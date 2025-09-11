5 ştiri Filme şi Seriale: Când apare noul „Scary Movie” şi cine o va juca pe Madonna în serialul despre viaţa ei 

Actrița Sophie Turner din serialul-fenomen „Game of Thrones” o va juca pe Lara Croft în „Tomb Raider”, un nou serial marca Prime. Producția este bazată pe o franciză populară de jocuri video care o are drept protagonistă pe Lara Croft, jucată în trecut pe marele ecran de Angelina Jolie și Alicia Vikander. Filmările pentru noul proiect vor începe în ianuarie anul viitor.

Charlie Sheen meditează asupra trecutului său zbuciumat, marcat de dependențe, în documentarul „aka Charlie Sheen”, pe Netflix din 10 septembrie. În producție, actorul vorbește despre experiențele sale intime cu bărbați, diagnosticul de HIV, dependența de alcool și droguri și divorțurile tumultoase prin care a trecut. Totodată, Sheen abordează ascensiunea sa glorioasă la Hollywood, declinul dureros, precum și călătoria sa spre vindecare.

Un nou film „Scary Movie” este programat pentru iunie 2026. Anna Faris și Regina Hall au confirmat că le vor juca din nou pe Cindy și Brenda în franciza populară a anilor 2000. Filmările pentru noua parodie horror vor începe în luna octombrie. Între anii 2000 și 2013, franciza „Scary Movie” a încasat aproape 900 de milioane de dolari la nivel mondial.

Margot Robbie și Jacob Elordi sunt protagoniștii unei povești intense de iubire în primul trailer al ecranizării a romanului „La răscruce de vânturi”, scris de Emily Bronte. Trailerul a generat o mulțime de controverse. Unii au criticat distribuția și erotismul exagerat, spunând că viziunea nu face cinste poveștii din care s-a inspirat. Alții sunt însă intrigați de abordarea îndrăzneață a regizoarei Emerald Fennell, și abia așteaptă apariția filmului, programată pentru începutul anului viitor, de Ziua Îndrăgostiților. Tu din ce categorie faci parte? Scrie-ne în comentarii!

Julia Garner din „Cei 4 fantastici” și „Inventând-o pe Anna” a confirmat că o va juca pe Madonna într-un serial biografic produs de Netflix. Julia a fost selectată de însăși Madonna, artista în vârstă de 67 de ani fiind implicată în proiect. Producția ar urma să fie regizată de Shawn Levy, regizorul din spatele filmului „Deadpool 3”. Restul detaliilor sunt, pentru moment, protejate cu strictețe.

