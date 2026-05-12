După un prim set dominat categoric, românca a gestionat perfect momentele de tensiune din actul secund, revenind de la 3-5 și închizând partida cu un tiebreak impecabil, scor 7-0. Meciul a durat o oră şi 31 de minute.

Sorana, cea mai bună clasare a carierei

Prin această victorie de răsunet, Sorana Cîrstea primește un premiu de 289.115 euro şi 390 puncte WTA.175 de puncte în plus față de cele acumulate până în această fază și își egalează cea mai bună clasare a carierei (locul 21 WTA).

Jucătoarea noastră confirmă astfel forma de vis prin care trece, după ce anterior reușise să o elimine și pe lidera mondială, Aryna Sabalenka. În optimi, Cîrstea a învins-o pe sportiva cehă Linda Noskova, numărul 13 mondial, scor 6-2, 6-4.

