Cine te-a inspirat pentru personajul din “Moldovenii”?

Bunicul meu m-a inspirat. Pădurarul Mitică este asemănător bunicului meu, care era mic de statură și avea atitudine în orice situație. Încerca de fiecare dată să fie un lider. Mi-au rămas întipărite în minte gesturile lui, gesturi care mă impresionau. Pădurarul Mitică este jumătate bunicul meu, iar jumătatea cealaltă, probabil, este personalitatea mea.



Dacă ai simțit de mic că ai înclinații artistice, de ce te-ai dus la Facultatea de Inginerie Energetică și Informatică Aplicată?

Este o poveste interesantă. Dragostea m-a dus acolo. După ce am terminat liceul, am dorit să muncesc, să câștig bani. Dar am întâlnit persoana care îmi va deveni soție, pe Diana, care m-a îndemnat să urmez o facultate. Ea intrase la Automatică, iar Facultatea de Inginerie Energetică și Informatică Aplicată era lângă facultatea ei. Am dorit să fiu lângă ea și atunci. Mi-a plăcut facultatea în primii doi ani, dar la un moment dat am realizat că nu pot face asta… nu pot să-mi asum viața cuiva, ca inginer urma să am astfel de responsabilități. Mi-am dat seama că doresc să aduc buna dispoziție oamenilor din jurul meu. Din acel moment nu m-a mai interesat ingineria și am pus bazele proiectului “3Chestii”.

Ce au spus părinții tăi când au auzit că tu, de fapt, nu mai vrei să te faci inginer, ci comediant?

Ei nu mi-au interzis nimic. Eram de mic mai artist, am studiat pe YouTube programe, eram atras de asta. M-au susținut în ceea ce mi-am dorit să fac. Când am decis să merg la facultate s-au bucurat. Când am înființat “3 Chestii” au văzut că-mi place ceea ce fac. Începusem să studiez cum funcționează o cameră de filmat, cum să editez un video. M-au încurajat și m-au susținut în visul meu.

După ce ai renunțat la facultate ai decis să mergi pe drumul tău. Ți-a fost ușor să devii cunoscut drept comediant?

Ca să mă apuc de treabă, într-o vacanță am început să muncesc ca ospătar la un restaurant, aveam grijă de flori și de curățenie. Dar îmi doream să fac ceva ca să-mi iau o cameră de filmat. Aveam salariu mic, trebuia să mă întrețin și, după ce mi-am dat demisia de acolo, m-am angajat la o firmă de realizat icoane. Lucram de dimineața până seara.

Apoi ai mai încercat și alte meserii?

Da. Am fost cameraman la nunți. Am lucrat ca freelancer pe partea de editare video. O perioadă m-am ocupat numai cu aceste două lucruri. Câștigam bine la nunți, însă mi s-a întâmplat ceva comic. Ocupat fiind cu proiectul “3 Chestii”, la o nuntă mi-au fost făcute mai multe poze decât miresei. Mirele nici nu știa cine sunt. Cameramanul nu trebuie să se vadă, dar la acea nuntă toți se uitau la mine. Am crezut că a fost coincidență, dar la următoarea nuntă mi s-a întâmplat același lucru. Și am renunțat.

Acum poți să spui că te întreții din YouTube? Am auzit fel și fel de povești cu sume de mii de euro. Cum e în cazul tău?

Nu ai cum să te îmbogățești din asta în România. Ca influencer, poți câștiga din reclame. Pe YouTube câștigi puțin, pentru că se opresc bani pentru utilizarea platformei, sunt colaboratori de plătit, taxe.

Ai vrea să-ți perfecționezi talentul și eventual să urmezi cursuri de actorie?

Aș dori să fac cursuri de regie, nu de actorie. În 2019, actoria trebuie văzută diferit. Noi am avut succesul ăsta pentru că am fost naturali. Cred că, dacă aș fi făcut actoria, mi-ar fi schimbat temperamentul și stilul de a juca. Am avut actori în proiect care au venit și au interpretat unele roluri. Nu erau naturali. Oamenii trebuie să se regăsească în tine. Aș încerca regia pentru că am gânduri mari, să fac și un film.

