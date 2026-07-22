Sfântul Sava și Gheorghe Lazăr, la egalitate pe primul loc

Cea mai mare ultimă medie de admitere, 9,70, a fost înregistrată la clasa de Matematică-Informatică, bilingv engleză, de la Colegiul Național „Sfântul Sava”, dar și la Matematică-Informatică de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

Pe locul al treilea se află Colegiul Național „Spiru Haret”, unde ultima medie la Matematică-Informatică, bilingv engleză, a fost 9,67. Aceeași medie s-a înregistrat la Științe ale Naturii, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.

La Colegiul Național „Sfântul Sava”, ultima medie la Științe ale Naturii a fost 9,62, iar la Colegiul Național „Spiru Haret” s-a intrat cu aceeași medie la Matematică-Informatică.

Clasamentul continuă cu Filologie la „Gheorghe Lazăr”, unde ultima medie a fost 9,60, urmată de Științe ale Naturii la „Spiru Haret” și Științe Sociale la „Gheorghe Lazăr”, ambele cu 9,57.

Prima specializare din afara Capitalei este Științe ale Naturii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, unde ultima medie de admitere a fost 9,55.

Clasamentul primelor 50 de specializări după ultima medie

Pe primele zece poziții se află:

Colegiul Național „Sfântul Sava”, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,70;

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Matematică-Informatică – 9,70;

Colegiul Național „Spiru Haret”, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,67;

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Științe ale Naturii – 9,67;

Colegiul Național „Sfântul Sava”, Științe ale Naturii – 9,62;

Colegiul Național „Spiru Haret”, Matematică-Informatică – 9,62;

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Filologie – 9,60;

Colegiul Național „Spiru Haret”, Științe ale Naturii – 9,57;

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, Științe Sociale – 9,57;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Științe ale Naturii – 9,55.

Pozițiile 11-20 sunt ocupate de:

Colegiul Național „Sfântul Sava”, Matematică-Informatică – 9,50;

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Științe ale Naturii – 9,50;

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara, Științe ale Naturii – 9,50;

Colegiul Național „Spiru Haret”, Științe Sociale – 9,47;

Colegiul Național „Matei Basarab”, Științe ale Naturii – 9,47;

Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova, Științe ale Naturii – 9,47;

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Matematică-Informatică, bilingv germană – 9,45;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Științe ale Naturii, bilingv franceză – 9,45;

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați, Științe ale Naturii, bilingv engleză – 9,45;

Colegiul Național „Sfântul Sava”, Filologie – 9,42.

Între locurile 21 și 30 se află:

Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Științe ale Naturii – 9,42;

Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, Matematică-Informatică – 9,42;

Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Matematică-Informatică – 9,40;

Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,40;

Colegiul Național „Matei Basarab”, Matematică-Informatică – 9,40;

Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov, Științe ale Naturii – 9,40;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Științe ale Naturii, bilingv germană – 9,40;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Matematică-Informatică – 9,40;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,40;

Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova, Științe ale Naturii – 9,40.

Pe locurile 31-40 se găsesc:

Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova, Științe ale Naturii, bilingv engleză – 9,40;

Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara, Matematică-Informatică – 9,40;

Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timișoara, Științe ale Naturii – 9,40;

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, Științe ale Naturii – 9,37;

Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, Științe ale Naturii, bilingv engleză – 9,37;

Colegiul Național „Spiru Haret”, Filologie – 9,37;

Colegiul Național „Emanuil Gojdu” Oradea, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,37;

Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, Științe ale Naturii, bilingv engleză – 9,37;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Matematică-Informatică, bilingv germană – 9,37;

Colegiul Național „Cantemir Vodă”, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,35.

Ultimele zece poziții din clasament sunt ocupate de:

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Științe ale Naturii – 9,35;

Colegiul Național „Grigore Moisil”, Științe ale Naturii – 9,35;

Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,35;

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Științe ale Naturii – 9,35;

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, Științe Sociale – 9,32;

Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” Timișoara, Matematică-Informatică – 9,32;

Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Științe ale Naturii – 9,30;

Colegiul Național „Ion Creangă”, Matematică-Informatică, bilingv engleză – 9,30;

Colegiul Național „Grigore Moisil”, Matematică-Informatică – 9,30;

Colegiul Național „I.L. Caragiale”, Matematică-Informatică, bilingv germană – 9,30.

Aproape toți elevii au fost repartizați

În prima etapă au fost repartizați computerizat 119.484 de elevi, adică 99,89% dintre cei 119.610 candidați care au completat opțiuni. Dintre elevii repartizați, 74.093, reprezentând 62,01%, au intrat chiar la prima opțiune. În total, candidații au completat 2.857.558 de opțiuni, ceea ce înseamnă o medie de aproape 24 de variante pentru fiecare elev.

Au rămas nerepartizați 126 de absolvenți, dintre care trei cu medii peste 8. La nivelul întregii țări mai sunt disponibile 33.668 de locuri, iar acești elevi vor putea participa la a doua etapă a admiterii.

Când trebuie depuse dosarele la liceu

Elevii repartizați trebuie să-și depună dosarele de înscriere la liceele în care au fost admiși în perioada 23-28 iulie. Situațiile speciale apărute după repartizare vor fi rezolvate între 29 și 31 iulie de comisiile județene de admitere și de comisia din București. A doua etapă a admiterii la liceu se va desfășura între 31 iulie și 18 august. La aceasta pot participa elevii nerepartizați, dar și candidații din seriile anterioare care nu au împlinit 18 ani până la începerea cursurilor din anul școlar 2026-2027.

Înaintea repartizării computerizate, 13.523 de elevi au fost admiși la specializări vocaționale, iar 816 la specializări vocațional-militare. Alți 2.854 de elevi au ocupat locurile rezervate candidaților romi, iar 2.852 au fost admiși pe locurile destinate elevilor cu cerințe educaționale speciale, în învățământul de masă.

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