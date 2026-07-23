Trista veste a fost transmisă joi de colectivul Teatrului Național din București, instituție pe care Adela Mărculescu a iubit-o și a servit-o cu o dăruire exemplară până în ultimele clipe ale vieții.

„Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc. S-a stins din viață o figură de o distincție aparte, a cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori”, au transmis reprezentanții TNB.

Peste 60 de ani pe scena Teatrului Național din București

Formată la școala maestrului Alexandru Finți, pe care a absolvit-o în promoția 1959, Adela Mărculescu a devenit actriță a Teatrului Național din București în anul 1964. Debutul său pe scena Naționalului a avut loc în spectacolul „Înșir’te mărgărite”, moment care a marcat începutul unui parcurs artistic impresionant.

De-a lungul deceniilor, artista a colaborat cu cei mai mari regizori români și a dat viață unor personaje complexe din dramaturgia națională și universală. Printre rolurile de referință se numără Epancina Aglaia în „Idiotul” de F.M. Dostoievski, Ana în „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana în piesa omonimă a lui Camil Petrescu, Margareta Aldea în „Gaițele” sau Mioara în „Idolul și Ion Anapoda”.

Un punct de maximă strălucire în cariera sa a fost interpretarea personajului Clitemnestra din memorabilul spectacol „Electra – O trilogie antică” (1990), regizat de Andrei Șerban, o montare de răsunet internațional.

Adela Mărculescu a impresionat prin profunzimea psihologică oferită fiecărei partituri, de la Tituba în „Vrăjitoarele din Salem” și Stela Campbell în „Dragă mincinosule”, până la Olga în „Mașinăria Cehov” și Alexandra del Lago în „Dulcea pasăre a tinereții”.

Pasiunea sa pentru scândura scenei nu a apus odată cu trecerea anilor. Până recent, publicul s-a putut bucura de prezența sa pe scenă în spectacolele din repertoriul curent al TNB, interpretând-o pe Doamna Boyle în „Cursa de șoareci” de Agatha Christie și pe Chiriachița în „Titanic vals” de Tudor Mușatescu.

Succese pe marele ecran și distincții importante

Pe lângă cariera teatrală de excepție, Adela Mărculescu a fost o prezență îndrăgită și în lumea filmului.

Vocea sa inconfundabilă și interpretarea plină de grație au rămas întipărite în memoria cinefililor din pelicule populare precum „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!”, „Surorile” sau „Șapte băieți și o ștrengăriță”.

Contribuția sa remarcabilă la cultura românească a fost răsplătită cu numeroase distincții de-a lungul timpului. Artista a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București, iar în anul 2020 a fost onorată cu Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate.

Unde și când îi pot aduce spectatorii un ultim omagiu

Cei care au admirat-o, au aplaudat-o și i-au îndrăgit arta își vor putea lua rămas bun de la marea actriță în perioada următoare.

Trupul neînsuflețit al Adelei Mărculescu va fi depus vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde toți cei dornici să îi aducă un pios omagiu sunt așteptați începând cu ora 12:00.

Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu din Capitală, unde Adela Mărculescu își va dormi somnul de veci alături de alte mari personalități ale culturii românești.

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