Dan Bălan a lansat oficial Ma Ya Hi Studios, o companie de producție dedicată conținutului pentru întreaga familie. Ideea studioului s-a născut din dorința de a crea formate sincere și de calitate, pe care să le poată urmări cu plăcere atât copiii, cât și adulții.

Cum a început pasiunea lui Dan Bălan

Pasiunea lui Dan Bălan pentru proiectele destinate copiilor a apărut încă de la începutul carierei sale. Înainte de succesul internațional cu O-Zone, primele sale realizări creative au fost în domeniul televiziunii. La vârsta de 20 de ani, a creat programul TV „Tanti Ludmila Show”, care, timp îndelungat, a înregistrat cele mai mari audiențe din televiziunea națională a Moldovei.

Dan a fost regizorul și producătorul emisiunii, iar mama sa, Ludmila, a fost prezentatoarea programului. Ludmila Bălan revine acum în noul proiect Ma Ya Hi Studios în calitate de prezentatoare, continuând această legătură creativă dintre trecut și prezent. Această pasiune veche a lui Dan revine astăzi într-un format nou.

„Hat Birds”, noul show pentru copii

Primul proiect Ma Ya Hi Studios este Hat Birds, un show educativ și fantezist, în care umorul și muzica se îmbină firesc cu valori și informații utile pentru copii. Fiecare episod oferă familiei timp petrecut împreună și ocazia de a descoperi ceva nou.

Show-ul urmărește aventura a nouă prieteni dintr-o lume imaginară, unde toate creaturile sunt o combinație între pălării și păsări. Ei ajung în lumea noastră pentru a crea propriul lor show TV, cu jocuri, provocări educative și sarcini interactive pentru copii. În paralel, personajele formează un grup pop, care lansează câte o piesă nouă în fiecare sezon.

Cei care îl cunosc pe Dan în special ca artist și compozitor vor descoperi laturi noi ale creației sale. În Hat Birds, el este producător, regizor, scenarist, designer de decoruri și creatorul fiecărui personaj.

„Astăzi lansez noua mea companie: Ma Ya Hi Studios. Începem cu primul sezon al primului show: Hat Birds – deja disponibil pe canalul de YouTube Ma Ya Hi Studios. Este o zi specială pentru mine. A fost dintotdeauna visul meu să creez o companie de conținut pentru întreaga familie, să construiesc o lume magică în care atât copiii, cât și părinții lor să poată găsi ceva aproape de sufletul lor.

Puțini știu, dar primele mele succese nu au venit din muzică. Totul a început în televiziune, când am creat emisiunea «Tanti Ludmila Show» pentru mama mea, care era prezentatoarea show-ului. Am iubit acea lume. Dar, în paralel, a apărut succesul cu trupa O-Zone… iar viața mea a luat o altă direcție.

Acum 5 ani, am hotărât să mă întorc la acel vis. Astăzi, primul episod Hat Birds este deja live pe YouTube, disponibil în 3 limbi: română, engleză și ucraineană. Și acesta este doar începutul. Urmează multe emoții din lumea Ma Ya Hi, pe care le voi împărtăși pas cu pas. Cu bucurie. Cu sinceritate. Cu drag”, a anunțat Dan Bălan.

