Ciprian Ciucu dă exemplu New York-ul pentru abordarea din București

„În orașele civilizate, precum New York, când ninge peste 40 cm, nimeni nu mai circulă. Se acționează doar în cazuri de urgență maximă, iar traficul este oprit pentru a permite utilajelor să deszăpezească eficient”, a declarat primarul.

Propunerea sa vine ca răspuns la criticile legate de gestionarea zăpezii în București în iarna aceasta, când au fost folosite cantități masive de sare și utilaje.

Potrivit edilului general, în New York, autoritățile prioritizează deszăpezirea în funcție de urgențe.

„Se începe cu spitalele și bulevardele principale, iar abia din a doua zi se acționează pe străzile secundare și trotuare. Nimeni nu are pretenția ca totul să fie curățat complet în câteva ore”, a explicat Ciprian Ciucu, subliniind diferențele față de București.

În capitala României, presiunea publică determină primarii să acționeze rapid, generând competiție între sectoare, deseori în detrimentul infrastructurii și spațiilor verzi.

Ciucu critică primarii de sector pentru că folosesc prea multă sare: „Asfaltul se deteriorează”

Primarul a atras atenția asupra utilizării excesive de sare în deszăpezire: „În sectorul șase am spus să se oprească, pentru că distruge spațiul verde, omoară copacii și iarba, iar asfaltul se deteriorează, generând gropi. Costurile de refacere sunt enorme”.

Pe lângă distrugerea mediului, sarea contribuie la poluare, transformându-se în praf care afectează calitatea aerului din oraș.

Ciprian Ciucu a propus implementarea unui protocol similar celui din New York, printr-un proiect de Consiliu General.

„Dacă ninge peste 40-45 cm, copiii pot rămâne acasă, iar mașinile să nu circule, cu excepția urgențelor. În 24 de ore orașul poate fi eliberat mai rapid și mai ieftin, fără să distrugem spațiul verde și infrastructura”, a mai explicat el.

Costurile ascunse ale dezăpezirii rapide

Potrivit lui Ciucu, presiunea publică exercitată asupra primarilor în primele 24 de ore după ninsoare duce la cheltuieli suplimentare.

„Se angajează mai mulți lucrători, se închiriază mai multe utilaje și se aruncă tone de sare. În această iarnă, doar în noaptea de ianuarie, costurile au fost exorbitante”, a declarat primarul. El a menționat că lucrătorii au fost suprasolicitați, unii ajungând să leșine din cauza programului intensiv.

În plus, Ciprian Ciucu îndeamnă la o abordare rațională și sustenabilă în gestionarea zăpezii din București, inspirată de orașe precum New York.

„Trebuie să fim rezonabili. Viața își poate relua cursul normal dacă acționăm organizat și prioritizăm urgențele”, a conchis Ciprian Ciucu.