41 de oameni au murit, 116 au fost răniți

Contribuție de solidaritate are scopul de a „oferi sprijin financiar rapid victimelor și servește drept gest de compasiune”, a transmis guvernul elvețian.

În principiu, plata se acordă pentru fiecare persoană care și-a pierdut viața în incendiu și pentru fiecare persoană care a fost spitalizată, se arată într-o declarație a Consiliului Federal.

În urma incendiului au fost rănite 116 persoane, iar 41 de persoane au murit. Majoritatea victimelor decedate au fost adolescenți, printre care 23 de elvețieni și 18 cetățeni străini: opt francezi, șase italieni, un belgian, un portughez, un român și un turc.

Consiliul Federal a anunțat, de asemenea, organizarea unei mese rotunde pentru a ajuta victimele, asigurătorii și autoritățile să ajungă la înțelegeri extrajudiciare, astfel încât să poată fi evitate, pe cât posibil, procedurile de lungă durată. Guvernul dorește să contribuie în acest scop cu până la 20 de milioane de franci (21,9 milioane de euro).

În plus, Guvernul dorește să deblocheze 8,5 milioane de franci (9,3 milioane de euro) pentru a sprijini cantoanele afectate în acoperirea costurilor extraordinare. Măsurile vin după ce Oficiul Federal al Justiţiei a identificat lacune în sistemele de sprijin existente, care se dovedesc inadecvate în cazul dezastrelor de amploare.

Consiliul Federal speră că parlamentul va accelera adoptarea legislaţiei necesare pentru sprijinirea victimelor, consolidând astfel răspunsul statului în faţa unor astfel de tragedii.

Guillaume Oana avea doar 18 ani

Românul de 18 ani care a murit în urma incendiului devastator ce a cuprins clubul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana în noaptea de Revelion este Guillaume Oana, originar din județul Gorj, a relatat Gorj Express.

Guillaume Oana avea dublă cetățenie, locuia în Elveția, însă își vizita frecvent familia din România. Mama sa este originară din județul Gorj.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 01:30, fiind declanșat, conform anchetatorilor, de artificii folosite în interiorul clubului.

În local se aflau peste 150 de persoane, majoritatea tineri, iar flăcările s-au extins extrem de rapid, transformând clubul într-o capcană mortală.

Imediat după tragedie, Guillaume Oana a fost dat dispărut, iar familia sa a lansat apeluri disperate pe rețelele de socializare, sperând că acesta ar fi putut supraviețui sau s-ar fi aflat internat neidentificat într-un spital. Speranțele s-au spulberat odată cu confirmarea oficială a decesului.

Patronii barului, vizați de o anchetă penală

Jacques Moretti, restaurator francez de 49 de ani, unul dintre patronii barului care a luat foc, incident soldat cu 40 de morți și în jur de 115 răniți, era cunoscut poliției pentru acuzații anterioare de proxenetism și răpire, a scris publicația franceză Le Parisien, preluată de Bild.

Cele două persoane, soț și soție, care administrau barul unde un incendiu izbucnit în noaptea de Revelion a ucis zeci de oameni, sunt vizate de o anchetă penală, a relatat Reuters. Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața.

Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.













