După cod roșu, livratorii au primit ceea ce și-au dorit: comenzi. Dar cei mai mulți erau dotați cu biciclete sau scutere. Sub roțile tocite, gheață. Pe bicicletă sau scuter, câte un pakistanez sau srilankez în trening, cu pantofi „de mort” și-un fâș. Omul, căci e om, nu se minunează de ce n-a văzut în viața lui, zăpada. A venit să facă bani aici, în România, și, ce, ghici, ce se-ntâmplă?, îl taie gerul în obraji, îl bate lapovița-n vintre. 

Un livrator cât un pumn alunecase de pe bicicletă și căzuse cu ciorba și șaorma din spinare

Am descoperit acești oameni din întâmplare, păreau fantome, în întunericul serii sau pe gheața mortală. Venind într-o seară din oraș, pe pârtia din fața blocului meu, un livrator cât un pumn, alunecase de pe bicicletă și căzuse cu ciorba și șaorma din spinare. Nu l-am ajutat să se ridice, recunosc, dar l-am însoțit în bloc. Am auzit urlet: „Bă, mi-ai vărsat ciorba peste șaormă!” „What? What?” „Marș!”. L-am însoțit apoi pe livrator vreo două ore. În zilele următoare, am practicat această însoțire din nou și din nou. Eu – îmbrăcat de iarnă, pakistanezii și srilankezii dotați cu biciclete sau scutere. În frig de moarte.

Se comandă doar de la restaurante aflate la distanțe scurte. Se aplicau taxe de „vreme rea”, pentru a motiva puținii curieri care alegeau să lucreze. Timpii de așteptare erau mai mari. 

Oficial așa sună în aplicație. Neoficial, au nume cu mult mai atractive: „Javrelor”, „vă plătim ca să întârziați?”, „Bă, nu ți-ar fi rușine!?”, „Îmi dictezi tu, bă, de unde să iau mâncare?”, „Stați ca gândacii la căldură”.

De obicei, am stat la un etaj inferior, ascuns la intrare în bloc. Livratorii înțelegeau doar ostilitatea, că sunt doar asiatici, au mulți dintre ei „chakre”, „al treilea ochi”. Văd vremea rea de afară, dar mai ales „sufletul” rău îi lovește în oase. Cei ce-i primeau pe acești oameni considerau că li se cuvine. E timpul lor, mâncarea lor, banii lor. Și „gândacii” întârziau. Rupți de realitatea de afară, „deranjați” de la vreun Netflix, fără să le ghiorăie mațele de foame. 

Urlau și când livratorul nu nimerea scara, etajul, se sufocau de indignare că supa li s-a răcit sau s-a vărsat în picături. Timpii de așteptare, ofertele restaurantelor, suprataxele erau decontate în înjurături cum doar românul „boier” știe să debiteze. Bun, nu zic că înjurătura a fost regulă. Au fost cazuri de întâmpinat la poartă sau jos, în fața scărilor. 

Doi livratori sunt din Sri Lanka, doi din Pakistan, unul singur din Bangladesh

Pe ei i-am însoțit. Afară, temperaturi sub zero grade cu mult. Ger. Bate vântul și e ploaie, dacă nu e lapoviță, dacă nu e chiar ninsoare. Livratorii sunt îmbrăcați sub un fâș cu trei-patru rânduri de haine de vară. Garderoba lor este pentru o vară eternă. 

Realitatea meteo te taie la obraz, te udă-n cap. Bicicletele și scuterele sunt tocite de atâta mers. Unii dintre ei nu știu să meargă prea bine pe scuter. Livratorii nu au submarine, nici elicoptere. Afară, străzile sunt ori oglindă, ori pline de apă. Când se merge pe șosea, claxonul și uriașa baltă sunt armele împotriva livratorului. Când se merge pe trotuar, gheața îl bagă pe livrator sub ea. Zăpada și gheața, dar și zăpada și gheața topite transformă carosabilul într-o loterie. Cazi? Nu cazi? Și trebuie să mergi repede. Te „omoară” algoritmul dacă întârzii prea mult. Cazi, n-ai timp să te plângi pentru tine, te rogi la Dumnezeul tău să nu se fi răsturnat mâncarea. Ai văzut bine adresa? E un mare noroc. Pe drum e vizibilitate redusă. 

Ninsoarea/ploaia, dar și aburirea vizierei/ochelarilor fac fiecare pas imposibil. Cu frigul te obișnuiești. El e periculos după câteva ore de expunere continuă. Degetele de la mâini și picioare sunt primele care suferă, afectând capacitatea de a frâna sau de a utiliza telefonul. Echipamentul devine de fier. Odată ce zăpada se topește pe haine, umiditatea pătrunde la interior, făcând temperatura resimțită mult mai scăzută. Chiar și cu cele mai bune genți termice în spinare, fizica este necruțătoare. 

Diferența uriașă de temperatură dintre restaurant și exterior face ca mâncarea să se răcească mult mai repede. Și când ajungi să livrezi, înjurătura poate să însemne rating scăzut. Clienții nu doar înjură, dar duc răul până la capăt: se descarcă scriind recenzii negative pentru întârzieri, răcirea ciorbei, deranjul sosului și ardeiului roșu din interiorul șaormei.

Final de ger românesc. Algoritmul teroare

Cel mai proaspăt venit în București avea o întrebare. S-au plătit doar minutele în care pedala efectiv? Dar, de ce nu și cele în care stătea logat în aplicație? Avea o mare problemă. L-am tot chestionat. Omule, așteptatul comenzilor pe ger e și el un junghi. Avea frigul în oase. Era ud leoarcă. Groaznica așteptare „am sau nu am comandă?” toate îi dădeau omului friguri. Mai mari ca gerul de afară. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Când apare „Scream 7” la cinema. Ce serial popular din anii 2000 revine cu un nou sezon

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Viva.ro
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Știri România 13:28
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Club de striptease din București călcat de DIICOT. Cum funcționa rețeaua de prostituție de 4 milioane de euro
Știri România 13:05
Club de striptease din București călcat de DIICOT. Cum funcționa rețeaua de prostituție de 4 milioane de euro
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Câți români s-au uitat la finala Power Couple România 2026. Minutul de maximă audiență a fost la ora 21:48
Stiri Mondene 13:28
Câți români s-au uitat la finala Power Couple România 2026. Minutul de maximă audiență a fost la ora 21:48
Cătălin Botezatu, primele declarații după jaful ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, nu vă puteți închipui”
Stiri Mondene 12:18
Cătălin Botezatu, primele declarații după jaful ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, nu vă puteți închipui”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Mediafax.ro
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT
KanalD.ro
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT

Politic

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor PSD, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată deși fusese exmatriculat în anul I
Politică 13:21
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor PSD, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată deși fusese exmatriculat în anul I
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Politică 12:44
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj