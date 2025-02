2024 – 10 ani de IQOS sărbătoriți în România. O călătorie aniversară

Evenimentele aniversare au început în 27 mai, în București, cu un show memorabil. După colaborări cu cele mai importante nume din industria muzicală, dansatorul și coregraful francez Sadeck Waff a ajuns în România unde a adus armonia mișcării la un nou nivel împreună cu o trupă de patruzeci de dansatori, în fața unui public vrăjit de momentul surpriză al evenimentului IQOS Together X. Numele lui Sadeck s-a adăugat, astfel, la lunga listă de artiști de primă mână care transformă din ce în ce mai des România într-o destinație de urmărit în circuitul de concerte și reprezentații.

Experiența Together X a continuat în Cluj și Iași. În 28 iunie, în Grădina Palas din Iași, comunitatea IOQS s-a bucurat de o experiență complexă. Britanicii de la Disciples și doi DJ autohtoni, Du Mad și Moonsound, au asigurat coloana sonoră pe care cei prezenți au trăit bucuria de a aparține uneia dintre cele mai energice și creative comunități de la noi.

Într-un an în care calendarul evenimentelor muzicale și artistice a răsfățat publicul din România cu momente extrem de așteptate și cu nume mari ale industriei, apogeul a fost atins în 29 noiembrie, când călătoria aniversară s-a oprit la Romexpo. Steve Aoki, DJ, producător muzical, artist și fashion icon, a fost mai mult decât ghid al distracției. Show-ul lui a fost o fuziune între artă, tehnologie și conexiune umană combinată cu tehnologia de vârf. Cu fiecare moment, artistul a transmis convingerea că putem să facem o lume mai bună, împreună. Membrii comunității IQOS s-au cufundat complet în experiența multi-senzorială a evoluției și a apartenenței.

Cu această ocazie, a fost lansată o ediție limitată IQOS ILUMA x Steve Aoki, două dispozitive unice, într-o combinație uimitoare de culori vibrante și finisaje surprinzătoare, fiecare într-o culoare emblematică și cu semnătura fosforescentă a artistului.

În 2024, harta aniversară a marcat și colaborări devenite deja tradiție cu unele dintre cele mai importante evenimente din industriile creative.

Vara a început cu Romanian Design Week (RDW), cel mai complex eveniment dedicat industriilor creativ-culturale din România. Pentru al patrulea an consecutiv, IQOS a susținut festivalul care aduce laolaltă designerii, antreprenorii locali şi publicul interesat de design și artă. RDW Experience by IQOS, cel mai nou format din programul RDW, i-a făcut pe vizitatori să intre în spiritul festivalului, printr-o serie de experiențe dezvoltate special pentru ei. Instalația imersivă „Synergy X”, realizată de Adrian Damian și IQOS, a fost rezultatul împletirii dintre artă, tehnologie și conexiune umană ce oferă publicului o experiență multi-senzorială. Cu ajutorul interacțiunii tactile, vizitatorii au experimentat o simfonie de imagini și sunete generate dinamic de contribuția lor colectivă.

Cunoscută pentru creațiile ei colorate și pline de viață, designerul Lana Dumitru a completat experiența IQOS la Romanian Design Week 2024.​ Inspirată de pasiunea comunității IQOS pentru artă și design, artista a creat o colecție în ediție limitată, în care culorile vii, texturile și modelul simbolizează comuniunea cu cei din jur și legăturile puternice pe care indivizii le dezvoltă în comunitate.

IQOS a pășit mai departe pe drumul de susținere a progresului și spiritului creativ cu Celebrate in Style, o colaborare cu Diploma Show. Cu ocazia a 10 ani de la lansarea globală a IQOS, au fost expuse 10 creații care reflectă creativitatea, perspectivele unice, diversitatea și optimismul, extrem de bine primite de public.

Cu un public din ce în ce mai educat, care a ridicat ștacheta standardelor în ultimii ani, paleta experiențelor culturale a fost întregită, ca de fiecare dată, de evenimente intrate în circuitul festivalier european. A fost al șaptelea an consecutiv în care IQOS s-a numărat printre partenerii principali ai TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania. Cinefilii și melomanii care au participat la proiecțiile și concertele de la Muzeul de Artă au avut parte de surprize în acest spațiu încărcat de istorie, din care plonjai într-o lume în care inovația și noile tehnologii te surprindeau și te transpuneau într-o altă stare. Iar tema festivalului – cultura japoneză – a celebrat și spațiul în care a fost lansat IQOS, în 2014.

Fundalul muzical al călătoriei aniversare a susținut energia creativă care asigură conexiunea dintre brand și oamenii lui. Ajuns la a șasea ediție, Flight Festival din Timișoara atrage din ce în ce mai mulți artiști de top, dar și participanți interesați nu doar de muzică, ci și de creativitate și inovație. Această abordare care pune accentul pe tehnologie a atras un public numeros: aproximativ 35.000 de persoane au participat în fiecare zi de festival, mulți dintre ei veniți din alte țări special pentru eveniment. A fost încă o ocazie pentru comunitatea IQOS să se bucure de tehnologie și de o varietate de momente artistice. BUG Mafia, Alex Hills, Bosquito, Grasu XXL, The Mono Jacks, The Other You, Subcarpați și James Arthur, aflat pentru prima oară în Timișoara, au urcat pe scena mare a festivalului. Participanții utilizatori de IQOS s-au transformat din simpli spectatori în actori ai unei povești despre comunitate și puterea inovației, pentru o experiență cu adevărat memorabilă în „Home of IQOS”, un concept destinat comunității de utilizatori și gândit special pentru evenimentele organizate în aer liber.

Tot sub semnul muzicii, a continuat și seria de evenimente the Brunch Affair. Pentru că „Music is the answer. Dragostea pentru muzică este cea care ne conectează pe toți“, spune Cristina Grigore, omul din spatele conceptului The Brunch Affair.

2025. Povestea continuă

IQOS va continua să își surprindă comunitatea prin experiențe, colaborări și participări la cele mai așteptate evenimente și în 2025. Noul an anunță deja prezențe remarcabile pe scenele din România, fie că e vorba despre concerte, participări la festivaluri sau reprezentații speciale pentru un public tot mai dornic și mai interesat de interacțiuni artistice de calitate. Pe lângă colaborările devenite deja tradiție, momente inedite și provocări neașteptate sunt deja pe lista de surprize dedicate lumii IQOS.

„Petreceri organizate exclusiv pentru noi, membrii comunității IQOS, artiști internaționali de top, experiențe imersive inedite – toate acestea te fac să simți că ești special și că aparții unei comunități speciale”, mărturisesc oamenii din lumea IQOS.

În ultimii 10 ani, de când s-a lansat, brandul a oferit experiențe reale și virtuale prin intermediul evenimentelor organizate offline, dar și prin platforma online IQOS Club. Individual sau împreună, fiecare membru contribuie la energia unui univers în care totul e posibil.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

