Investiția de peste 1,5 milioane de euro, anunțată de Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, va fi utilizată pentru montarea de senzori și sisteme de supraveghere pe drumurile care asigură conexiunea cu Republica Moldova. Noua tehnologie va permite autorităților să coordoneze intervențiile în timp real, crescând fluența și siguranța traficului internațional.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Raionul Hâncești din Republica Moldova și beneficiază de finanțare din fonduri europene transfrontaliere.

Două dintre cele mai circulate artere din județul Galați, care asigură legătura cu Republica Moldova, intră într-un proces de modernizare digitală. Senzorii vor fi amplasați pe tronsoanele Băneasa – Roșcani – Oancea (DJ 242E) și Băneasa – Suceveni – Rogojeni (DJ 242D), puncte-cheie pentru traficul transfrontalier.

„Senzorii vor asigura monitorizarea traficului și a condițiilor meteo rutiere în timp real, oferind date utile pentru intervenții în situații de risc, precum formarea poleiului, contribuind astfel la creșterea siguranței circulației”, a transmis Costel Fotea, președintele CJ Galați, într-un mesaj pe Facebook.

