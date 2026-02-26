5 știri – Filme și seriale: Când apare „Scream 7” la cinema. Ce serial popular din anii 2000 revine cu un nou sezon

Lily Collins o va juca pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea celebrei pelicule „Mic dejun la Tiffany”, din anul 1961. Lungmetrajul va fi bazat pe o carte din 2010, care relatează detalii din culisele realizării filmului emblematic.

Winona Ryder se alătură distribuției sezonului 3 din „Wednesday”. Netflix a anunțat că a început oficial filmările lângă Dublin, Irlanda, și că Ryder va juca un personaj pe nume Tabitha. O altă actriță celebră pe care o vom vedea în noul sezon este Eva Green, în rolul Opheliei, sora Morticiei Addams.

Netflix lansează pe 26 februarie parte a doua din sezonul 4 „Bridgerton”. Ultimele patru episoade explorează relația dintre Benedict și Sophie după ce al doilea fiu Bridgerton a călcat pe bec și a întrebat-o pe protagonistă dacă vrea să-i fie amantă la finalul părții întâi. Cum se va revanșa Benedict aflăm de astăzi, doar pe Netflix.

Disney+ lansează pe 26 februarie rebootul serialului „Stagiarii”, care a rulat timp de 9 sezoane, din 2001 până în 2010. Noul sezon va avea 9 episoade și va prezenta personajele originale navigând burnoutul, noile tehnologii și schimbările practicilor medicale, îndrumând în același timp o nouă serie de interni.

Franciza „Scream” revine din 27 februarie pe marile ecrane. Producătorii au convins-o pe Neve Campbell, protagonista seriei originale de filme horror să se întoarcă, după ce actrița a refuzat să joace în „Scream 6” din cauza nemulțumirilor salariale. Courteney Cox și Anna Camp mai joacă în noul lungmetraj.