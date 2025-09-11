5 ştiri Filme şi Seriale: Când apare noul „Scary Movie” şi cine o va juca pe Madonna în serialul despre viaţa ei 

Actrița Sophie Turner din serialul-fenomen „Game of Thrones” o va juca pe Lara Croft în „Tomb Raider”, un nou serial marca Prime. Producția este bazată pe o franciză populară de jocuri video care o are drept protagonistă pe Lara Croft, jucată în trecut pe marele ecran de Angelina Jolie și Alicia Vikander. Filmările pentru noul proiect vor începe în ianuarie anul viitor.

Charlie Sheen meditează asupra trecutului său zbuciumat, marcat de dependențe, în documentarul „aka Charlie Sheen”, pe Netflix din 10 septembrie. În producție, actorul vorbește despre experiențele sale intime cu bărbați, diagnosticul de HIV, dependența de alcool și droguri și divorțurile tumultoase prin care a trecut. Totodată, Sheen abordează ascensiunea sa glorioasă la Hollywood, declinul dureros, precum și călătoria sa spre vindecare.

Un nou film „Scary Movie” este programat pentru iunie 2026. Anna Faris și Regina Hall au confirmat că le vor juca din nou pe Cindy și Brenda în franciza populară a anilor 2000. Filmările pentru noua parodie horror vor începe în luna octombrie. Între anii 2000 și 2013, franciza „Scary Movie” a încasat aproape 900 de milioane de dolari la nivel mondial.

Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el
Recomandări
Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Margot Robbie și Jacob Elordi sunt protagoniștii unei povești intense de iubire în primul trailer al ecranizării a romanului „La răscruce de vânturi”, scris de Emily Bronte. Trailerul a generat o mulțime de controverse. Unii au criticat distribuția și erotismul exagerat, spunând că viziunea nu face cinste poveștii din care s-a inspirat. Alții sunt însă intrigați de abordarea îndrăzneață a regizoarei Emerald Fennell, și abia așteaptă apariția filmului, programată pentru începutul anului viitor, de Ziua Îndrăgostiților. Tu din ce categorie faci parte? Scrie-ne în comentarii!

Julia Garner din „Cei 4 fantastici” și „Inventând-o pe Anna” a confirmat că o va juca pe Madonna într-un serial biografic produs de Netflix. Julia a fost selectată de însăși Madonna, artista în vârstă de 67 de ani fiind implicată în proiect. Producția ar urma să fie regizată de Shawn Levy, regizorul din spatele filmului „Deadpool 3”. Restul detaliilor sunt, pentru moment, protejate cu strictețe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri Filme şi Seriale: Când apare noul „Scary Movie” şi cine o va juca pe Madonna în serialul despre viaţa ei 
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Unica.ro
„Trebuie să fac o mărturisire”. Cătălin Scărlătescu, mesaj neașteptat după ce toată lumea a aflat că s-a despărțit de fosta iubită, Doina Teodoru, și și-a petrecut vara în compania unei tinere blonde. Ce a spus acum celebrul bucătar
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
Elle.ro
Gina Pistol, dezvăluiri despre căsnicia cu Smiley. Cum l-a cucerit prezentatoarea pe artist: "L-am atras în capcană..."
gsp
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
GSP.RO
La un pas de tragedie! » Imagini dure: „Era să mor. Uitați-vă la mâna mea”
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
GSP.RO
Secretele longevității cu Nadia Comăneci: „40 de minute pe zi, oriunde m-aș afla”
Parteneri
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Omul de televiziune, găsit mort în casă, iar primele ipoteze sunt cumplite. Descoperirea făcută în locuința lui. Un final mult prea grăbit pentru un om plin de energie și carismă
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

România plătește chirii de lux pentru ambasadori, deși deține palate și clădiri istorice în țările în care se află aceștia
Știri România 16:47
România plătește chirii de lux pentru ambasadori, deși deține palate și clădiri istorice în țările în care se află aceștia
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Știri România 16:05
Românul care a încercat să-și ucidă fosta soție „în stilul ISIS”, în Belgia, a scris înainte o scrisoare bunicilor săi
Parteneri
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Adevarul.ro
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah
Financiarul.ro
Charlie Kirk, apropiatul lui Trump, a fost ucis în plin discurs la o universitate din Utah

Monden

Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:06
Serghei Mizil, adevărul despre ce s-a întâmplat la Asia Express 2025: „Mă luau ca pe ăla de la azil, ca pe un pensionar”
Cum a apărut Ștefania, iubita lui Speak, la plajă. Artistul i-a pozat posteriorul și a publicat imaginea pe Instagram
Stiri Mondene 16:48
Cum a apărut Ștefania, iubita lui Speak, la plajă. Artistul i-a pozat posteriorul și a publicat imaginea pe Instagram
Parteneri
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Elle.ro
Channing Tatum și Inka Williams, PRIMA apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu! La ce eveniment au participat actorul și iubita lui, cu 19 ani mai tânără decât el
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
ObservatorNews.ro
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Fuga suspectului pe acoperiș, surprinsă de martori. Autorul, încă liber
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax.ro
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată
KanalD.ro
A murit Mircea Buzică! O întreagă comunitate este îndoliată

Politic

Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Politică 17:20
Sorin Grindeanu, noi înțepături la adresa lui Cătălin Drulă: „E parlamentar de Timișoara și vrea să candideze la București”
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Politică 15:24
Grindeanu a prezentat programul PSD pentru relansarea economică printr-o săgeată la Bolojan: „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un plan de țară”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”