme avem o lege care interzice accesul elevilor cu telefonul în școli, nu văd de ce nu se respectă.”, a declarat părintele pentru Libertatea.

Fără telefoane în școli. Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Profimedia

În viziunea ei, elevii care nu respectă regulile ar trebui pedepsiți mai aspru.

„Ar trebui sancțiuni clare, de exemplu la fiecare abatere, elevul să primească un avertisment. La trei astfel de avertismente, scăzută nota la purtare cu un punct. La 10 avertismente (nr. poate varia, evident) elevul va fi exmatriculat. La fel se întâmplă și în trafic, când șoferii primesc puncte de penalizare și ajung să își piardă permisul.”, propune mama.

În schimb, elevii sunt menajați pentru că profesorii trăiesc cu „frică” de unii părinți.

„Profesorii se tem să aplice astfel de măsuri de teama părinților care își susțin copiii și încalcă legea. În schimb ce fac profesorii pentru părinții care respectă legea și își trimit copiii fără telefon? Nimic. Acești copii se simt nedreptățiți, marginalizați și stigmatizați drept tocilarii clasei. Plus că ajung să fie expuși unor ‘informații’ la care în mod firesc ar trebui să aibă acces doar adulții. Acești copii au, de cele mai multe ori, instalată pe telefon o aplicație de control parental.”, adaugă mama.

„Câtă vreme legea nu se aplică, iar profesorii se bazează pe înțelegere, bun-simț, educație și cele 10 porunci, atunci nu vom schimba nimic pentru acești copii.”

Responsabilitatea profesorilor și a directorilor

În februarie, Daniel David declara că elevii care stau pe TikTok sau Facebook în timpul orelor reprezintă o responsabilitate comună a profesorului și a directorului.

Recomandări Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO

„Ministrul nu poate să meargă și să monteze dulapuri în sălile de clasă și să adune telefoanele copiilor când intră în clasă.”

Tot atunci, ministerul a cerut inspectorilor școlari și directorilor să verifice dacă regulile legate de telefoane sunt respectate, iar directorii care nu aplică aceste reguli vor fi sancționați.

„Când voi mai vedea astfel de cazuri, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, directorul de școală va trebui sancționat.”, spunea la acea vreme Daniel David.

Reglementări legale

Conform ROFUIP 2024-2025, elevul nu are voie să folosească telefonul decât la solicitarea profesorului sau dacă are cerințe educaționale speciale (CES).

Articolul 182 prevede: „Nerespectarea prevederilor referitoare la utilizarea telefoanelor/a altor echipamente de comunicații electronice poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea predării, după caz, către părinți/reprezentanți legali.”

Statutul Elevului 2024 confirmă aceste reguli și subliniază: „Pe tot parcursul programului școlar, telefoanele mobile ale elevilor sunt depuse într-un spațiu sigur, special amenajat în fiecare sală de clasă.”

Legea învățământului preuniversitar mai precizează la Art. 106 (4): „Utilizarea unui telefon mobil sau a oricărui alt echipament de comunicații electronice de către un elev este interzisă pe perioada desfășurării cursurilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial\[…] cu excepția utilizării acestora în scop educativ sau în spațiile autorizate explicit.”

Mai multe țări au adoptat interdicții similare:

în Grecia: elevii care vin cu telefoane sunt suspendați sau chiar exmatriculați.

în Anglia: telefoanele sunt interzise inclusiv în pauze.

în Ungaria: elevii predau telefoanele profesorilor la intrarea în școală.

În Olanda: telefoanele sunt interzise din ianuarie 2024, iar acest lucru a avut un impact pozitiv asupra mediului educațional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE