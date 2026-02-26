Măsurile ministrului mediului pentru combaterea construcțiilor ilegale pe plajă

Ministrul mediului a atras atenția asupra ilegalităților de pe litoral. Diana Buzoianu spune că au identificat atât probleme, cât și exemple de bune practici. Ministrul reamintește că în urma verificărilor au fost descoperite 4.000 de construcții ilegale la malul mării.

„Foarte multe ilegalități au fost comise și când am început să ne uităm la această situație, toată lumea a început să se agite… Avem și exemple de bune practici. Pe de o parte am identificat și problema, am ieșit cu raportul public care a arătat că sunt peste 4.000 de construcții ilegale în zona costieră”, a declarat Diana Buzoianu la Digi24.

Ea a precizat că instanțele vor decide soarta acestor construcții.

„Sigur, instanța va decide la final oficial în acest sens, dar sunt 4.000 de construcții care sunt cel puțin suspecte a fi ilegale. O parte din aceste construcții deja au fost dărâmate. Avem exemplu de la Năvodari, unde zeci de construcții ilegale au fost deja dărâmate”, a mai adăugat ea.

Măsurile ministrului Diana Buzoianu pentru închirierea plajelor de pe litoralul românesc

Diana Buzoianu a explicat că Ministerul Mediului a lansat un caiet de sarcini cu criterii clare pentru terenurile de pe plajă. Noile măsuri ale ministrului mediului au fost gândite pentru a evita haosul și pentru a permite dezvoltarea largă, mai precizează aceasta.

„Acum, ca să arătăm că se poate și construi corect pe acest litoral, am lansat caietul de sarcini și achiziția pentru toate terenurile care vor veni din plajă pentru închirierea lor.

Caietul de sarcini a fost dezbătut public, cu business, cu oameni care au venit să ne spună care ar trebui să fie criteriile care să fie luate în considerare, să nu mai fie totul făcut în spatele ușilor închise”, spune ea.

Buzoianu a subliniat diferențele față de procedurile anterioare: „În trecut apărea caietul de sarcini, avea un criteriu sau două, care aveau 80% din pondere și dacă te încadrai la cele două criterii, gata, se termină bâlciul”.

Ea a subliniat că nu vor mai fi acceptate firme care înghesuie șezlongurile.

„Vor trebui să mai vină și cu altceva, să mai gândească și niște alte activități care pot fi desfășurate acolo. Nu mai merge să avem plaje de șezlonguri, doar atâta și un om care vrea să vină pe plajă și să-și pună un prosop și să stea, să nu aibă loc unde să facă asta”, a mai declarat ministrul.

Ce schimbări ar urma să vadă turiștii pe plajele din România

Întrebată despre impactul asupra turiștilor, ministrul mediului a explicat că nu vor mai exista plaje aglomerate de șezlonguri înghesuite, sau baruri construite ilegal în zone în care nu sunt permise.

„Pe plaja de la Năvodari, unde am lansat deja această achiziție publică, se va vedea în felul următor: am lansat această achiziție spunând foarte clar pe ce terenuri se poate construi un beach bar, de exemplu, și care este dimensiunea”, a spus ea.

Aceasta a mai precizat că reglementările vor fi stricte și nu vor fi mai permise construcțiile mai mari față de dimensiunile prevăzute inițial. Ministrul a oferit și un exemplu al barurilor de pe plajă care inițial ar fi trebuit să aibă o suprafață de 50 de metri și au fost construite, de fapt, localuri de 800 de metri.

„Deci acum nu mai poate să vină nimeni să spună – «ah, am închiriat o plajă pentru 10 ani și nu știam că acolo nu se poate construi» sau «credeam că se poate construi pe o suprafață de cinci ori mai mare». Că am avut și aceste cazuri cu beach-bar-uri care trebuiau să fie de 50 de metri și au ajuns la 800 de metri”, a mai explicat Diana Buzioanu.

Facilități destinate persoanelor cu dizabilități, propuse pentru plajele de pe litoralul românesc

Un aspect inovator este introducerea criteriilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități.

„Am trecut criterii inclusiv pe zona de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități. Am crescut plaja de ofertanți, am introdus mult mai mulți actori din HoReCa, inclusiv operatori care să poată să desfășoare activități creative, culturale.

Lucruri care până acum păreau un mit, care nu s-ar fi putut întâmpla niciodată pe plajele din România”, a mai adăugat ministrul.

Ministrul mediului speră că aceste măsuri vor atrage turiști care preferă alte destinații. „Eu cred că ține de noi să arătăm că inovația, apropo, am introdus inclusiv criterii de inovație – folosirea unor echipamente, unor instrumente digitale. Sper ca din această achiziție să reiasă măcar idei mai creative de cum ne uităm noi la plajă”, a mai precizat Diana Buzioanu.

În 2025, cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc au fost Eforie Nord și Mamaia. Turiștii care au decis să meargă la mare în țara noastră au ales în special hotelurile de trei stele.