„40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiunea de interviuri ce pune sub lupă personalități marcante ale vieții publice românești, revine cu un nou sezon în casele telespectatorilor, din 24 august 2025, la Kanal D.

„Începem sezonul cu numărul șase «40 de întrebări»! Suntem, așa cum ne știți, îndrăzneți și cu aceeași dorință să aflăm adevărul despre invitații noștri. Este cea mai mare onoare să revenim în casele dumneavoastră cu acest produs media care în continuare e atât de iubit.

În 2020, când se lansa «40 de întrebări», mi-am dorit foarte tare ca această emisiune să devină un adevărat hit. Și iată că a devenit. Sunt foarte recunoscătoare publicului meu pentru tot sprijinul din toți acești ani și îmi doresc foarte mult ca și în acest sezon să fie în număr la fel de mare alături de noi”, a spus Denise Rifai.

Un format care a cucerit publicul prin autenticitate și îndrăzneală, un demers jurnalistic unic pe piața media românească, emisiunea 140 de întrebări cu Denise Rifai” va putea fi urmărită în fiecare duminică, de la ora 23.00, la Kanal D, începând din 24 august 2025.

